🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKimberly-Clark AktievorwärtsNachrichten zu Kimberly-Clark

    Chartanalyse

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kimberly-Clark: Zaghafte Erholung im intakten Abwärtstrend

    Kimberly-Clark steckt charttechnisch in einer heiklen Übergangsphase: Auf eine mehrjährige Korrektur folgt nun eine zaghafte Erholung. Doch trotz Abstand zum Tief bleibt die Aktie klar unter früheren Hochs – und im Bann eines intakten Abwärtstrends.

    Chartanalyse - Kimberly-Clark: Zaghafte Erholung im intakten Abwärtstrend
    Foto: adobe.stock.com

    Dreijahresbild: Vom defensiven Seitwärtstrend in eine ausgeprägte Korrektur

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Kimberly-Clark-Aktie zunächst ein relativ stabiles Bild mit Kursen überwiegend zwischen 110 und 130 US-Dollar. Im Februar 2025 markiert der Wert mit 136,90 US-Dollar sein Drei-Jahres-Hoch, bevor eine deutliche Trendwende einsetzt. Ab Frühjahr 2025 dominieren sukzessive tiefere Hochs und tiefere Tiefs, die in eine ausgeprägte Abwärtsbewegung münden. Im April 2026 fällt die Aktie bis auf 80,20 US-Dollar und erreicht damit ihr Drei-Jahres-Tief. Seitdem versucht der Titel, sich von diesem Tief zu lösen, bleibt aber klar unter den früheren Hochs und damit in einer übergeordnet angeschlagenen technischen Verfassung.

    Aktuelle Lage: Erholung vom Tief, aber weit unter dem Hoch

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 95,26 US-Dollar (Stand 2026-07-16). Damit notiert Kimberly-Clark rund 26,6 Prozent über dem Drei-Jahres-Tief von 80,20 US-Dollar und hat sich spürbar von den Tiefstständen im April erholt. Gleichzeitig bleibt der Abstand zum Drei-Jahres-Hoch von 136,90 US-Dollar mit etwa 30,4 Prozent deutlich. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit im unteren Drittel der Drei-Jahres-Spanne – ein Zeichen dafür, dass die jüngste Erholung bislang nicht ausreicht, um den vorangegangenen Abwärtstrend nachhaltig zu neutralisieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Kimberly-Clark!
    Long
    96,85€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 8,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    121,81€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 7,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    200-Tage-Linie: Aktie bleibt im übergeordneten Abwärtstrend

    Die längerfristige Trendindikatorin, die 200-Tage-Linie, verläuft nach der kräftigen Korrektur seit 2025 klar abwärts. Während die Kurse zuvor häufig im Bereich von 110 bis 130 US-Dollar lagen, dominieren seit Mitte 2025 Notierungen zwischen 80 und 100 US-Dollar. Daraus ergibt sich eine fallende 200-Tage-Linie, die aktuell grob im Bereich um etwa 100 US-Dollar zu verorten ist. Mit einem Schlusskurs von 95,26 US-Dollar handelt die Aktie damit geschätzt rund 4 bis 6 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Dieses Niveau signalisiert, dass der übergeordnete Trend weiterhin negativ ist und die jüngste Erholung bislang nur als Zwischenerholung innerhalb eines intakten Abwärtstrends zu werten ist.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Blick

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 80 bis 83 US-Dollar eine markante Unterstützungszone herausgebildet. Dort drehte die Aktie im April und Mai 2026 mehrfach nach oben, womit dieses Band als zentrale Absicherungsmarke für mittel- bis langfristig orientierte Anleger gilt. Eine weitere, kurzfristig relevante Unterstützung liegt im Bereich von 88 bis 90 US-Dollar, wo im Juni 2026 wiederholt Käufe einsetzten. Auf der Oberseite trifft Kimberly-Clark zunächst im Bereich von 100 bis 101 US-Dollar auf einen wichtigen Widerstand, an dem die Kurse im Juli 2026 mehrfach scheiterten. Gelingt ein Ausbruch darüber, rückt die Zone um 110 bis 112 US-Dollar als nächster Widerstand in den Fokus, die aus der früheren Seitwärtsphase Anfang 2025 stammt. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke würde den Weg in Richtung des übergeordneten Widerstands um 136 bis 137 US-Dollar und damit zurück in die Region des Drei-Jahres-Hochs öffnen.

    Kimberly-Clark

    -0,59 %
    -1,74 %
    +5,59 %
    +13,51 %
    -14,01 %
    -21,05 %
    -19,13 %
    -22,65 %
    +111,04 %
    ISIN:US4943681035WKN:855178Indikator:SMA 200 Tage
    Kimberly-Clark direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kimberly-Clark Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse Kimberly-Clark: Zaghafte Erholung im intakten Abwärtstrend Kimberly-Clark steckt charttechnisch in einer heiklen Übergangsphase: Auf eine mehrjährige Korrektur folgt nun eine zaghafte Erholung. Doch trotz Abstand zum Tief bleibt die Aktie klar unter früheren Hochs – und im Bann eines intakten Abwärtstrends.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     