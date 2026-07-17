Euro gibt zum Dollar leicht nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag leicht nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1436 Dollar. Im europäischen Nachmittagsgeschäft hatte der Euro bei 1,1440 US-Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1435 (Donnerstag: 1,1467) US-Dollar fest.

"Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar oberhalb der 21-Tagelinie (1,1417) festsetzen können," schrieben die Experten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar. Dies sei auch damit zu begründen, dass der US-Renditevorteil in letzter Zeit über den gesamten Laufzeitbereich abgeschmolzen sei. Aber von einem "Befreiungsschlag" für den Euro könne nicht gesprochen werden.