Die Newron Pharmaceuticals-Aktie rutscht ab: Im Forum wächst die Sorge

Im Zentrum der Diskussion steht die Diskrepanz zwischen der aktuellen Marktkapitalisierung von rund 242 Millionen Euro und den aus Sicht vieler Anleger deutlich höheren Wertvorstellungen für Evenamide. Mehrfach wurde der jüngste Zukauf eines CNS-Spezialisten durch Eli Lilly als Vergleich herangezogen. Befürworter argumentieren, dass bei ähnlichen Umsatzperspektiven auch Newron im Falle positiver Phase-III-Daten ein Vielfaches des heutigen Kurses erreichen könnte. Genannt werden in der Community teils Übernahmewerte im Milliardenbereich, die allerdings klar als Erwartungen und Szenarien der Anleger zu werten sind.

Die Aktie von Newron Pharmaceuticals stand in dieser Woche erneut im Fokus der Anlegerdiskussionen. Trotz einer Wochenperformance von minus 5,8 Prozent bei einer Spanne zwischen 12,30 und 12,85 Euro blieb das Handelsvolumen im Rahmen des Wochenschnitts. Auslöser der besonders intensiven Debatte war weniger die Kursbewegung selbst als die Frage, wie das Schizophrenie-Medikament Evenamide und mögliche Übernahmeszenarien realistisch zu bewerten sind.

Ein Teil der Beiträge versucht, diese Fantasie zu erden, indem nicht der Endpreis eines Übernahmeangebots, sondern der Unternehmenswert vor der Offerte als Referenz herangezogen wird. Übertragen auf Newron leiten einige Nutzer daraus ab, dass ein Kurs im Bereich von 20 bis 25 Franken in der aktuellen Projektphase als angemessener Zwischenwert erscheinen könnte, während höhere dreistellige Kursziele als spekulativ und nur bei einem echten Bieterwettbewerb denkbar beschrieben werden. Andere Stimmen halten selbst diese Spanne für zu optimistisch und verweisen darauf, dass große Pharmakonzerne selten ein Vielfaches der bestehenden Marktkapitalisierung zahlen, wenn das regulatorische Risiko noch nicht ausgeräumt ist.

Zwischen Lizenzdeals, FDA-Risiko und Kapitalerhöhungs-Frust

Auf der positiven Seite verweisen Anleger immer wieder auf die bereits abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen, die Newron nach ihrer Lesart implizit mit einem Marktwert im Milliardenbereich bewerten. In Kombination mit dem fortgeschrittenen Entwicklungsstand – Evenamide befindet sich nach Community-Angaben in mehreren zulassungsrelevanten Phase-III-Studien, darunter global und in Japan – sehen Optimisten eine deutliche Unterbewertung der Aktie. Sie argumentieren, dass der Markt die möglichen Spitzenumsätze des Medikaments und die Einbindung renommierter Kliniken und Experten noch nicht ausreichend einpreist.

Dem gegenüber steht eine wachsende Skepsis, die sich vor allem an zwei Punkten festmacht: dem regulatorischen Risiko und der Finanzierungspolitik. Mehrere Beiträge gehen davon aus, dass der Kurs ohne eine Aufhebung eines von der US-Behörde FDA verhängten Holds kaum nachhaltig steigen wird. Der Zeitpunkt einer solchen Entscheidung wird in der Community teils in den Herbst verortet, bleibt aber Spekulation. Bis dahin rechnen viele mit einer Seitwärts- bis Abwärtsbewegung, zumal der Markt den näher rückenden Datenzeitpunkt offenbar nicht mit steigenden Kursen honoriert.

Hinzu kommt der anhaltende Ärger über vergangene Kapitalerhöhungen, die als „Glanzleistung“ und Grund für die gedrückte Bewertung bezeichnet werden. Einige Anleger vermuten, dass ein niedriger Kurs bewusst in Kauf genommen wurde, um bestimmte Investorenstrukturen oder potenzielle Übernahmepläne zu begünstigen. Solche Überlegungen bleiben Spekulation, zeigen aber, wie stark das Vertrauen in Management und Aufsichtsrat bei Teilen der Community beschädigt ist. Dass das Management bislang keine sichtbaren Aktienkäufe getätigt hat, wird von Kritikern als weiteres Indiz für fehlende Überzeugung gewertet, während andere auf mögliche Optionenpakete und vertragliche Absicherungen verweisen.

Gedämpfte Erwartungen vor den Daten – und enge Kursmarken

In der Summe prallen zwei Lager aufeinander: Auf der einen Seite Anleger, die aus Lizenzdeals, Marktpotenzial und Branchenvergleichen ein erhebliches Aufwertungspotenzial ableiten. Auf der anderen Seite vorsichtige Stimmen, die darauf hinweisen, dass die Welt nicht auf jedes neue Medikament wartet und dass auch nach erfolgreichen Phase-III-Studien der Markterfolg keineswegs garantiert ist. Entsprechend werden Übernahmeaufschläge von 40 Prozent bereits als realistisches Best-Case-Szenario diskutiert, während dreistellige Kurse ohne Bieterwettstreit als wenig wahrscheinlich gelten.

Für die kommende Woche bleiben vor allem die technischen Marken im Blick: Auf der Oberseite stellt das Wochenhoch bei 12,85 Euro einen ersten Widerstand dar, während das Wochentief bei 12,30 Euro als kurzfristige Unterstützung fungiert. Fundamentale Impulse sind kurzfristig nicht absehbar; die entscheidenden Daten aus den Phase-III-Programmen sowie mögliche regulatorische Entscheidungen werden in der Community eher im Zeitraum Spätsommer bis Herbst erwartet. Bis dahin dürfte die Debatte um den „richtigen“ Wert von Evenamide und die Wahrscheinlichkeit eines Übernahmeangebots die Diskussionen weiter dominieren – während der Kurs vorerst im Spannungsfeld zwischen hoher Erwartung und spürbarer Skepsis verharrt.

Newron Pharmaceuticals Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -5,8 % Wochenhoch / Wochentief 12,85€ / 12,30€ KGV (Vorjahr) -39,92 Marktkapitalisierung 241,70 Mio.EUR

Stand: 18.07.2026, 09:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 12,85€ und das Wochentief bei 12,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

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