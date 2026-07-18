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    Iran

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    10.000 Einwohner nach US-Angriff ohne Wasser

    Für Sie zusammengefasst
    • Trinkwasserversorgung für mindestens 10.000 Menschen
    • 20 Küstendörfer von Wasserverlust stark betroffen
    • Angriffe auf Infrastruktur verschärfen Wassernot
    Iran - 10.000 Einwohner nach US-Angriff ohne Wasser
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Nach den US-Angriffen im Süden des Irans ist staatlichen Angaben zufolge die Trinkwasserversorgung für mindestens 10.000 Menschen unterbrochen. Hintergrund sei die Bombardierung einer Meerwasserentsalzungsanlage in der Küstenregion Dschask, berichtete der Pressedienst der Regierung unter Berufung auf die Wasserwerke der Provinz Hormusgan. Betroffen sind demnach 20 Dörfer an der Küste.

    Das US-Militär greift nach eigenen Angaben Ziele im Süden Irans an, um dessen Fähigkeit zum Beschuss der Straße von Hormus zu schwächen. Bewohner und iranische Journalisten berichten in den sozialen Medien jedoch auch von Angriffen auf zivile Einrichtungen, darunter Brücken, Straßen und kritische Infrastruktur. Angesichts von Temperaturen weit über 40 Grad sind Attacken auf die Wasserversorgung für die Bevölkerung besonders gravierend.

    Der als Vahid bekannte Netzjournalist berichtete auf Telegram über massive Angriffe in der Hafenstadt Bandar Abbas, die seit Tagen bombardiert wird. "Gerade war eine schlimme Explosion zu hören, sodass die Fenster gewackelt haben. Die ganze Zeit ist das Geräusch von Kampfflugzeugen am Himmel zu hören", zitierte der in den USA ansässige Journalist einen Bewohner./arb/DP/zb






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