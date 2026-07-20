Infineon- und ASML-Zertifikat mit hohen Seitwärtschancen

Die beiden von der Landesbank Baden-Württemberg angebotenen Deep Express-Zertifikate auf die Infineon- und die ASML-Aktie werden sogar bei einem bis zu 25-prozentigen Rückgang der Aktienkurse positive Renditen abwerfen. Während das Zertifikat auf die ASML-Aktie (ISIN: DE000LB665Y5) für jede Beobachtungsperiode eine Bonuszahlung von 19,50 Prozent in Aussicht stellt, ermöglicht das Zertifikat auf die Infineon-Aktie (ISIN: DE000LB66656) sogar eine Bonuszahlung von 28 Prozent je Beobachtungsperiode. Am Beispiel des Zertifikates auf die Infineon-Aktie soll die Funktionsweise der Deep Express-Zertifikate veranschaulicht werden.

Die Kurse der zur Halbleiterindustrie zählenden Rüstungsbranche zählenden Infineon- und ASML-Aktie entwickelten sich in den vergangenen 12 Monaten deutlich besser als der EuroStoxx50-Index, in dem sie beide gelistet sind. Während der europäische Blue-Chip-Index innerhalb dieses Zeitraumes um 16 Prozent zulegen konnte, steigerten die Infineon- und die ASML-Aktie ihre Werte um beachtliche 70 und 140 Prozent. Wer nun eine Investition in eine oder beide Aktien in Erwägung zieht und gleichzeitig das nach wie vor vorhanden Kursrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition Deep-Express-Zertifikat ins Auge fassen.

25% Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs der Infineon-Aktie vom 27.7.26 wird als Startwert für das Deep Express-Zertifikat fixiert. Bei 75 Prozent des Startwertes wird die Barriere, bei 100 Prozent das vorzeitige Rückzahlungslevel liegen. Wenn die Aktie in 14 Monaten am ersten Bewertungstag, dem 17.9.27, auf oder oberhalb des vorzeitigen Rückzahlungslevels notiert, dann wird das Zertifikat mit 1.280 Euro vorzeitig zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des vorzeitigen Rückzahlungslevels, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (15.9.28), nach dem das Zertifikat mit 1.560 Euro zurückbezahlt wird, wenn die Aktie oberhalb des Rückzahlungslevels notiert. Die Vorgangsweise der steigenden Bonuszahlungen um jeweils 28 Prozent pro Beobachtungsperiode wird auch in den folgenden Laufzeitjahren angewendet.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (19.9.31), dann wird es bereits dann mit dem Höchstbetrag von 2.400 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs an diesem Tag auf oder oberhalb der bei 75 Prozent des Startwertes liegenden Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger eine am 27.7.26 errechnete Anzahl von Infineon-Aktien zugeteilt. Der Eurogegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Deep Express-Zertifikate mit maximaler Laufzeit bis 26.9.31 können noch bis 27.7.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.1gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Deep Express-Zertifikate auf die beiden Technologieaktien ermöglichen Anlegern in etwa mehr als 5 Jahren bei Aktienkursrückgängen von 25 Prozent attraktive Seitwärtsrenditen.