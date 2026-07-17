Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Synopsys
Tagesperformance: -9,39 %
Tagesperformance: -9,39 %
Platz 2
Performance 1M: -17,68 %
Performance 1M: -17,68 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +6,13 %
Tagesperformance: +6,13 %
Platz 3
Performance 1M: -32,82 %
Performance 1M: -32,82 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -6,03 %
Tagesperformance: -6,03 %
Platz 4
Performance 1M: +23,94 %
Performance 1M: +23,94 %
Applied Materials
Tagesperformance: -5,61 %
Tagesperformance: -5,61 %
Platz 5
Performance 1M: -9,98 %
Performance 1M: -9,98 %
SpaceX
Tagesperformance: -5,46 %
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 6
Performance 1M: -39,15 %
Performance 1M: -39,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment ist sachlich, Fokus auf Free-Float-Entwicklung und potenziellen Verkaufsdruck durch Altaktionäre. Free-Float-Unlock: Juli 2026 ~5%, Sept 2026 ~17–20%, Nov 2026 ~35–38%, Dez 2026 ~40%, Jan–Feb 2027 ~42–44%, Juni 2027 ~93–97%, Jul–Sep 2027 100%. Erwartete Volatilität; einige nennen 10–20 USD als Kursziel. 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -5,03 %
Tagesperformance: -5,03 %
Platz 7
Performance 1M: -3,63 %
Performance 1M: -3,63 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +4,76 %
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 8
Performance 1M: -25,45 %
Performance 1M: -25,45 %
Astera Labs
Tagesperformance: -4,49 %
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 9
Performance 1M: -20,66 %
Performance 1M: -20,66 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: +4,10 %
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 10
Performance 1M: -39,56 %
Performance 1M: -39,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt. Kurzfristig gab es deutliche Kursverluste (bis ca. >37% in kurzer Zeit) und eine hohe Leerverkaufsquote. Positiv bewertet werden die 775 Mio USD vorrangig besicherte Finanzierung, das Partner-Modell zur Kapazitätserweiterung sowie internationale Rechenzentrumspläne (Singapore, Wales, Hyderabad) und Software-Assets wie Eigen/Tavily.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 11
Performance 1M: +5,15 %
Performance 1M: +5,15 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 12
Performance 1M: +25,61 %
Performance 1M: +25,61 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,22 %
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 13
Performance 1M: -14,29 %
Performance 1M: -14,29 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 14
Performance 1M: -18,56 %
Performance 1M: -18,56 %
Alphabet
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 15
Performance 1M: -4,61 %
Performance 1M: -4,61 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 16
Performance 1M: -4,44 %
Performance 1M: -4,44 %
Western Digital
Tagesperformance: +2,96 %
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 17
Performance 1M: -38,08 %
Performance 1M: -38,08 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 18
Performance 1M: +10,24 %
Performance 1M: +10,24 %
Fastenal
Tagesperformance: -2,86 %
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 19
Performance 1M: +3,38 %
Performance 1M: +3,38 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 20
Performance 1M: -7,43 %
Performance 1M: -7,43 %
Lam Research
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 21
Performance 1M: -19,46 %
Performance 1M: -19,46 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,67 %
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 22
Performance 1M: +9,35 %
Performance 1M: +9,35 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 23
Performance 1M: -39,04 %
Performance 1M: -39,04 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 24
Performance 1M: -15,57 %
Performance 1M: -15,57 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 25
Performance 1M: +7,17 %
Performance 1M: +7,17 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 26
Performance 1M: +7,85 %
Performance 1M: +7,85 %
Monster Beverage
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 27
Performance 1M: +12,50 %
Performance 1M: +12,50 %
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