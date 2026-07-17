Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 17.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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IBM
Tagesperformance: -2,87 %
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 2
Performance 1M: -19,49 %
Performance 1M: -19,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu IBM aktuell gemischt bis vorsichtig bearish: Quartalszahlen verfehlten Erwartungen, der Kurs brach teils um bis zu 30% ein. Die Unterstützungszone um 210$ wird diskutiert; unter 190$ gilt als potenziell riskante Marke. Einige sehen bei 210–180$ eine Kaufgelegenheit, andere warnen vor weiterer Volatilität. Fundamentale Sicht bleibt robust (Mainframe, Red Hat); KGV ca. 18, Dividende ca. 3%.
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 3
Performance 1M: -7,43 %
Performance 1M: -7,43 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -2,55 %
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 4
Performance 1M: +1,03 %
Performance 1M: +1,03 %
The Home Depot
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 5
Performance 1M: +4,49 %
Performance 1M: +4,49 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 6
Performance 1M: +5,66 %
Performance 1M: +5,66 %
Walt Disney
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 7
Performance 1M: -1,14 %
Performance 1M: -1,14 %
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