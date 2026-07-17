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    Besonders beachtet!

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    Schaeffler Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,32 % - 17.07.2026

    Am 17.07.2026 ist die Schaeffler Aktie, bisher, um -4,32 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Besonders beachtet! - Schaeffler Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,32 % - 17.07.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Schaeffler aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.07.2026

    Mit einer Performance von -4,32 % musste die Schaeffler Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,27 %, geht es heute bei der Schaeffler Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Schaeffler-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,87 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schaeffler Aktie damit um -2,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Schaeffler auf +0,93 %.

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    Während Schaeffler deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,38 %.

    Schaeffler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,53 %
    1 Monat -12,03 %
    3 Monate +3,87 %
    1 Jahr +75,28 %
    Stand: 17.07.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,77 Mrd.EUR € wert.

    DAX stabil, Nebenwerte wackeln: Tech-Absturz drückt S&P 500 ins Minus


    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während Leitindizes nur leicht nachgeben, geraten Nebenwerte und US‑Technologietitel deutlich stärker unter Druck.

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    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    -4,78 %
    -2,65 %
    -9,89 %
    +5,29 %
    +79,27 %
    +54,51 %
    +16,23 %
    -34,38 %
    -41,71 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010
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