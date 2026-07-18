Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 29/26
Foto: mino21 - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 29/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
DAX Top 1
Brenntag
Performance KW 29/26: +8,08 %
Performance KW 29/26: +8,08 %
DAX Top 2
Deutsche Boerse
Performance KW 29/26: +4,97 %
Performance KW 29/26: +4,97 %
DAX Top 3
Beiersdorf
Performance KW 29/26: +4,83 %
Performance KW 29/26: +4,83 %
DAX Top 4
Zalando
Performance KW 29/26: +4,33 %
Performance KW 29/26: +4,33 %
DAX Top 5
Rheinmetall
Performance KW 29/26: -4,72 %
Performance KW 29/26: -4,72 %
DAX Flop 1
MTU Aero Engines
Performance KW 29/26: -6,98 %
Performance KW 29/26: -6,98 %
DAX Flop 2
Bayer
Performance KW 29/26: -8,41 %
Performance KW 29/26: -8,41 %
DAX Flop 3
Siemens Energy
Performance KW 29/26: -8,96 %
Performance KW 29/26: -8,96 %
DAX Flop 4
DAX Flop 5
SMA Solar Technology
Performance KW 29/26: +21,64 %
Performance KW 29/26: +21,64 %
TecDAX Top 1
Ottobock
Performance KW 29/26: +16,07 %
Performance KW 29/26: +16,07 %
TecDAX Top 2
Draegerwerk
Performance KW 29/26: +15,85 %
Performance KW 29/26: +15,85 %
TecDAX Top 3
TecDAX Top 4
IONOS Group
Performance KW 29/26: +7,67 %
Performance KW 29/26: +7,67 %
TecDAX Top 5
SILTRONIC AG
Performance KW 29/26: -10,11 %
Performance KW 29/26: -10,11 %
TecDAX Flop 1
Elmos Semiconductor
Performance KW 29/26: -10,18 %
Performance KW 29/26: -10,18 %
TecDAX Flop 2
TecDAX Flop 3
AIXTRON
Performance KW 29/26: -19,20 %
Performance KW 29/26: -19,20 %
TecDAX Flop 4
Evotec
Performance KW 29/26: -30,29 %
Performance KW 29/26: -30,29 %
TecDAX Flop 5
Travelers Companies
Performance KW 29/26: +9,41 %
Performance KW 29/26: +9,41 %
Dow Jones Top 1
Apple
Performance KW 29/26: +5,67 %
Performance KW 29/26: +5,67 %
Dow Jones Top 2
Chevron Corporation
Performance KW 29/26: +4,38 %
Performance KW 29/26: +4,38 %
Dow Jones Top 3
Merck & Co
Performance KW 29/26: +3,22 %
Performance KW 29/26: +3,22 %
Dow Jones Top 4
Salesforce
Performance KW 29/26: +2,92 %
Performance KW 29/26: +2,92 %
Dow Jones Top 5
Boeing
Performance KW 29/26: -2,71 %
Performance KW 29/26: -2,71 %
Dow Jones Flop 1
Coca-Cola
Performance KW 29/26: -2,77 %
Performance KW 29/26: -2,77 %
Dow Jones Flop 2
Caterpillar
Performance KW 29/26: -6,27 %
Performance KW 29/26: -6,27 %
Dow Jones Flop 3
Cisco Systems
Performance KW 29/26: -7,36 %
Performance KW 29/26: -7,36 %
Dow Jones Flop 4
IBM
Performance KW 29/26: -27,14 %
Performance KW 29/26: -27,14 %
Dow Jones Flop 5
PayPal
Performance KW 29/26: +22,40 %
Performance KW 29/26: +22,40 %
US Tech 100 Top 1
Cintas
Performance KW 29/26: +12,96 %
Performance KW 29/26: +12,96 %
US Tech 100 Top 2
Thomson Reuters
Performance KW 29/26: +9,75 %
Performance KW 29/26: +9,75 %
US Tech 100 Top 3
Palo Alto Networks
Performance KW 29/26: +9,53 %
Performance KW 29/26: +9,53 %
US Tech 100 Top 4
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Performance KW 29/26: +8,42 %
Performance KW 29/26: +8,42 %
US Tech 100 Top 5
Intuitive Surgical
Performance KW 29/26: -15,34 %
Performance KW 29/26: -15,34 %
US Tech 100 Flop 1
AppLovin Registered (A)
Performance KW 29/26: -16,52 %
Performance KW 29/26: -16,52 %
US Tech 100 Flop 2
Marvell Technology
Performance KW 29/26: -16,95 %
Performance KW 29/26: -16,95 %
US Tech 100 Flop 3
Astera Labs
Performance KW 29/26: -23,59 %
Performance KW 29/26: -23,59 %
US Tech 100 Flop 4
SanDisk Corporation
Performance KW 29/26: -24,05 %
Performance KW 29/26: -24,05 %
US Tech 100 Flop 5
E-Stoxx 50 Top 1
Deutsche Boerse
Performance KW 29/26: +4,97 %
Performance KW 29/26: +4,97 %
E-Stoxx 50 Top 2
Hermes International
Performance KW 29/26: +4,53 %
Performance KW 29/26: +4,53 %
E-Stoxx 50 Top 3
Münchener Rück
Performance KW 29/26: +3,76 %
Performance KW 29/26: +3,76 %
E-Stoxx 50 Top 4
Wolters Kluwer
Performance KW 29/26: +3,70 %
Performance KW 29/26: +3,70 %
E-Stoxx 50 Top 5
Rheinmetall
Performance KW 29/26: -4,72 %
Performance KW 29/26: -4,72 %
E-Stoxx 50 Flop 1
argenx
Performance KW 29/26: -6,11 %
Performance KW 29/26: -6,11 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Bayer
Performance KW 29/26: -8,41 %
Performance KW 29/26: -8,41 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Siemens Energy
Performance KW 29/26: -8,96 %
Performance KW 29/26: -8,96 %
E-Stoxx 50 Flop 4
E-Stoxx 50 Flop 5
CIE Financiere Richemont
Performance KW 29/26: +6,82 %
Performance KW 29/26: +6,82 %
SMI Top 1
Alcon
Performance KW 29/26: +6,34 %
Performance KW 29/26: +6,34 %
SMI Top 2
Swiss Re
Performance KW 29/26: +5,39 %
Performance KW 29/26: +5,39 %
SMI Top 3
Kuehne + Nagel International
Performance KW 29/26: +4,10 %
Performance KW 29/26: +4,10 %
SMI Top 4
Swisscom
Performance KW 29/26: +3,98 %
Performance KW 29/26: +3,98 %
SMI Top 5
Logitech International
Performance KW 29/26: -0,78 %
Performance KW 29/26: -0,78 %
SMI Flop 1
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 29/26: -1,33 %
Performance KW 29/26: -1,33 %
SMI Flop 2
Sika
Performance KW 29/26: -1,84 %
Performance KW 29/26: -1,84 %
SMI Flop 3
Lonza Group
Performance KW 29/26: -3,18 %
Performance KW 29/26: -3,18 %
SMI Flop 4
ABB
Performance KW 29/26: -8,72 %
Performance KW 29/26: -8,72 %
SMI Flop 5
voestalpine
Performance KW 29/26: +6,92 %
Performance KW 29/26: +6,92 %
ATX Top 1
OMV
Performance KW 29/26: +5,07 %
Performance KW 29/26: +5,07 %
ATX Top 2
Lenzing
Performance KW 29/26: +4,70 %
Performance KW 29/26: +4,70 %
ATX Top 3
Verbund Akt.(A)
Performance KW 29/26: +3,60 %
Performance KW 29/26: +3,60 %
ATX Top 4
Palfinger
Performance KW 29/26: +2,69 %
Performance KW 29/26: +2,69 %
ATX Top 5
DO & CO
Performance KW 29/26: -4,47 %
Performance KW 29/26: -4,47 %
ATX Flop 1
PORR
Performance KW 29/26: -4,51 %
Performance KW 29/26: -4,51 %
ATX Flop 2
Erste Group Bank
Performance KW 29/26: -5,22 %
Performance KW 29/26: -5,22 %
ATX Flop 3
UNIQA Insurance Group
Performance KW 29/26: -6,78 %
Performance KW 29/26: -6,78 %
ATX Flop 4
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 29/26: -17,26 %
Performance KW 29/26: -17,26 %
ATX Flop 5
CMOC Group Limited Registered (H)
Performance KW 29/26: +13,16 %
Performance KW 29/26: +13,16 %
Hang Seng Top 1
Orient Overseas (International)
Performance KW 29/26: +12,59 %
Performance KW 29/26: +12,59 %
Hang Seng Top 2
Galaxy Entertainment Group
Performance KW 29/26: +11,83 %
Performance KW 29/26: +11,83 %
Hang Seng Top 3
AIA Group
Performance KW 29/26: +10,84 %
Performance KW 29/26: +10,84 %
Hang Seng Top 4
Haidilao International Holding
Performance KW 29/26: +9,96 %
Performance KW 29/26: +9,96 %
Hang Seng Top 5
WuXi Biologics (Cayman)
Performance KW 29/26: -5,60 %
Performance KW 29/26: -5,60 %
Hang Seng Flop 1
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 29/26: -6,07 %
Performance KW 29/26: -6,07 %
Hang Seng Flop 2
Baidu Registered (A) (A)
Performance KW 29/26: -9,95 %
Performance KW 29/26: -9,95 %
Hang Seng Flop 3
Henderson Land Development
Performance KW 29/26: -12,23 %
Performance KW 29/26: -12,23 %
Hang Seng Flop 4
Lenovo Group
Performance KW 29/26: -16,31 %
Performance KW 29/26: -16,31 %
Hang Seng Flop 5
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