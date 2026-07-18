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    Verbraucherzentralen fordern Klarheit beim Handgepäck

    Für Sie zusammengefasst
    • Unklare Regeln und Preise fürs Handgepäck am Flughafen
    • Verbraucherschützer klagen gegen Airlines wegen Gepäck
    • Ab 2027 sollen Preise mit Handgepäck angezeigt
    Verbraucherzentralen fordern Klarheit beim Handgepäck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Verbraucherzentralen monieren zur Hauptreisezeit in diesem Sommer weiterhin unübersichtliche Regeln und Preise fürs Handgepäck beim Fliegen. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Flugreisende sollten ihr Handgepäck vor Reiseantritt genau nachmessen und mit den Höchstmaßen der Fluggesellschaft abgleichen. Das nervt, wird sonst aber leider schnell teuer." Sie forderte: "Es braucht dringend Klarheit, was Airlines kostenlos transportieren müssen."

    Hintergrund ist, dass für kleinere Gepäckstücke, die Passagiere in die Kabine mitnehmen können, schon beim Ticketbuchen oft unterschiedliche Vorgaben und Preismodelle je nach Abmessungen, Gewicht und Anzahl gelten. "Laut EU-Recht müssen Fluggesellschaften angemessenes Handgepäck kostenlos transportieren", sagte Pop. Jede Airline lege diese Regel aber anders aus.

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    Häufig nur ein Mini-Gepäck kostenlos

    "Oft ist nur ein Mini-Gepäckstück zugelassen. In vielen Fällen müssen Reisende draufzahlen", kritisierte Pop. "An den Flughäfen ärgern sich die Leute über Chaos am Gepäckschalter und über die Kostenfallen, die dort lauern können." Um Klarheit zu erreichen, was kostenlos transportiert werden muss, habe die Verbraucherzentrale Klagen gegen mehrere Fluggesellschaften gestartet.

    Das juristische Vorgehen ist Teil einer Aktion von Verbraucherschützern auf EU-Ebene. Ziel ist auch eine höchstrichterliche Klärung, was als angemessenes Handgepäck gilt, das Fluggesellschaften kostenlos transportieren müssen.

    Neue EU-Fluggastrechte

    Die EU-Staaten hatten kürzlich neue Regelungen der Fluggastrechte gebilligt, die voraussichtlich ab Mitte 2027 in der Europäischen Union gelten sollen. Wer online Tickets sucht, soll demnach standardmäßig den Preis mit Handgepäck angezeigt bekommen. Das soll Preisvergleiche erleichtern. Fluggesellschaften können aber weiter Tickets anbieten, bei denen für größere Handgepäckstücke extra gezahlt werden muss - so wie es besonders manche Billigflieger machen./sam/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 9,026 auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -3,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,82 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +10,79 %/-11,37 % bedeutet.





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