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    Bauernpräsident schlägt Alarm

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    Dünger wird immer knapper

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran-Konflikt erhöht Druck auf Landwirtschaft
    • Stickstoffpreise bleiben hoch und Vorräte gering
    • Dringende Entlastungen bei Diesel, Energie und CO2
    Bauernpräsident schlägt Alarm - Dünger wird immer knapper
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, sieht die Landwirtschaft in Deutschland durch den Iran-Krieg zusätzlich unter Druck und warnt vor neuen Risiken bei der Versorgung mit Düngemitteln. "Die Lage am Golf hat sich bis heute nicht verbessert, was unsere Befürchtungen bestätigt: Wer sich hier auf das Prinzip Hoffnung verlässt, gefährdet die Versorgungssicherheit", sagte Rukwied dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND).

    Zwar sei ein physischer Engpass bislang ausgeblieben, so der Bauernpräsident, "aber die Stickstoffpreise verharren strukturell auf hohem Niveau, und die Vorräte für die neue Saison sind gefährlich gering". Er befürchtet zudem, dass die Preise erneut deutlich anziehen könnten, etwa wenn sich die Situation in der Golfregion weiter verschärft und dadurch auch Energie- und Gaspreise steigen.

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    Die EU hatte zuletzt Erleichterungen für Landwirte beschlossen

    Viele Höfe könnten die höheren Kosten wegen zugleich niedriger Erlöse nur noch schwer auffangen. Es brauche deswegen Entlastungen beim Agrardiesel, eine zeitlich befristete Senkung der Energiesteuer auf das europäische Mindestniveau sowie Erleichterungen bei der CO2-Bepreisung, forderte Rukwied.

    Die EU-Agrarminister hatten wegen der zuletzt gestiegenen Kosten für Dünger beschlossen, dass Mitgliedstaaten betroffene Betriebe gezielt stützen können, um zusätzliche Ausgaben für Düngemittel abzufedern. Zudem hat die EU befristet Zölle auf bestimmte Düngemittelimporte ausgesetzt. Stickstoffdünger gilt als besonders preissensibel, weil seine Herstellung eng an Erdgaspreise gekoppelt ist. Da Landwirte in der EU höhere Kosten in der Regel nicht weitergeben können, setzen viele nach Angaben der EU-Kommission weniger Dünger ein. Eine geringere Ernte sei das Ergebnis./mxx/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 48,45 auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,24 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -17,44 %/+25,90 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion trotz Q2-Überraschung und angehobener Jahresprognose, den negativen Free Cashflow wegen der 8,7 Mrd. Investition in Zhanjiang, Erwartungen an künftige Gewinne und Dividenden aus dem China-Geschäft, den geplanten Agrar-IPO (Bewertung 20–30 Mrd.) und daraus resultierende Bewertungsfragen sowie Gewinnmitnahmen und Kaufgelegenheiten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.

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