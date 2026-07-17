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    Siebte Nacht in Folge

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    Neue US-Angriffe gegen den Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Siebte Nacht in Folge US-Angriffe auf Iran
    • Zivile Infrastruktur wie Brücken und Flughafen
    • Iran spricht von Kriegsverbrechen US nennt Ziele
    Siebte Nacht in Folge - Neue US-Angriffe gegen den Iran
    Foto: Stringer - dpa

    WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die siebte Nacht in Folge Ziele im Iran attackiert. Die Angriffe seien um 15.00 Uhr US-Ostküstenzeit (22.30 Uhr Ortszeit im Iran) aufgenommen worden, teilte das für die Region zuständige Kommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen, hieß es.

    Bei ihren vorherigen massiven Angriffen auf den Iran hatten die USA zuletzt nicht nur militärische Ziele attackiert, sondern nach iranischen Medienberichten auch Infrastruktur, die auch zivilen Zwecken dient, beschädigt. Bis zum frühen Freitagmorgen (MESZ) bombardierte das US-Militär eine Reihe von Zielen. Nach iranischen Angaben wurden Brücken, ein Flughafen und Infrastruktur der Seefahrt getroffen.

    Irans UN-Botschafter hatte daraufhin erklärt, die US-Angriffe auf zivile Infrastruktur stellten Kriegsverbrechen dar. Das US-Militär erklärte dagegen, man habe Dutzende "militärische Ziele" getroffen, darunter Flugabwehrsysteme und Radaranlagen zur Küstenüberwachung./fsp/DP/he






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