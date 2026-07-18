Die Rheinmetall-Aktie rutscht ab: Im Forum wächst die Sorge

Im Zentrum der Debatte steht die operative Leistungsfähigkeit des Konzerns. Mehrere Beiträge verweisen darauf, dass Rheinmetall in kurzer Zeit von einem lange vernachlässigten Verteidigungssektor in eine Phase nahezu unbegrenzter Nachfrage katapultiert wurde. Die Community sieht darin zwar einen historischen Rückenwind, zweifelt aber daran, dass sich Kapazitäten, Lieferketten und Personal im gewünschten Tempo hochfahren lassen.

Die Rheinmetall-Aktie stand in dieser Woche im Fokus der Börsencommunity. Nach einer Wochenperformance von minus 5,6 Prozent bei einer Spanne zwischen 1.015,00 Euro und 937,90 Euro diskutierten Anleger vor allem eine Frage: Ob der Rüstungskonzern seine prall gefüllten Auftragsbücher tatsächlich in dauerhaft profitables Wachstum übersetzen kann.

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Positiv hervorgehoben wird, dass Rheinmetall nach Einschätzung vieler Diskutanten strukturell von der sicherheitspolitischen Zeitenwende profitiert. Die anhaltend hohen Verteidigungsetats und neue Konfliktherde, etwa im Nahen Osten, werden als Treiber für eine langfristig robuste Nachfrage nach Munition, Panzersystemen und Schutztechnologie gesehen. Mehrfach wird betont, dass der Konzern über einen sehr gut gefüllten Auftragsbestand verfüge und sich damit eine hohe Visibilität für Umsatz und Ergebnis über mehrere Jahre sichere – auch wenn konkrete Zahlen in den Beiträgen überwiegend auf externen Artikeln beruhen und damit als Einschätzungen der Community zu werten sind.

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Als weiterer Pluspunkt gilt der laufende Kapazitätsausbau. Die Pläne für den Standort Neuss, der nach Medienberichten zu einem bedeutenden Rüstungswerk mit Satellitenfertigung, Komponenten für Kamikaze-Drohnen und gepanzerten Lkw-Kabinen ausgebaut werden soll, werden im Forum wiederholt aufgegriffen. Spekulativ ist dabei die von Nutzern genannte Umsatzperspektive in Milliardenhöhe, die als Signal für den Anspruch des Managements interpretiert wird, Rheinmetall breiter technologisch aufzustellen und stärker in Zukunftsfelder wie unbemannte Systeme vorzudringen.

Auf der kritischen Seite dominiert die Sorge, dass der „Maschinenraum“ des Konzerns an seine Grenzen stoßen könnte. Mehrere Beiträge verweisen auf Berichte, wonach der hohe Auftragsbestand erhebliche Investitionen erfordert und Kapital bindet. In der Community wird diskutiert, ob steigende Vorleistungen, komplexere Projekte und mögliche Verzögerungen bei der Fertigung die Margen belasten könnten. Der sehr hohe KGV-Wert des Vorjahres von 104,62 wird in diesem Zusammenhang als Indiz dafür gesehen, dass der Markt bereits viel Zukunftsfantasie eingepreist hat und Enttäuschungen bei der Ergebnisdynamik entsprechend hart sanktionieren könnte.

Kontrovers diskutiert wird auch die Personalfrage. Einige Nutzer erwarten, dass Rheinmetall von freigesetzten Fachkräften aus der Automobil- und Zulieferindustrie profitieren kann. Andere halten die direkte Übernahme etwa gut bezahlter VW-Mitarbeiter für wirtschaftlich wenig attraktiv und verweisen auf notwendige Umschulungen und unterschiedliche Lohnstrukturen. Einigkeit besteht darin, dass qualifiziertes Personal ein Engpassfaktor bleibt und der Aufbau neuer Werke und Fertigungslinien Zeit braucht.

Strategisch wird im Forum immer wieder die Frage gestellt, ob Rheinmetall schnell genug auf die veränderte Kriegsführung reagiert. Nutzer verweisen auf die wachsende Bedeutung von Drohnen, elektronischer Kriegsführung und Raketenartillerie. Während die klassische Artillerie- und Panzermunition als derzeitige Ertragsstütze gesehen wird, wird spekuliert, dass diese Margen mittelfristig unter Druck geraten könnten, wenn neue Waffensysteme an Bedeutung gewinnen und der Wettbewerb zunimmt. Die Community erwartet daher, dass Rheinmetall sein Portfolio konsequent in Richtung unbemannter Systeme und vernetzter Lösungen weiterentwickelt.

Misstrauen löst zudem die politische Dimension aus. Die Neuvergabe eines größeren Marineauftrags durch das Verteidigungsministerium wird als Warnsignal interpretiert, dass politische Prioritäten und Budgetzwänge auch für etablierte Anbieter Risiken bergen. In den Beiträgen wird bezweifelt, dass Aufträge immer planbar und verlässlich bleiben, was die Visibilität für Investoren einschränken könnte.

Zwischen Bodenbildung und Bewertungsdruck

Charttechnisch sehen einige Diskutanten Anzeichen für eine mögliche Bodenbildung im Bereich des Wochentiefs bei 937,90 Euro. Das Wochenhoch bei 1.015,00 Euro wird als erste relevante Widerstandszone genannt. Einzelne Nutzer spekulieren darauf, dass der Kurs wenige Tage vor den anstehenden Quartalszahlen wieder an Dynamik gewinnen könnte, verweisen aber zugleich darauf, dass die Stimmung laut verlinkten Analysen bereits deutlich abgekühlt sei.

Für die kommende Woche rücken daher vor allem zwei Aspekte in den Fokus: Zum einen die Frage, ob die Unterstützung im Bereich des jüngsten Tiefs hält und der Markt eine Konsolidierung auf hohem Niveau akzeptiert. Zum anderen die Erwartung, dass neue Hinweise zum Kapazitätsausbau, zur Profitabilität des Auftragsbestands und zu technologischen Schwerpunkten im Vorfeld der nächsten Quartalszahlen entscheidende Impulse liefern. Zwischen dem Widerstand am Wochenhoch und der Unterstützung am Wochentief dürfte sich entscheiden, ob die Rheinmetall-Aktie in eine Phase der Stabilisierung eintritt oder der Bewertungsdruck angesichts der hohen Vorschusslorbeeren erneut zunimmt.

Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -5,6 % Wochenhoch / Wochentief 1.015,00€ / 937,90€ KGV (Vorjahr) 104,62 Marktkapitalisierung 44,99 Mrd.EUR

Stand: 18.07.2026, 11:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1.015,00€ und das Wochentief bei 937,90€ die zunächst wichtigsten Marken.

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