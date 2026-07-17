AKTIE IM FOKUS 2
SpaceX auf Talfahrt - 1 Billion Dollar Marktwert weniger
- SpaceX verlor seit Allzeithoch eine Billion Dollar
- Aktie fiel 5,4% auf $123,99 Börsenwert 1,63 Bio
- Geschäfte mit Verlust 4,94 Mrd bei Umsatz 18,67 Mrd
(neu: Schlusskurs, Börsenwert aktualisiert)
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX waren am Freitag erneut auf Talfahrt. Damit hat der Raketen- und KI-Konzern von Tesla-Chef Elon Musk seit seinem Allzeithoch eine Billion US-Dollar an Börsenwert verloren.
Die Aktie fiel an der Technologiebörse Nasdaq um 5,4 Prozent auf 123,99 Dollar. Dadurch verringerte sich der Gesamtbörsenwert des Unternehmens auf 1,63 Billionen Dollar. Am dritten Handelstag nach dem Börsengang Mitte Juni lag sie bei der bisherigen Bestmarke von 225,64 Dollar noch bei 2,64 Billionen US-Dollar.
Mit einem Erlös von 75 Milliarden Dollar zum Ausgabepreis war es der bisher größte Börsengang. SpaceX-Chef und Großaktionär Musk wurde durch die Aktienplatzierung zum ersten Menschen mit einem Billionenvermögen. Ihren ersten Handelstag hatte die Aktie noch mit einem Plus von gut 19 Prozent bei rund 161 Dollar abgeschlossen. Der Ausgabepreis lag bei 135 Dollar.
Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in krassem Kontrast zum Börsenwert - die Anleger zahlen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge. So gab es im vergangenen Jahr Verluste von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar./err/niw/he/err/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 332,1 auf Lang & Schwarz (17. Juli 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -19,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -39,15 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 820,97 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +93,83 %/+135,37 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Natürlich ist das Anlagebetrug! Elon mag sich ja später einen Stab der teuersten Anwälte und Mediziner holen, die ihm bescheinigen, dass er einfach schon immer ein Sicko war und nichts dafür kann. Aber die ganzen Wallstreet-Banken, die hier mitspielen? Die einen IPO mit dieser Bewertung durchwinken? Die den ganzen Fantastereien von Mars-Stadt bis KI im All argumentativ nichts entgegensetzen? Die geschlossen Kursziele im Bereich 200 bis 300 USD ausgeben? Das ist Anlagebetrug pur. Und von den Millionen von Leuten, die hier vielleicht ihre erste Aktie gezeichnet haben aufgrund des Medienhypes, kann man auch nicht erwarten, dass sie so kapitalmarkt-savvy sind wie wir hier.
Bei der FCC hat SpaceX beantragt eine Million Rechenzentren im All zu stationieren - dass ist übrigens immer Temporär in den Höhen von 500 bis 2000km wie beantragt. Ohne Korrektur erfolgt Verglühen.
Falls Rechenzentren im All mehr als nur ein Betrug an Aktionären durch SpaceX sind - ergibt sich zwangsläufige eine starke Beschädigung der Ozonschicht.
Elon Musk und andere übernehmen jetzt die Zerstörung der Ozonschicht. Die Welt hat sich auf das Verbot von FCKWs (Fluorkohlenwasserstoffe) geeinigt (Montreal-Protokoll 1987) und damit die Ozonschicht gerettet.
Dieses Mal, in einer korrupten Welt, gelingt es womöglich nicht erneut. Satelliten im All zeigen bereits jetzt die Zerstörung – Rechenzentren im All zerstören beim Wiedereintritt die Ozonschicht zuverlässig.
Die mehr als 10.000 Starlink Satelliten haben alle eine begrenzte Lebensdauer ca. 5 Jahre, die ersten verglühen jetzt schon. Übrig bleiben winzige Metallpartikel (Nanopartikel) wie Aluminiumoxyd und andere ca. 30 kg pro Satellit – allesamt Aerosole die 10 bis 30 Jahre in der Stratosphäre verbleiben.
In 2022 waren es etwa 40 Tonnen. Diese Partikel bieten Oberflächen für chemische Reaktionen. Sie sind Katalysator für chemische Prozesse die Ozon zerstören. Neben den Satelliten verursachen auch die Trägerraketen beim Wiedereintritt verschiedene Metallpartikel darunter Aluminiumlegierungen.
Eine einzige Falcon-9 Oberstufe setzt etwa 30 kg Lithium frei, soviel wie auf natürliche Weise in mehreren hundert Jahren nicht dorthin gelangt. Ein chemische Abbau der Ozonschicht erfolgt durch Chlor- und Wasserstoffverbindungen die Ozonmoleküle aufspalten. Aluminiumoxide in der Atmosphäre reagieren zwar nicht direkt mit Ozonmolekülen. Sie lösen allerdings chemische Reaktionen zwischen Ozon und Chlor aus, die das stratosphärische Ozon zerstören.
Aluminiummoleküle werde dabei nicht verbraucht und können jahrzehntelang Schaden anrichten. Inaktive Chlorverbindungen in der Stratosphäre lagern sich an den Aluminiumoxidpartikeln an und werden aktiv es entsteht Chlorgas und Salpetersäure, Sonnenlicht lässt Chlorgas in Chlor zerfallen welches das Ozonmoleküle zerstört.
Auch die Raketen selbst sind beteiligt, Chlor- und Wasserstoffverbindungen sind Bestandteile von Festtreibstoffen der Raketenbooster.
Auch der Raketenruß absorbiert Sonnenlicht und hemmt die Ozonbildung.
China und andere private Firmen planen, herausgefordert durch Musk, unzählige neue Satelliten.
Rechenzentren im Weltall – in der Größenordnung wie SpaceX es plant – zerstören die Ozonschicht - nach Ablauf der Nutzungsdauer treten diese Rechenzentren in die Erdatmosphäre ein und verglühen zum größten Teil – es bleiben unzählige Partikel (Metalle, Silizium etc.) die dann die Ozonschicht zerstören. Rechenzentren im All können nicht repariert werden, schon einzelne Defekte machen sie komplett nutzlos. Die chemischen Reaktionen mit den winzigen Metallpartikel in der Atmosphäre sind unvermeidlich.
SpaceX reichte am 02.02.2026 bei der FCC einen Antrag für 1 Million Satelliten-Rechenzentren in der Umlaufbahn ein. Der angegeben Höhenbereich ist 500 bis 2000 km im Low Earth Orbit (LEO). Ohne Antrieb wird in diesem Bereich mit der Zeit alles in die tiefe Atmosphäre gezogen und verglüht teilweise. Im geostationären Orbit (GEO) in 35.786 km Höhe gibt es keine bremsende Atmosphäre mehr. Satelliten in einer Höhe ab 35.786 km werden am Ende ihrer Lebensdauer in sogenannte "Friedhofsbahnen" (noch weiter draußen) manövriert und würden keinen weiteren Schaden an der Ozonschicht verursachen.
Jüngste sinnlose Elon-Karotte: wir machen jetzt ein LEO auf 325 km Höhe, um die Pingzeiten zu reduzieren, und natürlich 100'000 davon (FCC-filing). Schon auf dem bisher von Starlink benutzten LEO in ca. 550 km Höhe halten die Satelliten nur 5 Jahre, weil sie durch die Restatmosphäre abgebremst werden und irgendwann keinen Treibstoff mehr haben, um den resultierenden Höhenverlust auszugleichen. Bei 100k Satelliten müssten also täglich (!) 54 Satelliten ersetzt werden. Nun ist aber der Druck auf 325 km Höhe ca. 35x höher als auf 550 km (Info: Gemini), die Satelliten würden also noch wesentlich schneller in die Erdatmosphäre stürzen. Und das ganze würde nur grob 2 ms Pingzeit einbringen...