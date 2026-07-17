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    Datendienst

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    Durchfahrten durch Straße von Hormus auf Dreiwochentief

    Für Sie zusammengefasst
    • Schiffsverkehr in der Straße von Hormus stark reduziert
    • Nur acht Schiffe passierten die Meerenge am Donnerstag
    • Vor Kriegsbeginn passierten über 100 Schiffe täglich
    Datendienst - Durchfahrten durch Straße von Hormus auf Dreiwochentief
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEHERAN (dpa-AFX) - Nach den wieder aufgenommenen gegenseitigen Angriffen zwischen den USA und dem Iran ist der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus fast wieder zum Erliegen gekommen. Daten des Anbieters Kpler zufolge vom Freitag passierten am Donnerstag lediglich acht Schiffe die Meerenge. Dies stelle den niedrigsten Wert seit drei Wochen dar, hieß es in einem Post von Kpler auf der Plattform X. Am Mittwoch seien es noch 15 Durchfahrten gewesen. Vor zwei Wochen lag der Zähler noch bei 48 Passagen. Vor Kriegsbeginn Ende Februar durchquerten im Schnitt mehr als 100 Schiffe täglich die Straße von Hormus./vee/DP/he






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