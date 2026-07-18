Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

Koninklijke Vopak gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,23 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,48 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,28 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Koninklijke Vopak investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +21,59 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Koninklijke Vopak verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,23 % Dividendenrendite bietet Koninklijke Vopak ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,48 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Koninklijke Vopak für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,23 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,28. Koninklijke Vopak weist eine Marktkapitalisierung von 5,45 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,23 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Koninklijke Vopak ist ein weltweit führender unabhängiger Tanklagerbetreiber für Öl, Chemikalien, Gas und vegane/industrielle Flüssigkeiten. Kerngeschäft: Lagerung, Umschlag, Logistikservices in strategischen Häfen. Starke Marktstellung durch globales Terminalnetz und Sicherheits-/Compliance-Know-how. Wichtige Wettbewerber: Oiltanking, Royal VTTI, Kinder Morgan. USP: Skala, Standortqualität, Diversifikation in Gas/Chemie/Nachhaltigkeit.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Koninklijke Vopak konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +8,48 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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Koninklijke Vopak Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Koninklijke Vopak Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +0,72 % im Plus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,23 %, eine Investition von etwa 23.641€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,800000 +12,50 % +4,23 % 2025 1,600000 +6,67 % +4,31 % 2024 1,50 +15,38 % +3,94 % 2023 1,300000 0,00 % +3,73 %

Warum Koninklijke Vopak für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,23 %

Stetiges Dividendenwachstum: +8,48 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 14,28

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 23.641 € 3.000 € 70.922 € 6.000 € 141.844 € 12.000 € 283.688 €

Koninklijke Vopak Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,86 % 1 Monat +2,56 % 3 Monate +8,30 % 1 Jahr +11,84 %

Informationen zur Koninklijke Vopak Aktie

Es gibt 115 Mio. Koninklijke Vopak Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,45 Mrd. € wert.

Koninklijke Vopak Aktie jetzt kaufen?

Ob die Koninklijke Vopak Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Koninklijke Vopak Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.