Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

Exedy gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,91 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +40,43 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,91 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Exedy investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +86,38 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Exedy verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +5,91 % Dividendenrendite bietet Exedy ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +40,43 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Exedy für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,91 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,91. Exedy weist eine Marktkapitalisierung von 1,53 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,91 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Exedy ist ein führender Anbieter von Antriebskomponenten, spezialisiert auf Kupplungen und Drehmomentwandler, mit starker globaler Präsenz und innovativen Technologien.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Exedy konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +40,43 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Exedy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.07.2026

Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Exedy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,91 %, eine Investition von etwa 203.046€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 350,00 +16,67 % +5,91 % 2026 300,00 +20,00 % +5,32 % 2025 250,00 +108,33 % +6,32 % 2024 120,00 +33,33 % +4,10 %

Warum Exedy für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +5,91 %

Stetiges Dividendenwachstum: +40,43 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,91

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 16.921 € 3.000 € 50.762 € 6.000 € 101.523 € 12.000 € 203.046 €

Exedy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,87 % 1 Monat -1,25 % 3 Monate +4,65 % 1 Jahr +27,02 %

Informationen zur Exedy Aktie

Es gibt 49 Mio. Exedy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mrd. € wert.

Exedy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Exedy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Exedy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.