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    Revolutionsgarden rufen Jordanier zum Kampf gegen USA auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Revolutionsgarden riefen Bewohner Jordaniens zum Kampf
    • Aufruf, sie mit allen Mitteln außer Gefecht zu setzen
    • Raketenangriffe auf US-Stützpunkt in Jordanien
    Revolutionsgarden rufen Jordanier zum Kampf gegen USA auf
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden haben die Bewohner im mehrheitlich muslimischen Jordanien zum Kampf gegen die USA aufgefordert. "Eure religiöse und menschliche Pflicht besteht darin, sie mit allen Mitteln außer Gefecht zu setzen und das heilige Land Jordanien von den Mördern unterdrückter Muslime zu säubern", hieß es in einer von iranischen Medien verbreiteten Erklärung der mächtigen Militärorganisation.

    Die Revolutionsgarden reklamierten unterdessen Raketenangriffe auf einen von den USA genutzten Luftwaffenstützpunkt in Jordanien. Dabei sei unter anderem auf Schutzbunker für US-Kampfflugzeuge gezielt worden. Unverifizierte Videos in den sozialen Medien, die auch Militärexperten verbreiteten, zeigten mutmaßliche Einschläge iranischer ballistischer Raketen in Jordanien.

    Das Königreich Jordanien ist ein Verbündeter der USA. Amman unterhält Beziehungen zum Iran, betrachtet dessen Einfluss in der Region aber mit Sorge. Durch seine geografische Lage geriet das Land schon mehrfach in die Schusslinie, auch im Konflikt zwischen dem Iran und Israel./arb/DP/zb






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