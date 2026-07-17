Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 17.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu IBM aktuell gemischt bis vorsichtig bearish: Quartalszahlen verfehlten Erwartungen, der Kurs brach teils um bis zu 30% ein. Die Unterstützungszone um 210$ wird diskutiert; unter 190$ gilt als potenziell riskante Marke. Einige sehen bei 210–180$ eine Kaufgelegenheit, andere warnen vor weiterer Volatilität. Fundamentale Sicht bleibt robust (Mainframe, Red Hat); KGV ca. 18, Dividende ca. 3%.