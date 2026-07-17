Devisen
Euro gibt zum Dollar leicht nach
- Euro leicht gefallen, zuletzt 1,1436 Dollar
- EZB Referenzkurs 1,1435, Renditevorteil sank
- Iran-Konflikt gewöhnt Märkte, kaum Devisenwirkung
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag leicht nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1436 Dollar. Im europäischen Nachmittagsgeschäft hatte der Euro bei 1,1440 US-Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1435 (Donnerstag: 1,1467) US-Dollar fest.
"Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar oberhalb der 21-Tagelinie (1,1417) festsetzen können," schrieben die Experten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar. Dies sei auch damit zu begründen, dass der US-Renditevorteil in letzter Zeit über den gesamten Laufzeitbereich abgeschmolzen sei. Aber von einem "Befreiungsschlag" für den Euro könne nicht gesprochen werden.
Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg sehen die Experten eine Art Gewöhnungseffekt. "Marktteilnehmer haben sich an dieses Szenario bereits gewöhnt, denn von einer deutlich erhöhten Risikoaversion kann derzeit nicht gesprochen werden", so die Helaba. Bei neuen massiven Angriffen auf den Iran haben die USA nach Medienberichten auch Infrastruktur beschädigt. Iranischen Angaben zufolge wurden Brücken, ein Flughafen und Infrastruktur der Seefahrt getroffen. Merkliche Auswirkungen auf den Devisenmarkt hatte es nicht./err/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NIQ Global Intelligence Aktie
Die NIQ Global Intelligence Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 1,144 auf Forex (17. Juli 2026, 20:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NIQ Global Intelligence Aktie um -2,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,05 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Montag der 13 te
des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...