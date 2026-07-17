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    AKTIE IM FOKUS 2

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    SpaceX auf Talfahrt - 1 Billion Dollar Marktwert weniger

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX verlor seit Allzeithoch eine Billion Dollar
    • Aktie fiel 5,4% auf $123,99 Börsenwert 1,63 Bio
    • Geschäfte mit Verlust 4,94 Mrd bei Umsatz 18,67 Mrd
    AKTIE IM FOKUS 2 - SpaceX auf Talfahrt - 1 Billion Dollar Marktwert weniger
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Schlusskurs, Börsenwert aktualisiert)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX waren am Freitag erneut auf Talfahrt. Damit hat der Raketen- und KI-Konzern von Tesla-Chef Elon Musk seit seinem Allzeithoch eine Billion US-Dollar an Börsenwert verloren.

    Die Aktie fiel an der Technologiebörse Nasdaq um 5,4 Prozent auf 123,99 Dollar. Dadurch verringerte sich der Gesamtbörsenwert des Unternehmens auf 1,63 Billionen Dollar. Am dritten Handelstag nach dem Börsengang Mitte Juni lag sie bei der bisherigen Bestmarke von 225,64 Dollar noch bei 2,64 Billionen US-Dollar.

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    Mit einem Erlös von 75 Milliarden Dollar zum Ausgabepreis war es der bisher größte Börsengang. SpaceX-Chef und Großaktionär Musk wurde durch die Aktienplatzierung zum ersten Menschen mit einem Billionenvermögen. Ihren ersten Handelstag hatte die Aktie noch mit einem Plus von gut 19 Prozent bei rund 161 Dollar abgeschlossen. Der Ausgabepreis lag bei 135 Dollar.

    Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in krassem Kontrast zum Börsenwert - die Anleger zahlen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge. So gab es im vergangenen Jahr Verluste von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar./err/niw/he/err/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 332,1 auf Lang & Schwarz (17. Juli 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -19,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -39,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 820,97 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +93,83 %/+135,37 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs, Bewertung und Volatilität der SpaceX-Aktie: Kritik am hohen Ausgabepreis (~135 USD) und Billionenbewertung, geringer Freefloat und Verkäufe großer Anteilseigner, steigende Shortquote (~30%), Kursziel-Debatten (50–100 USD/€80), Optionsstrategien (Puts bevorzugt) und Risiko durch Starship-Test/Unwägbarkeiten bei Wiederverwendbarkeit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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