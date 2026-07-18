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    Die Aktie bricht ein

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    Die Lang & Schwarz-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

    Die Lang & Schwarz-Aktie brach in dieser Woche um 11,0 Prozent ein. Im wallstreetONLINE-Forum streiten Anleger darüber, ob der Absturz eine Chance eröffnet – oder erst der Anfang ist.

    Die Aktie bricht ein - Die Lang & Schwarz-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis
    Foto: 741508661

    Die Aktie von Lang & Schwarz stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Community. Nach dem Trade‑Republic-Schock und der anschließenden Ad-hoc-Mitteilung zum Umbau des Market-Making-Geschäfts verlor der Titel auf Wochensicht rund 11 Prozent. Zwischen einem Wochenhoch von 17,95 Euro und einem Tief von 14,25 Euro schwankte der Kurs deutlich, während das Handelsvolumen leicht unter dem Wochenschnitt blieb. Im Zentrum der Debatte stand die Frage, ob das neue Handelssystem und die strategische Neuausrichtung den massiven Wegfall des bisherigen Geschäfts mit Trade Republic kompensieren können – und ob das Management dafür noch das nötige Vertrauen genießt.

    Streitpunkt: Ausschüttung oder Investition in ein neues Handelssystem?

    Ein wesentlicher Diskussionsstrang drehte sich um die künftige Ertragskraft und die Verwendung möglicher Gewinne. Mehrere Nutzer haben auf Basis eigener Auswertungen von Handelsdaten Szenarien für 2026 und 2027 entworfen. In diesen Schätzungen, die ausdrücklich als Prognosen der Community zu werten sind, wird für 2027 teils ein Ergebnis von rund drei Euro je Aktie für möglich gehalten. Ein Teil der Diskutanten leitet daraus die Erwartung ab, dass Lang & Schwarz einen erheblichen Anteil des Gewinns sowie Teile des vorhandenen Cashbestands an die Aktionäre ausschütten könnte. Als Referenz wird dabei immer wieder das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,35 auf Basis des Vorjahres genannt, das die Aktie aus Sicht dieser Gruppe fundamental attraktiv erscheinen lässt.

    Dem steht eine skeptische Fraktion gegenüber, die auf die vom Unternehmen kommunizierte Zielgröße von 40 Prozent Ausschüttungsquote verweist und die hohen Unsicherheiten betont. Aus dieser Sicht sei unklar, ob in zwei Jahren überhaupt eine Dividende in nennenswerter Höhe gezahlt werden könne. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Kosten und Erfolgsaussichten des neuen Handelssystems bislang nicht transparent seien. Die Vorstellung, heute zu investieren, um möglicherweise erst 2028 von einer Dividende für das Geschäftsjahr 2027 zu profitieren, wird von diesen Stimmen als zu spekulativ bewertet.

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    Bewertungschance versus Managementrisiko

    Auf der positiven Seite sehen viele Forenteilnehmer die Bewertung als zentrales Argument. Die Marktkapitalisierung von gut 158 Millionen Euro bei einem sehr niedrigen historischen KGV wird als Hinweis interpretiert, dass bereits viel Pessimismus eingepreist sei. Wiederkehrend ist die Einschätzung, dass selbst bei rückläufigen Ergebnissen noch Spielraum für attraktive Ausschüttungen verbleiben könnte, sofern das operative Geschäft nach der Umstellung stabilisiert wird. Einzelne Nutzer verweisen zudem darauf, dass alternative Handelsplätze und Broker, die weiterhin mit Lang & Schwarz zusammenarbeiten, mittelfristig einen Teil des weggebrochenen Volumens auffangen könnten. Konkrete Zahlen dazu bleiben allerdings spekulativ.

    Dem gegenüber steht ein deutlich artikulierter Vertrauensverlust in das Management. Mehrfach wird kritisiert, der Vorstand habe die Abhängigkeit von Trade Republic unterschätzt und die Aktionäre mit seinen Meldungen im ersten Halbjahr in falscher Sicherheit gewiegt. In der Community wird wiederholt die Einschätzung geäußert, die Führung habe die Tragweite der neuen Handelstechnologie von Trade Republic nicht rechtzeitig erkannt und unzureichend kommuniziert. Auch die deutliche Reduzierung der Dividendenpolitik wird als Bruch mit früheren Erwartungen empfunden. Einige Stimmen unterstellen dem Management sogar Pflichtverletzungen; dies sind jedoch subjektive Bewertungen aus dem Forum und keine belegten Tatsachen.

    Ein weiterer Diskussionspunkt betrifft das neue Handelssystem selbst. Während einige Nutzer es als notwendige Antwort auf die Innovationskraft von Neobrokern sehen, dominiert derzeit Skepsis. In mehreren Beiträgen wird bezweifelt, dass die geplante Lösung technisch und preislich mit dem Best-Price-Modell von Trade Republic konkurrieren könne. Andere heben hervor, dass das Best-Price-Versprechen von Trade Republic nach ihrer Einschätzung nicht immer zu den günstigsten Ausführungspreisen im Vergleich zu Lang & Schwarz oder Tradegate führe. Diese Beobachtungen sind Erfahrungsberichte einzelner Nutzer und keine verifizierten Marktdaten, sie nähren aber die Hoffnung, dass Kunden künftig verstärkt direkt an die aus ihrer Sicht günstigsten Handelsplätze routen könnten – wovon Lang & Schwarz profitieren würde.

    Ausblick: Entscheidende Wochen zwischen 14 und 18 Euro

    Für die kommende Woche rückt vor allem die Kurszone zwischen dem jüngsten Wochentief bei 14,25 Euro und dem Widerstand am Wochenhoch von 17,95 Euro in den Fokus. In der Community gilt die Unterseite als wichtige Unterstützung, deren Bruch zusätzliche Verunsicherung auslösen könnte. Auf der Oberseite wird das Wochenhoch als erste Bewährungsprobe für eine mögliche technische Erholung gesehen. Parallel richten sich die Erwartungen auf weitere Konkretisierungen zum Umbau des Market-Making-Geschäfts und zum geplanten Handelssystem. Zudem wird die nächste Hauptversammlung als zentraler Termin genannt, an dem sich das Management den kritischen Fragen zur Kommunikation rund um Trade Republic, zur künftigen Dividendenpolitik und zur strategischen Ausrichtung stellen muss. Bis dahin bleibt die Aktie ein Spannungsfeld zwischen günstiger Bewertungschance und erheblichem Management- und Geschäftsmodellrisiko.

    Lang & Schwarz Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -11,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 17,95€ / 14,25€
    KGV (Vorjahr) 4,35
    Marktkapitalisierung 158,09 Mio.EUR

    Stand: 18.07.2026, 07:38 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 17,95€ und das Wochentief bei 14,25€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Lang & Schwarz

    +6,35 %
    -10,96 %
    -41,94 %
    -43,19 %
    -21,53 %
    +82,18 %
    -30,21 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS
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