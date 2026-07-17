Apple zeitweise wieder wertvollstes Unternehmen vor Nvidia

(neu: Schlusskurs)



NEW YORK (dpa-AFX) - Apple hat sich am Freitag nach mehr als einem Jahr zeitweise den Titel des wertvollsten Unternehmens an der Börse zurückgeholt. Den Ausschlag gab im frühen US-Handel ein Kursrückgang von knapp vier Prozent bei der Aktie des Chipkonzerns Nvidia , der zuletzt die Rangliste anführte. Danach kam Nvidia auf einen Börsenwert von etwa 4,84 Billionen Dollar, während es bei Apple rund 4,9 Billionen Dollar waren. Die Aktie von Apple schlossen am Freitag 0,1 Prozent höher, das Nvidia-Papier büßten 2,2 Prozent ein. Damit schob sich der Chipkonzern mit Blick auf die Marktkapitalisierung zum Wochenende wieder knapp vor den iPhone-Konzern.

Die Aktie des iPhone-Konzerns hatte in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Auslöser dafür war unter anderem die Anfang Juni vorgestellte neue Version der Assistenzsoftware Siri mit Künstlicher Intelligenz. Sie wird allgemein im Herbst eingeführt, Testnutzer zeigten sich aber bereits beeindruckt. In der Europäischen Union wird es die neue Software auf iPhone und iPad zunächst nicht geben. Apple verweist auf Datenschutz-Bedenken wegen der europäischen Forderung, die Betriebssysteme für andere KI-Anbieter zu öffnen.