Teure Autoreparaturen - Allianz macht Druck
- Allianz fordert günstigere Reparaturen und Teile
- Hersteller sollen Teile reparierbar machen
- Mehr Reparaturen reduzieren Kosten und CO2
UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Angesichts der Kostenexplosion bei Autoersatzteilen startet die Allianz einen neuen Anlauf für günstigere Reparaturen und die Verwendung gebrauchter Ersatzteile. Die Forderungen richten sich dabei gleichermaßen an die Bundesregierung wie an die Autohersteller: Die Industrie soll dafür sorgen, dass ihre Teile auch repariert werden können, und die Politik die Vorschriften vereinfachen, so dass mehr Reparaturen erlaubt sind.
Als Beispiel nennt Allianz-Manager Frank Sommerfeld Scheinwerfer, die beim Einparken und sonstigen Bagatellunfällen häufig beschädigt werden: "Bei jedem kleinen Schaden wird der weggeschmissen und durch einen neuen ersetzt", sagt der Chef der Allianz Versicherungs-AG, unter deren Dach die Autoversicherung in Deutschland angesiedelt ist.
Versicherungen klagen über Autohersteller
Der Anlass: Nach Allianz-Schätzung werden in Deutschland alljährlich etwa 870.000 Scheinwerfer ausgetauscht. Je nach Marke und Modell kann ein einzelner Scheinwerfer mittlerweile viele tausend Euro kosten. Der Durchschnittspreis ist nach Berechnung des Versicherers von 708 Euro im Jahr 2015 auf 1.251 Euro im vergangenen Jahr gestiegen.
... und die Vorschriften
Manche Teile müssen zudem wegen behördlicher Sicherheitsvorschriften bei Beschädigung gegen neue ausgetauscht werden. Als Beispiel nennt die Allianz die - in der Regel aus Kunststoff bestehenden - Klarglas-Scheiben der Scheinwerfer. Bei leichten Kratzern oder Steinschlägen sei die Reparatur in einer Fachwerkstatt technisch möglich, aber in Deutschland nicht erlaubt, sagte Christian Sahr, der Leiter des Allianz Zentrums für Technik, bei einem Pressetermin in Unterföhring. Laut Allianz sind in Frankreich und anderen europäischen Ländern Reparaturen in solchen Fällen möglich.
Teure Reparaturen machen auch die Autoversicherung teurer
Die Versicherungsbranche insgesamt kritisiert seit Jahren die Preiserhöhungen der Autohersteller bei Ersatzteilen. Nach Berechnungen des Gesamtverbands der Versicherer waren Kofferraumklappen im vergangenen Jahr mehr als doppelt so teuer wie zehn Jahre zuvor, Kotflügel kosteten über 80 Prozent mehr, und Frontscheiben waren um die Hälfte teurer als 2015. In der Folge haben auch die Autoversicherer ihre Preise stark erhöht.
Ein weiteres Argument sind die CO2-Emissionen, die sich laut Allianz bei Verwendung gebrauchter Teile oder Reparatur anstelle von Austausch durch ein Neuteil drastisch reduzieren lassen./cho/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 421 auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -1,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 160,16 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 518,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -22,80 %/+62,47 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.
Kurs damals (2001): ca. 412 €
Verbraucherpreise in Deutschland sind seit 2001 bis Mitte 2026 um rund 63–65 % gestiegen.
Damit müsste die Aktie heute ungefähr bei:
412 € × 1,64 ≈ 675 €
stehen, um die gleiche Kaufkraft wie 2001 zu besitzen.
Ergebnis: Ein inflationsbereinigter Kurs läge heute bei etwa 670–680 €, also rund 675 €.
Da die Aktie aktuell bei etwa 412 € notiert, entspricht das inflationsbereinigt einem Rückstand von rund 39 % gegenüber dem Kaufkraftniveau von 2001 – ohne die über die Jahre gezahlten Dividenden zu berücksichtigen.
Wenn man hingegen alle Dividenden seit 2001 reinvestiert, fällt das Bild deutlich günstiger aus. Ich kann das ebenfalls berechnen.
Wenn wir die Dividenden vollständig reinvestieren, ergibt sich ein ganz anderes Bild.
Die Allianz-Aktie hat seit 2001 jedes Jahr eine Dividende gezahlt und diese im Laufe der Zeit deutlich gesteigert – zuletzt auf 17,10 € je Aktie.
Ein Anleger, der:
2001 bei 412 € gekauft hätte,
alle Dividenden wieder angelegt hätte,
hätte heute einen Wert, der grob einem Total-Return-Faktor von etwa 2,8 bis 3,3 entspricht. Das ist eine realistische Größenordnung auf Basis der historischen Dividenden und deren Wiederanlage.
Das bedeutet:
Einsatz 2001: 412 €
Heutiger Wert inklusive reinvestierter Dividenden: etwa 1.150–1.350 €
Vergleicht man diesen Wert mit dem inflationsbereinigten Zielwert von rund 675 €, dann hat die Allianz-Aktie die Inflation deutlich übertroffen – vorausgesetzt, die Dividenden wurden konsequent reinvestiert.
Das zeigt sehr gut den Unterschied zwischen:
Kursrendite: praktisch 0 % seit 2001 (412 € → ca. 412 €)
Gesamtrendite (Total Return): etwa +180 bis +230 % durch die Dividenden und deren Wiederanlage.
Wenn Sie möchten, kann ich die Entwicklung auch mit dem DAX, der Münchener Rück oder der Deutsche Telekom seit 2001 vergleichen.
Der unbereinigte Kurs (Damaliger Live-Wert): Im April 2000 stand die Aktie im echten Handel tatsächlich kurzzeitig bei über 440 Euro (während des Intraday-Handels). Wer damals genau auf den Monitor schaute, sah diesen Preis.
Der bereinigte Kurs (Heutige Charts): Wenn Sie heute einen historischen Chart öffnen, rechnen Banken und Portale wie Börse.de vergangene Kapitalmaßnahmen (wie Aktiensplits, Ausgliederungen oder Kapitalerhöhungen) rückwirkend heraus. Dadurch verschieben sich die alten Werte in den Grafiken nach unten auf das offizielle Allzeithoch von 402,66
was gilt für die Charttechnik als ATH?
Für die professionelle Charttechnik gilt ganz klar der bereinigte Wert von 402,68 Euro als das maßgebliche Allzeithoch.
Warum Trader nur mit dem bereinigten Wert arbeiten
In der Chartanalyse müssen historische Unterstützungen und Widerstände mit den heutigen Kursen exakt vergleichbar sein. Würde man den unbereinigten Wert von 444 Euro nehmen, wäre das Chartbild verzerrt, da Kapitalmaßnahmen das mathematische Gefüge verändert haben
Aktuelles Ausbruchssignal: Im Juni 2026 hat die Allianz-Aktie diesen bereinigten Bereich um 402 Euro nach fast 26 Jahren nach oben durchbrochen und pendelt nun bei über 408 Euro. Damit wurde charttechnisch ein massives, neues Kaufsignal generiert.
Automatisierte Handelssysteme: Trading-Algorithmen und Chart-Plattformen füttern ihre mathematischen Indikatoren (wie die 200-Tage-Linie) ebenfalls nur mit den bereinigten Daten
Der exakte Vergleich: Damaliges Hoch vs. Heute
|Kennzahl
|Damaliges Hoch (ca. 2000/2001)
|Heute (Aktueller Kurs)
|Exakter Aktienkurs
|402,66 EUR
|408,00 EUR
|KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
|über 75
|ca. 13,1
|Free Cashflow Rendite
|Nahe 0 % / Negativ
|Über 21 %
|Dividende je Aktie
|1,25 EUR (für das Jahr 2000)
|17,10 EUR (erwartet für 2026)
|Dividendenrendite
|0,31 %
|4,19 %