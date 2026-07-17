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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 17.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 17.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Travelers Companies
    ISIN: US89417E1091
    WKN: A0MLX4
    Die Travelers Companies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,25 %.

    IBM
    Tagesperformance: -2,87 %
    Platz 2
    Performance 1M: -19,49 %
    Chart IBM
    ISIN: US4592001014
    WKN: 851399
    Die IBM Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,87 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu IBM aktuell gemischt bis vorsichtig bearish: Quartalszahlen verfehlten Erwartungen, der Kurs brach teils um bis zu 30% ein. Die Unterstützungszone um 210$ wird diskutiert; unter 190$ gilt als potenziell riskante Marke. Einige sehen bei 210–180$ eine Kaufgelegenheit, andere warnen vor weiterer Volatilität. Fundamentale Sicht bleibt robust (Mainframe, Red Hat); KGV ca. 18, Dividende ca. 3%.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +2,68 %
    Platz 3
    Performance 1M: -7,43 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,68 %.

    Goldman Sachs Group
    Tagesperformance: -2,55 %
    Platz 4
    Performance 1M: +1,03 %
    Chart Goldman Sachs Group
    ISIN: US38141G1040
    WKN: 920332
    Die Goldman Sachs Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,55 %.

    The Home Depot
    Tagesperformance: -2,24 %
    Platz 5
    Performance 1M: +4,49 %
    Chart The Home Depot
    ISIN: US4370761029
    WKN: 866953
    Die The Home Depot Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,24 %.

    Sherwin-Williams
    Tagesperformance: -2,13 %
    Platz 6
    Performance 1M: +5,66 %
    Chart Sherwin-Williams
    ISIN: US8243481061
    WKN: 856050
    Die Sherwin-Williams Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,13 %.

    Walt Disney
    Tagesperformance: -2,00 %
    Platz 7
    Performance 1M: -1,14 %
    Chart Walt Disney
    ISIN: US2546871060
    WKN: 855686
    Die Walt Disney Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,00 %.

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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 17.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 17.07.2026 im Dow Jones.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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