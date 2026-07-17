China verspricht, KI zu einem Motor für gemeinsamen Wohlstand zu machen, während sich die KI-Kluft weiter vergrößert

„Mithilfe dieser Plattform können wir genauere Vorhersagen zu Überschwemmungen, Dürren und anderen extremen Wetterereignissen treffen", sagte Furrukh Bashir, Leiter der Abteilung für Forschung und Entwicklung beim Pakistanischen Wetterdienst. „Wir freuen uns auf weitere Produkte dieser Art, von denen Menschen auf der ganzen Welt profitieren können."

SHANGHAI, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Da in Pakistan nun die jährliche Monsunzeit beginnt, sind genaue Vorhersagen von entscheidender Bedeutung, um Leben und Lebensgrundlagen zu schützen. Das auf künstlicher Intelligenz basierende chinesische Wettervorhersagesystem MAZU unterstützt Pakistan dabei, Frühwarnzeichen zu erkennen und schneller Warnungen vor potenziellen extremen Wetterereignissen herauszugeben.

Das System, das in mehreren Ländern zum Einsatz kommt, zeigt, wie KI zur Bewältigung globaler Herausforderungen beitragen kann. Mithilfe von Open-Source-Modellen, technologischer Zusammenarbeit und internationalen Initiativen setzt sich China dafür ein, den Zugang zu künstlicher Intelligenz zu erleichtern und sicherzustellen, dass ihre Vorteile weltweit mehr Menschen zugutekommen.

Bei der Eröffnungszeremonie der Weltkonferenz für künstliche Intelligenz 2026 und des hochrangigen Treffens zur globalen KI-Governance am Freitag in Shanghai forderte der chinesische Präsident Xi Jinping die Länder auf, einen menschenzentrierten Ansatz zu verfolgen und gemeinsam am Aufbau eines fairen und inklusiven globalen KI-Governance-Systems zu arbeiten.

„China hat sich als verantwortungsbewusste Großmacht stets dazu verpflichtet, internationale öffentliche Güter im Bereich der KI bereitzustellen", sagte Xi.

Durch Offenheit KI zu einer Chance für alle machen

Auf der Konferenz kündigte Xi eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung der weltweiten KI-Entwicklung an, darunter die Unterstützung von 30 Ländern bei der Nutzung des MAZU-Meteorologiesystems, die Bereitstellung von 5.000 KI-Fortbildungsplätzen für Entwicklungsländer in den nächsten fünf Jahren sowie die Einrichtung internationaler Kooperationszentren für KI-Anwendungen gemeinsam mit der ASEAN, der Liga der Arabischen Staaten, der Afrikanischen Union, der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und den BRICS-Staaten.