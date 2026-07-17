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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Apple zeitweise wieder wertvollstes Unternehmen vor Nvidia

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple zeitweise wieder wertvollstes Unternehmen
    • Siri mit KI beeindruckte Anwender EU ausgeschlossen
    • Nvidia-Kurs dämpfte sich durch chinesisches Modell
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Apple zeitweise wieder wertvollstes Unternehmen vor Nvidia
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Schlusskurs)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Apple hat sich am Freitag nach mehr als einem Jahr zeitweise den Titel des wertvollsten Unternehmens an der Börse zurückgeholt. Den Ausschlag gab im frühen US-Handel ein Kursrückgang von knapp vier Prozent bei der Aktie des Chipkonzerns Nvidia , der zuletzt die Rangliste anführte. Danach kam Nvidia auf einen Börsenwert von etwa 4,84 Billionen Dollar, während es bei Apple rund 4,9 Billionen Dollar waren. Die Aktie von Apple schlossen am Freitag 0,1 Prozent höher, das Nvidia-Papier büßten 2,2 Prozent ein. Damit schob sich der Chipkonzern mit Blick auf die Marktkapitalisierung zum Wochenende wieder knapp vor den iPhone-Konzern.

    Die Aktie des iPhone-Konzerns hatte in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Auslöser dafür war unter anderem die Anfang Juni vorgestellte neue Version der Assistenzsoftware Siri mit Künstlicher Intelligenz. Sie wird allgemein im Herbst eingeführt, Testnutzer zeigten sich aber bereits beeindruckt. In der Europäischen Union wird es die neue Software auf iPhone und iPad zunächst nicht geben. Apple verweist auf Datenschutz-Bedenken wegen der europäischen Forderung, die Betriebssysteme für andere KI-Anbieter zu öffnen.

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    Nvidia wurde von der exorbitanten Nachfrage nach Chips des Konzerns für den Betrieb Künstlicher Intelligenz auf den Börsen-Olymp getragen. Zuletzt sorgte - wie schon einmal zuvor - ein neues chinesisches KI-Modell für einen Kursdämpfer. Anleger rüsten sich erneut für die Möglichkeit, dass Künstliche Intelligenz mit weniger Rückgriff auf Nvidia-Chips weiterentwickelt werden könnte als bisher angenommen. Chinesische KI-Firmen haben aktuell nur Zugang zu älteren und weniger leistungsstarken Nvidia-Chipsystemen./so/he/err/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 291,9 auf Lang & Schwarz (17. Juli 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,29 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +52,34 %/+77,73 % bedeutet.





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