Goldpreis vor entscheidender Wende: Warum Gold jetzt Anleger überraschen könnte

Der Nahost-Konflikt dominiert das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Die hohen Ölpreise schüren Inflationsängste und damit die Sorgen vor einer restriktiveren Geldpolitik der Notenbanken. Beispiel Fed: Das FOMC der Fed wird am 28. Juli und 29. Juli tagen und über die Geldpolitik beraten und entscheiden. Eine Leitzinsanhebung jetzt im Juli würde überraschen. Doch die Blicke richten sich bereits auf die erste FOMC-Sitzung nach der Sommerpause im September. Nicht wenige Marktakteure erwarten dann eine erste Zinsanhebung durch die US-Notenbank. Diese Erwartungshaltung stellt eine enorme Belastung für Gold und andere Edelmetalle wie Silber und Platin dar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obgleich sich das Thema Inflation nach der Veröffentlichung der US-Verbraucher- und US-Erzeugerpreise etwas beruhigt zu haben schien, schwelt(e) es doch weiter. Immer wieder lodert es auf. So auch am Freitag als die US-Importpreise stärker anstiegen als prognostiziert. Der Anstieg der Anleiherenditen wurde dennoch etwas abgebremst. Nachdem die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen die 4,6 Prozent überschritten hatten und die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen sich oberhalb von 4,3 Prozent haben blicken lassen, kehrte zuletzt etwas Ruhe ein. So tauchten die Renditen zuletzt auf 4,54 Prozent respektive 4,14 Prozent ab. Diese Entwicklungen verschafften dem Goldpreis zwar etwas Luft, aber sind noch kein Garant für eine Trendwende des Edelmetalls.

Der US-Dollar musste zuletzt ebenfalls ein paar Federn lassen. Der wichtige US-Dollar-Index verpasste es, seinen Ausbruch über die 100 Punkte mit einem Sprung über die 102 Punkte zu manifestieren. Der Index fiel zurück und nähert sich nunmehr erneut den 100 Punkten. Ein Rücksetzer des US-Dollar-Index unter die 100 Punkte könnte den Goldpreis maßgeblich anschieben. Insofern sollte der US-Dollar-Index in den nächsten Tagen im Auge behalten werden.

Gold-ETF-Investoren bleiben (noch) an der Seitenlinie

Die Käufe der physisch besicherten Gold-ETF waren neben den immensen Käufen der Zentralbanken ein wesentlicher Katalysator für die Goldpreisrallye. Dann wendete sich das Blatt. Ein Aderlass setzte ein. Bereits in der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle thematisierten wir aber, dass die Abflüsse aus dem SPDR Gold Shares nachließen. Zuletzt stabilisierten sich beispielsweise die Bestände des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs. Kaufstimmung sieht zwar anders aus, doch sollte man die Bodenbildung durchaus wohlwollend betrachten. Trotz diverser Rückschläge und trotz eines Goldpreises unterhalb von 4.000 US-Dollar kam es zu keiner neuen Verkaufswelle im ETF.





Fazit - Warum Gold jetzt Anleger überraschen könnte

Derzeit spricht wenig für einen deutlich ansteigenden Goldpreis. Das Zinsumfeld belastet. Die ETF-Käufer „streiken“ noch. Die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar steht zur Disposition. Doch genau darin liegt die Chance und es gibt sie durchaus – die Hoffnungsschimmer. Eine Leitzinsanhebung der Fed in 2026 dürfte eingepreist sein. Die jüngsten US-Verbraucherpreise lieferten Indizien, dass die Dynamik der Inflation nachgelassen haben könnte. Zudem lohnt auch ein Blick auf das saisonale Muster bei Gold. Ein schwacher Goldpreis in den Sommermonaten ist eher die Regel als die Ausnahme. Während dieser Wochen legte das Edelmetall in der Vergangenheit nicht selten die Basis für einen „goldenen“ Herbst. Insofern verläuft derzeit alles „nach Plan“. Der Zulauf in die physisch besicherten Gold-ETF hält sich aktuell in Grenzen. Mit Blick auf die fragilen Aktienmärkte könnten sich die ETF-Käufe aber bald beleben. DAX, Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 sind fragiler als sie wirken.

Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn es dem Goldpreis weiterhin gelingen würde, den Bereich 4.000 US-Dollar / 3.950 US-Dollar zu verteidigen. Ein Rücksetzer unter die 3.950 US-Dollar würde Abgaben in Richtung 3.800 US-Dollar bzw. 3.500 US-Dollar provozieren. Um eine Trendwende zu forcieren, muss es für Gold über die 4.500 US-Dollar gehen.

Einen weiteren Aspekt sollte man beachten. Die Aktie von Goldproduzenten wie Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines oder aber Kinross Gold weisen deutliche Anzeichen einer möglichen Bodenbildung auf. Es bedarf hier nur wenig, eine Trendwende zu initiieren.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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