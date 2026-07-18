Pudu Robotics wurde von Frost & Sullivan in vier Bereichen der gewerblichen Servicerobotik weltweit auf Platz 1 eingestuft

SHENZHEN, China, 18. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der gewerblichen Servicerobotik, wurde als weltweit führendes Unternehmen in vier Schlüsselbereichen des Marktes für gewerbliche Servicerobotik anerkannt. Dies verrät der Globale unabhängige Marktbericht für verkörperte Intelligenz und gewerbliche Servicerobotik 2025 , veröffentlicht von Frost & Sullivan , einem führenden internationalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen.

Der Marktbericht „Independent 2025" würdigt Pudu Robotics als weltweit führendes chinesisches Unternehmen in den Bereichen Umsatz und Auslieferungen bei gewerblichen Servicerobotern, internationale Expansion sowie Umsatz bei gewerblichen Reinigungsrobotern.

Dem Bericht zufolge ist Pudu Robotics weltweit führend in der Branche der gewerblichen Servicerobotik, gemessen am Umsatz und an den Auslieferungen. Das Unternehmen belegt unter den chinesischen Anbietern gewerblicher Servicerobotik gemessen am Marktanteil im Ausland den ersten Platz und nimmt weltweit die Spitzenposition im Bereich der gewerblichen Reinigungsrobotik ein.

Diese Auszeichnung unterstreicht das anhaltende Wachstum von Pudu auf den Märkten für gewerbliche Robotik, das durch das umfassende Produktportfolio, die weltweiten Einsatzmöglichkeiten und die langfristigen Investitionen in Technologien der verkörperten Intelligenz gestützt wird.

Weltweite Marktführerschaft: Vier Spitzenpositionen im Bereich der gewerblichen Servicerobotik

Der Bericht von Frost & Sullivan beschreibt einen globalen Markt für gewerbliche Serviceroboter, der sich in einer Phase rascher Expansion befindet und zwischen 2021 und 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 37 % sowie bis 2030 eine prognostizierte CAGR von 31,2 % aufweist.

Chinesische Unternehmen haben sich zu wichtigen Akteuren auf diesem globalen Markt entwickelt. Im Jahr 2025 stammten die fünf weltweit führenden Unternehmen im Bereich der gewerblichen Servicerobotik alle aus China und hatten zusammen einen Anteil von mehr als der Hälfte am globalen Markt.

Weltweit führend im Bereich der gewerblichen Servicerobotik hinsichtlich Umsatz und Auslieferungsvolumen

Laut Frost & Sullivan belegt Pudu Robotics weltweit den ersten Platz sowohl beim Umsatz mit gewerblichen Servicerobotern als auch beim Auslieferungsvolumen, mit einem Umsatzmarktanteil von etwa 25 % und einem Auslieferungsmarktanteil von 23 %.