Im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz (KI) setzte China einen neuen Meilenstein. Das vom Tech-Riesen Alibaba unterstützte Start-up Moonshot AI präsentierte sein neues Sprachmodell "Kimi K3", das nach eigenen Angaben mit den Spitzenmodellen der US-Konkurrenten OpenAI und Anthropic in einer Liga spielt.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte zeigen sich am Freitag mit Verlusten. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,5 Prozent niedriger bei 52.315 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,7 Prozent auf 7.480 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,9 Prozent auf 28.775 Punkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Kimi K3" sorgt in der Branche für Aufsehen und schürt in den USA Sorgen um den schwindenden technologischen Vorsprung. Beobachter ziehen bereits Parallelen zum sogenannten "DeepSeek-Moment" Anfang 2025, als ein chinesisches Modell erstmals US-Dominanz-Annahmen erschütterte und die Tech-Aktienmärkte weltweit einbrechen ließ. Entsprechend ging es für die früheren KI-Boom-Aktien wie Nvidia und Applied Materials um zuletzt 1,0 beziehungsweise 3,7 Prozent abwärts. Die Titel des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX büßten 4,2 Prozent ein. Damit hat das Unternehmen seit seinem Allzeithoch eine Billion US-Dollar an Börsenwert verloren.

Apple hatte sich nach mehr als einem Jahr den Titel des wertvollsten Unternehmens an der Börse zeitweise zurückgeholt. Den Ausschlag gab im frühen Handel ein Kursrückgang von knapp vier Prozent bei der Nvidia-Aktie. Die Aktie des iPhone-Konzerns gab zuletzt um 0,7 Prozent nach.

Unter den Einzelwerten standen die Anteilscheine von Netflix im Anlegerfokus. Der Videostreaming-Marktführer veröffentlichte seine Zahlen für das vergangene Quartal, begleitet von Zweifeln an der Börse daran, wie gut der langjährige Branchenprimus seine Kunden halten kann. Zudem verfehlte die Prognose für den Umsatz im laufenden Quartal die durchschnittlichen Analystenerwartungen. Der Aktienkurs fiel zuletzt um 7,5 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Netflix-Aktie mehr als 40 Prozent eingebüßt.

Die Papiere von Intuitive Surgical brachen um rund 13 Prozent ein. Das auf robotergestützte Chirurgie spezialisierte Unternehmen hatte sein Ziel für das weltweite Wachstum der mit dem "Da Vinci"-System durchgeführten Eingriffe für 2026 beibehalten, obwohl die Ergebnisse des zweiten Quartals die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hatten./err/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,35 % und einem Kurs von 468,9 auf Tradegate (17. Juli 2026, 20:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -18,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -38,73 %. Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 821,80 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +93,62 %/+135,11 % bedeutet.



