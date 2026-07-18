Kimberly-Clark: Zaghafte Erholung im intakten Abwärtstrend

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 95,26 US-Dollar (Stand 2026-07-16). Damit notiert Kimberly-Clark rund 26,6 Prozent über dem Drei-Jahres-Tief von 80,20 US-Dollar und hat sich spürbar von den Tiefstständen im April erholt. Gleichzeitig bleibt der Abstand zum Drei-Jahres-Hoch von 136,90 US-Dollar mit etwa 30,4 Prozent deutlich. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit im unteren Drittel der Drei-Jahres-Spanne – ein Zeichen dafür, dass die jüngste Erholung bislang nicht ausreicht, um den vorangegangenen Abwärtstrend nachhaltig zu neutralisieren.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Kimberly-Clark-Aktie zunächst ein relativ stabiles Bild mit Kursen überwiegend zwischen 110 und 130 US-Dollar. Im Februar 2025 markiert der Wert mit 136,90 US-Dollar sein Drei-Jahres-Hoch, bevor eine deutliche Trendwende einsetzt. Ab Frühjahr 2025 dominieren sukzessive tiefere Hochs und tiefere Tiefs, die in eine ausgeprägte Abwärtsbewegung münden. Im April 2026 fällt die Aktie bis auf 80,20 US-Dollar und erreicht damit ihr Drei-Jahres-Tief. Seitdem versucht der Titel, sich von diesem Tief zu lösen, bleibt aber klar unter den früheren Hochs und damit in einer übergeordnet angeschlagenen technischen Verfassung.

200-Tage-Linie: Aktie bleibt im übergeordneten Abwärtstrend

Die längerfristige Trendindikatorin, die 200-Tage-Linie, verläuft nach der kräftigen Korrektur seit 2025 klar abwärts. Während die Kurse zuvor häufig im Bereich von 110 bis 130 US-Dollar lagen, dominieren seit Mitte 2025 Notierungen zwischen 80 und 100 US-Dollar. Daraus ergibt sich eine fallende 200-Tage-Linie, die aktuell grob im Bereich um etwa 100 US-Dollar zu verorten ist. Mit einem Schlusskurs von 95,26 US-Dollar handelt die Aktie damit geschätzt rund 4 bis 6 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Dieses Niveau signalisiert, dass der übergeordnete Trend weiterhin negativ ist und die jüngste Erholung bislang nur als Zwischenerholung innerhalb eines intakten Abwärtstrends zu werten ist.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Blick

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 80 bis 83 US-Dollar eine markante Unterstützungszone herausgebildet. Dort drehte die Aktie im April und Mai 2026 mehrfach nach oben, womit dieses Band als zentrale Absicherungsmarke für mittel- bis langfristig orientierte Anleger gilt. Eine weitere, kurzfristig relevante Unterstützung liegt im Bereich von 88 bis 90 US-Dollar, wo im Juni 2026 wiederholt Käufe einsetzten. Auf der Oberseite trifft Kimberly-Clark zunächst im Bereich von 100 bis 101 US-Dollar auf einen wichtigen Widerstand, an dem die Kurse im Juli 2026 mehrfach scheiterten. Gelingt ein Ausbruch darüber, rückt die Zone um 110 bis 112 US-Dollar als nächster Widerstand in den Fokus, die aus der früheren Seitwärtsphase Anfang 2025 stammt. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke würde den Weg in Richtung des übergeordneten Widerstands um 136 bis 137 US-Dollar und damit zurück in die Region des Drei-Jahres-Hochs öffnen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kimberly-Clark Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.