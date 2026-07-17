SMA Solar Technology Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 17.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die SMA Solar Technology Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,75 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,90 %, geht es heute bei der SMA Solar Technology Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SMA Solar Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,22 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +20,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SMA Solar Technology einen Anstieg von +87,28 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,36 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,11 % 1 Monat +28,28 % 3 Monate +26,22 % 1 Jahr +195,29 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 17.07.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,16 Mrd.EUR € wert.

Getrieben von einem optimistischeren Jahresausblick haben die Aktien von SMA Solar am Freitag nach dem Rückschlag seit der Wochenmitte wieder den Vorwärtsgang eingelegt. In der Spitze schnellten die Papiere des Herstellers von Wechselrichtern und …

Weitere teils kräftige Gewinnmitnahmen bei Technologie-Aktien haben am Freitag auch den Dax in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem setzten die USA und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe im Nahen Osten fort, die Ölpreise zogen weiter an. Letztlich …

EQS Voting Rights Announcement: SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.07.2026 / 17:40 CET/CEST …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,83 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,16 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +1,33 %. SolarEdge legt um +2,02 % zu

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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