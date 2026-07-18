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    Kuwait meldet Beschuss - Alarm auch in Bahrain

    Für Sie zusammengefasst
    • Kuwait und Bahrain unter Beschuss nach US-Angriffen
    • Kuwaitische Luftabwehr gegen iranische Drohnen im Einsatz
    • US greift Iran siebte Nacht an um Militär zu schwächen
    Kuwait meldet Beschuss - Alarm auch in Bahrain
    Foto: Siarhei - 356130783

    MANAMA/KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Die Golfstaaten Kuwait und Bahrain sind nach Beginn erneuter US-Angriffe im Iran wieder unter Beschuss geraten. Die kuwaitische Luftabwehr sei gegen iranische Drohnenangriffe im Einsatz, teilte das Militär des US-Verbündeten in der Nacht auf der Plattform X mit. Details gab es zunächst nicht. Auch in Bahrain heulten in der Nacht die Sirenen, wie das Innenministerium mitteilte. Die Bevölkerung sei aufgerufen worden, Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben, hieß es.

    Die beiden Golfstaaten wie auch andere mit den USA verbündete Länder der Region werden nach US-Angriffen gegen den Iran immer wieder Ziel iranischer Vergeltungsangriffe. Das US-Militär unterhält dort eigene Militärstützpunkte.

    Das US-Militär attackiert nach eigenen Angaben die siebte Nacht in Folge Ziele im Iran. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen, teilte das für die Region zuständige US-Militärkommando Centcom auf X mit./ln/DP/zb






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