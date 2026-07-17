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    Durchfall-Risiko

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    Rückruf für Bio-Beerenmischung von Lidl

    Für Sie zusammengefasst
    • Rückruf Freshona Beerenmischung wegen Noroviren
    • Betroffene MHD 17.04.2028 18.04.2028 und Chargen
    • Rückgabe bei Lidl mit Erstattung auch ohne Kassenbon
    Durchfall-Risiko - Rückruf für Bio-Beerenmischung von Lidl
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    JESSEN (dpa-AFX) - Wegen eines möglichen Norovirenbefalls ruft der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG das bei Lidl erhältliche Produkt "Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g" öffentlich zurück. Konkret heißt es in einer Mitteilung: "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Noroviren enthalten sind."

    Betroffen sind Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.04.2028 und 18.04.2028 sowie den Chargen L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3, wie das Unternehmen mitteilte. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten das Produkt nicht verzehren.

    Noroviren können akut einsetzende Brechdurchfälle auslösen und zu erheblichem Flüssigkeitsverlust führen. Besonders bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen können Erkrankungen schwer verlaufen, hieß es.

    Nach aktuellem Stand wurde die betroffene Ware bei Lidl in Deutschland in allen Bundesländern außer Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein verkauft. Kundinnen und Kunden können das Produkt in Lidl-Filialen zurückgeben, der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet.

    Andere Produkte des Herstellers sowie weitere Artikel der Marke "Freshona" seien nicht betroffen./mxx/DP/he







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