SAN JOSÉ, Costa Rica, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Ländermarke essential COSTA RICA bringt mit „The Natural Choice" frische Produkte aus Costa Rica zu Millionen von Verbrauchern in Großbritannien, Deutschland und Spanien. Dabei handelt es sich um eine internationale Multi-Channel-Kampagne, die Amazon-Ads-Kanäle sowie digitale Medienkanäle umfasst und mehr als 240 Verkostungsveranstaltungen in den Filialen großer europäischer Einzelhändler beinhaltet. Die Kampagne lädt die Verbraucher dazu ein, die Frische, die Qualität und die Herkunft von Bananen, Ananas, Kaffee und Maniok aus Costa Rica zu entdecken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Kampagne zielt darauf ab, die Verbraucher sowohl in Momenten der Unterhaltung als auch beim Einkaufen durch Videoinhalte, Rezepte, Produktverkostungen und interaktive Erlebnisse anzusprechen. Unter kreativen Leitmotiven wie „Von unserem Land auf Ihren Tisch" und „Die natürliche Wahl für modernes Leben" regt die Initiative die Verbraucher dazu an, costaricanische Bananen, Ananas, Kaffee und Maniok in einfach zuzubereitende Rezepte zu integrieren, die von Köchen aus den jeweiligen Märkten entwickelt wurden.

„The Natural Choice" vermittelt dem Publikum die Geschichte der costaricanischen Erzeugnisse über Amazon-Ads-Kontaktpunkte in allen drei Märkten, darunter den Amazon Brand Store, Prime-Video-Anzeigen, eine maßgeschneiderte Fire-TV-Landingpage, Alexa-Markenerlebnisse in Großbritannien und Deutschland sowie Amazon-Fresh-Tüten in Großbritannien und Spanien. Im Mittelpunkt der gesamten Kampagne stehen 12 originelle Rezeptvideos – vier pro Markt –, die von lokalen Köchen entwickelt wurden, welche costaricanische Zutaten aus der Perspektive ihrer eigenen Kultur und Küche interpretieren.

„Bei essential COSTA RICA suchen wir ständig nach Möglichkeiten, unser landwirtschaftliches Wertversprechen den europäischen Verbrauchern auf eine Weise näherzubringen, die innovativ, aber vor allem natürlich wirkt", sagte Adriana Acosta, Direktorin von essential COSTA RICA. „Durch die Zusammenarbeit mit dem Amazon Ads Brand Innovation Lab können wir Teil des Alltags der Verbraucher werden – ganz gleich, ob sie mit Alexa ein Rezept zubereiten, vor dem Anschauen eines Films auf Fire TV Zutaten aus Costa Rica entdecken oder sich auf ihrer Amazon Fresh-Lieferung zu neuen Rezepten inspirieren lassen. Diese Kampagne stärkt nicht nur die Positionierung des Agrarsektors in Costa Rica, sondern stellt für die Agentur zur Förderung von Handel und Investitionen in Costa Rica (PROCOMER) auch eine sinnvolle Möglichkeit dar, einen der wichtigsten Produktionssektoren des Landes zu unterstützen."

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