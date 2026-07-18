22,4 Prozent Plus: Darum kennt die PayPal-Aktie gerade kein Halten

Die Community ringt vor allem um die Bewertung des abgelehnten Angebots von 60,50 US‑Dollar je Aktie. Viele Beiträge deuten die Entscheidung des Verwaltungsrats als klares Signal, dass der innere Wert des Unternehmens höher eingeschätzt wird. Immer wieder wird darauf verwiesen, dass das Angebot gemessen am freien Cashflow und am Vorjahres-KGV von 10,48 eher am unteren Ende einer fairen Spanne liege. Mehrfach vertreten ist die Einschätzung, ein realistischer Übernahmepreis müsse deutlich über der aktuellen Notiz liegen, teils werden Bandbreiten von 75 bis 100 US‑Dollar je Aktie als Wunsch- oder Zielkorridor genannt. Diese Werte sind allerdings reine Erwartungen der Community und nicht durch Unternehmensangaben gedeckt.

Die Aktie von PayPal stand in dieser Woche so stark im Fokus wie lange nicht mehr. Nach der Ablehnung eines rund 53 Milliarden US‑Dollar schweren Übernahmeangebots durch Stripe und Advent legte der Kurs auf Wochensicht um 22,4 Prozent zu. Zwischen Wochentief bei 46,21 und Wochenhoch bei 57,73 US‑Dollar schwankte der Wert deutlich, begleitet von einem leicht erhöhten Handelsvolumen. Im Zentrum der Diskussionen stand die Frage, ob das zurückgewiesene Angebot nur der Auftakt für einen Bieterwettstreit ist – oder ob PayPal den Turnaround allein schaffen muss.

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Als zentrales Pro-Argument wird die strategische Attraktivität von PayPal hervorgehoben. Das Unternehmen gilt trotz Wachstumsdellen als etablierter Player im globalen Online-Zahlungsverkehr mit Hunderten Millionen Kunden und starken Marken wie Venmo. In mehreren Beiträgen wird spekuliert, dass der jüngste Kursrückgang vor den Übernahmegerüchten potenziellen Käufern in die Karten gespielt habe und PayPal auf diesem Niveau strukturell unterbewertet sei. Die Offerte selbst wird daher als Bestätigung interpretiert, dass der Markt den Zahlungsdienstleister bislang zu pessimistisch bepreist hat.

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Positiv gewertet wird zudem, dass der Verwaltungsrat das erste Angebot zwar abgelehnt, die Tür für weitere Gespräche aber offengelassen hat. Daraus leiten viele Nutzer die Erwartung ab, Stripe und Advent könnten zeitnah nachbessern. Diskutiert werden Szenarien, in denen ein moderat erhöhtes Angebot ausreicht, um eine signifikante Annahmequote zu erreichen, während PayPal parallel eigene Aktienrückkäufe fortsetzt und so den Anteil der Bieter schrittweise steigen könnte. Auch die Möglichkeit eines späteren Einstiegs weiterer Interessenten wird wiederholt als Option genannt, bleibt aber reine Spekulation.

Zwischen Turnaround-Hoffnung und Deal-Risiko

Auf der anderen Seite wird in den Diskussionen deutlich vor überzogenen Erwartungen gewarnt. Mehrere Stimmen betonen, dass der aktuelle Kurs bereits eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Deal einpreise. Ein Scheitern der Verhandlungen oder nur geringfügige Nachbesserungen könnten daher zu Rücksetzern führen. Als Referenz wird immer wieder darauf hingewiesen, dass der Markt PayPal noch vor Kurzem Kurse deutlich unter 40 Euro zugestanden habe. Ein Rückfall in diese Regionen wird zwar nicht als Basisszenario, aber als mögliches Risiko gesehen, falls weder Übernahmefantasie noch operative Impulse tragen.

Ein weiterer Streitpunkt sind die kartellrechtlichen Hürden. Ein Teil der Community hält regulatorische Bedenken für ein zentrales Risiko, da eine Kombination zweier großer Zahlungsdienstleister in vielen Märkten eine sehr starke Stellung schaffen würde. Genannt werden mögliche Auflagen wie der Verkauf von Geschäftsbereichen oder langwierige Prüfverfahren in den USA und Europa. Andere Stimmen schätzen diese Risiken geringer ein und argumentieren, dass ein Angebot dieser Größenordnung im Vorfeld bereits intensiv rechtlich sondiert worden sein dürfte. Konkrete regulatorische Entscheidungen liegen dazu nicht vor; es handelt sich um Einschätzungen der Diskutanten.

Als Alternativszenario zur Übernahme wird der eigenständige Turnaround von PayPal diskutiert. Erwartet werden Kostensenkungen, Effizienzprogramme und technologische Weiterentwicklungen, etwa im Bereich KI-gestützter Checkout-Lösungen, um Marktanteile gegen Wettbewerber wie Apple Pay zurückzugewinnen. Teilweise werden konkrete Spar- und Rückkaufprogramme genannt, deren Umfang und Zeitplan jedoch aus Community-Beiträgen stammen und damit als Spekulation zu werten sind. Einig ist man sich darin, dass ein erfolgreicher Turnaround bei der aktuellen Bewertung erhebliches Aufholpotenzial eröffnen könnte – allerdings über einen längeren Zeitraum und mit entsprechendem Risiko.

Ausblick: Zwischen Widerstand, Unterstützung und Newsflow

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Marktteilnehmer vor allem auf zwei Ebenen: charttechnische Marken und mögliche Nachrichten zur Übernahmesituation. Auf der Oberseite gilt das Wochenhoch bei 57,73 US‑Dollar als erster relevanter Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte die Spekulation auf ein nachgebessertes Angebot weiter anheizen. Auf der Unterseite wird das Wochentief bei 46,21 US‑Dollar als wichtige Unterstützung gesehen, unter der die Fantasie eines baldigen Deals deutlich eingetrübt wäre.

Parallel bleibt der Newsflow rund um Stripe und Advent entscheidend. Jede Bestätigung, Präzisierung oder Relativierung des bisherigen Angebots dürfte sich unmittelbar im Kurs widerspiegeln. Hinzu kommt der Blick auf die nächsten Quartalszahlen, die nach Einschätzung der Community in den kommenden Wochen anstehen und die Verhandlungsposition beider Seiten beeinflussen könnten. Zwischen Übernahmefantasie und Turnaround-Hoffnung bleibt die PayPal-Aktie damit ein Wert, der kurzfristig stark von Nachrichten getrieben wird – mit entsprechend hoher Spannbreite möglicher Kursbewegungen um die genannten Marken.

PayPal Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +22,4 % Wochenhoch / Wochentief 57,73$ / 46,21$ KGV (Vorjahr) 10,48 Marktkapitalisierung 43,62 Mrd.USD

Stand: 18.07.2026, 08:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 57,73$ und das Wochentief bei 46,21$ die zunächst wichtigsten Marken.