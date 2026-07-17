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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.07.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    31.174,42€
    Basispreis
    23,12
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.269,84€
    Basispreis
    11,70
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,63 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: -9,39 %
    Platz 2
    Performance 1M: -17,68 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,39 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +6,13 %
    Platz 3
    Performance 1M: -32,82 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,13 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -6,03 %
    Platz 4
    Performance 1M: +23,94 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,03 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -5,61 %
    Platz 5
    Performance 1M: -9,98 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,61 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -5,46 %
    Platz 6
    Performance 1M: -39,15 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,46 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment ist sachlich, Fokus auf Free-Float-Entwicklung und potenziellen Verkaufsdruck durch Altaktionäre. Free-Float-Unlock: Juli 2026 ~5%, Sept 2026 ~17–20%, Nov 2026 ~35–38%, Dez 2026 ~40%, Jan–Feb 2027 ~42–44%, Juni 2027 ~93–97%, Jul–Sep 2027 100%. Erwartete Volatilität; einige nennen 10–20 USD als Kursziel. 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret beziffert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -5,03 %
    Platz 7
    Performance 1M: -3,63 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,03 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +4,76 %
    Platz 8
    Performance 1M: -25,45 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,76 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -4,49 %
    Platz 9
    Performance 1M: -20,66 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,49 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 10
    Performance 1M: -39,56 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt. Kurzfristig gab es deutliche Kursverluste (bis ca. >37% in kurzer Zeit) und eine hohe Leerverkaufsquote. Positiv bewertet werden die 775 Mio USD vorrangig besicherte Finanzierung, das Partner-Modell zur Kapazitätserweiterung sowie internationale Rechenzentrumspläne (Singapore, Wales, Hyderabad) und Software-Assets wie Eigen/Tavily.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: -3,88 %
    Platz 11
    Performance 1M: +5,15 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,88 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -3,46 %
    Platz 12
    Performance 1M: +25,61 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,46 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -3,22 %
    Platz 13
    Performance 1M: -14,29 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,22 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -3,14 %
    Platz 14
    Performance 1M: -18,56 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,14 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: -3,00 %
    Platz 15
    Performance 1M: -4,61 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,00 %.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: -2,97 %
    Platz 16
    Performance 1M: -4,44 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,97 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +2,96 %
    Platz 17
    Performance 1M: -38,08 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,96 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: -2,88 %
    Platz 18
    Performance 1M: +10,24 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,88 %.

    Fastenal
    Tagesperformance: -2,86 %
    Platz 19
    Performance 1M: +3,38 %
    Chart Fastenal
    ISIN: US3119001044
    WKN: 887891
    Die Fastenal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,86 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 20
    Performance 1M: -7,43 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -2,75 %
    Platz 21
    Performance 1M: -19,46 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,75 %.

    Starbucks
    Tagesperformance: -2,67 %
    Platz 22
    Performance 1M: +9,35 %
    Chart Starbucks
    ISIN: US8552441094
    WKN: 884437
    Die Starbucks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,67 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 23
    Performance 1M: -39,04 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: -2,57 %
    Platz 24
    Performance 1M: -15,57 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,57 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +2,55 %
    Platz 25
    Performance 1M: +7,17 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,55 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: -2,51 %
    Platz 26
    Performance 1M: +7,85 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,51 %.

    Monster Beverage
    Tagesperformance: -2,25 %
    Platz 27
    Performance 1M: +12,50 %
    Chart Monster Beverage
    ISIN: US61174X1090
    WKN: A14U5Z
    Die Monster Beverage Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,25 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 17.07.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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