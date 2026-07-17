Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 17.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -9,78 %
Tagesperformance: -9,78 %
Platz 1
Performance 1M: -16,64 %
Performance 1M: -16,64 %
Synopsys
Tagesperformance: -9,53 %
Tagesperformance: -9,53 %
Platz 2
Performance 1M: -17,68 %
Performance 1M: -17,68 %
Travelers Companies
Tagesperformance: +8,30 %
Tagesperformance: +8,30 %
Platz 3
Performance 1M: +21,29 %
Performance 1M: +21,29 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +6,13 %
Tagesperformance: +6,13 %
Platz 4
Performance 1M: -32,82 %
Performance 1M: -32,82 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -5,92 %
Tagesperformance: -5,92 %
Platz 5
Performance 1M: +23,94 %
Performance 1M: +23,94 %
Applied Materials
Tagesperformance: -5,74 %
Tagesperformance: -5,74 %
Platz 6
Performance 1M: -9,98 %
Performance 1M: -9,98 %
Paramount Skydance Corporations Registered (B)
Tagesperformance: -5,68 %
Tagesperformance: -5,68 %
Platz 7
Performance 1M: -14,47 %
Performance 1M: -14,47 %
Pentair
Tagesperformance: -5,03 %
Tagesperformance: -5,03 %
Platz 8
Performance 1M: -12,04 %
Performance 1M: -12,04 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +4,58 %
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 9
Performance 1M: -25,45 %
Performance 1M: -25,45 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -4,54 %
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 10
Performance 1M: +7,26 %
Performance 1M: +7,26 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -4,50 %
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 11
Performance 1M: -0,03 %
Performance 1M: -0,03 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -3,95 %
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 12
Performance 1M: +1,23 %
Performance 1M: +1,23 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 13
Performance 1M: -19,14 %
Performance 1M: -19,14 %
WR Berkley
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 14
Performance 1M: +2,97 %
Performance 1M: +2,97 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -3,72 %
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 15
Performance 1M: +5,15 %
Performance 1M: +5,15 %
Agilent Technologies
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 16
Performance 1M: +6,83 %
Performance 1M: +6,83 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -3,62 %
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 17
Performance 1M: -0,80 %
Performance 1M: -0,80 %
Amcor Registered
Tagesperformance: -3,56 %
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 18
Performance 1M: +8,68 %
Performance 1M: +8,68 %
Casey's General Stores
Tagesperformance: +3,51 %
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 19
Performance 1M: -3,78 %
Performance 1M: -3,78 %
Citizens Financial Group
Tagesperformance: -3,51 %
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 20
Performance 1M: +13,10 %
Performance 1M: +13,10 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,24 %
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 21
Performance 1M: -18,56 %
Performance 1M: -18,56 %
Alphabet
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 22
Performance 1M: -4,61 %
Performance 1M: -4,61 %
Pool
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 23
Performance 1M: +5,40 %
Performance 1M: +5,40 %
Lennox International
Tagesperformance: -3,13 %
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 24
Performance 1M: +6,48 %
Performance 1M: +6,48 %
Allstate
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 25
Performance 1M: +9,19 %
Performance 1M: +9,19 %
Expedia Group
Tagesperformance: -3,08 %
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 26
Performance 1M: +11,18 %
Performance 1M: +11,18 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -3,08 %
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 27
Performance 1M: -4,44 %
Performance 1M: -4,44 %
American International Group
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 28
Performance 1M: +4,48 %
Performance 1M: +4,48 %
Western Digital
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 29
Performance 1M: -38,08 %
Performance 1M: -38,08 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 30
Performance 1M: -7,43 %
Performance 1M: -7,43 %
The Hartford Financial Services Group
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 31
Performance 1M: +10,01 %
Performance 1M: +10,01 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 32
Performance 1M: +7,17 %
Performance 1M: +7,17 %
HP
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 33
Performance 1M: -0,12 %
Performance 1M: -0,12 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 34
Performance 1M: +12,89 %
Performance 1M: +12,89 %
Chubb
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 35
Performance 1M: +5,54 %
Performance 1M: +5,54 %
Humana
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 36
Performance 1M: +5,02 %
Performance 1M: +5,02 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 37
Performance 1M: +11,98 %
Performance 1M: +11,98 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 38
Performance 1M: -8,67 %
Performance 1M: -8,67 %
Everest Re Group
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 39
Performance 1M: +15,98 %
Performance 1M: +15,98 %
Phillips 66
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 40
Performance 1M: +22,32 %
Performance 1M: +22,32 %
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