Die Borussia Dortmund-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

Ein wesentlicher Strang der Debatte kreist um die Frage, wie stark Transfers und Verbandszahlungen die wirtschaftliche Lage des BVB verbessern können. Aus Sicht mehrerer Nutzer bietet ein Verkauf von Karim Adeyemi an den FC Barcelona die Chance auf einen spürbaren Liquiditätsschub. Medienberichte über einen anstehenden Medizincheck werden im Forum als Indiz dafür gewertet, dass ein Wechsel weit fortgeschritten sei. Konkrete Summen werden zwar überwiegend spekulativ diskutiert, doch die Erwartung eines nennenswerten Transfererlöses zieht sich durch zahlreiche Beiträge.

Die Aktie von Borussia Dortmund stand in dieser Woche trotz nur moderater Kursbewegung im Fokus der Community. Mit einer Wochenperformance von plus 1,0 Prozent bei einer Spanne zwischen 3,025 und 3,085 Euro blieb der Kurs zwar in einer engen Handelsspanne, doch die Diskussionen im Forum drehten sich intensiv um die finanzielle Dimension der aktuellen Kaderplanung. Im Mittelpunkt standen dabei die möglichen Folgen eines bevorstehenden Adeyemi-Transfers zum FC Barcelona sowie die Situation um Innenverteidiger Nico Schlotterbeck.

Parallel dazu wird die Rolle von Nico Schlotterbeck intensiv beleuchtet. Die Information, dass ein Wechsel ins Ausland in diesem Sommer vertraglich nicht mehr möglich ist, wird als doppelschneidig bewertet. Einerseits sehen einige Stimmen darin Planungssicherheit in der Defensive und die Chance, den Marktwert des Nationalspielers nach seiner Verletzung wieder zu stabilisieren. Andererseits wird spekuliert, dass eine zuvor bestehende Ausstiegsklausel dem Spieler Zugeständnisse beim Gehalt abverlangt haben könnte. Diese Einschätzung basiert auf Mutmaßungen zur Vertragsstruktur und wird im Forum als mögliche wirtschaftliche Entlastung interpretiert, ist aber nicht durch offizielle Angaben belegt.

Positiv hervorgehoben werden zudem die FIFA-Zahlungen für die WM-Abstellungen. Die kolportierte Summe von 1,54 Millionen Euro wird als willkommene Zusatzgröße gesehen, zumal die Community davon ausgeht, dass durch das erweiterte Modell mit Vergütung auch für Qualifikationsspiele künftig höhere Beträge möglich sind. Ergänzend wird das FIFA-Club-Protection-Programm als potenzieller Ausgleich für die Verletzung Schlotterbecks genannt. Auch hier handelt es sich um Einschätzungen zur Größenordnung, nicht um bestätigte Zahlen.

Auf der sportlich-strategischen Seite wird die Transferpolitik bei Talenten überwiegend positiv bewertet. Die Verpflichtung des jungen Stürmers Bjarki Hrafn Gardarsson für den Nachwuchs wird als Beispiel für eine langfristig ausgerichtete Kaderentwicklung gesehen. Spekulative Berichte über weitere Top-Talente, die angeblich bevorzugt zum BVB wechseln möchten, nähren in der Community die Hoffnung, dass der Klub seine Rolle als Sprungbrett für junge Spieler weiter ausbauen und damit mittel- bis langfristig zusätzliche Transfergewinne generieren kann.

Strukturelle Bewertungsabschläge und die Shortseller-Debatte

Dem optimistischen Blick auf mögliche Zusatzerlöse steht eine deutlich kritischere Diskussion über die strukturelle Bewertung der Aktie gegenüber. Ein wiederkehrender Streitpunkt ist die Rolle von Leerverkäufern. Während einzelne Nutzer versuchen, die schwache Kursentwicklung der vergangenen Jahre mit Shortpositionen zu erklären, stellt eine andere, gut argumentierende Gruppe diese Sichtweise in Frage. Unter Verweis auf die typischerweise geringen gemeldeten Shortquoten und das niedrige Handelsvolumen wird betont, dass 2 bis 3 Prozent leerverkaufte Aktien allein keine anhaltende Unterbewertung begründen könnten.

Stattdessen werden im Forum mehrere strukturelle Faktoren als Hauptursache für den Bewertungsabschlag genannt: die hohe Ergebnisvolatilität eines Fußballklubs, die Abhängigkeit von sportlichem Erfolg, die spezielle Aktionärsstruktur ohne echte Übernahmefantasie sowie eine emotionale, fangetriebene Aktionärsbasis. In diesem Kontext wird auch das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis des Vorjahres von 65,5 als Signal dafür interpretiert, dass der Markt den Gewinnen des BVB nur begrenzt Nachhaltigkeit zutraut. Die Aktie gilt vielen Diskutanten daher als Nischeninvestment mit begrenzter institutioneller Nachfrage.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die als zäh empfundene Kursentwicklung. Mehrfach wird darauf verwiesen, dass der Kurs zwar intraday anzieht, am Abend aber häufig wieder in Richtung Ausgangsniveau zurückfällt. In Verbindung mit dem sehr niedrigen relativen Handelsvolumen von nur rund 0,2 des Wochenschnitts entsteht in der Community der Eindruck eines Titels, in dem bereits kleine Orders den Kurs bewegen, ohne dass sich ein nachhaltiger Trend etabliert.

Ausblick: Zwischen Transfererlösen und enger Handelsspanne

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf die weitere Konkretisierung der Personalplanung. Ein Vollzug des Adeyemi-Transfers und mögliche weitere Zu- oder Abgänge gelten als zentrale Kurstreiber, zumal die Vorbereitung mit ersten Testspielen und der anstehenden Japan-Tour an Fahrt aufnimmt. Sportliche Eindrücke aus den Freundschaftsspielen werden im Forum vor allem als Stimmungsfaktor gesehen, könnten aber bei auffälligen Leistungen einzelner Spieler auch Erwartungen an künftige Transferwerte beeinflussen.

Charttechnisch rücken kurzfristig das Wochenhoch bei 3,085 Euro als Widerstand und das Wochentief bei 3,025 Euro als Unterstützung in den Fokus. Die Community spekuliert darauf, dass klare Nachrichten zur Kaderstruktur und zu Transfererlösen nötig sein dürften, um diese enge Spanne nachhaltig zu verlassen. Bis dahin bleibt die BVB-Aktie für viele Diskutanten ein Wert, dessen Perspektive stark von der Balance zwischen sportlichem Risiko und finanzieller Transferfantasie abhängt.

Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +1,0 % Wochenhoch / Wochentief 3,085€ / 3,025€ KGV (Vorjahr) 65,50 Marktkapitalisierung 338,36 Mio.EUR

Stand: 18.07.2026, 13:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,085€ und das Wochentief bei 3,025€ die zunächst wichtigsten Marken.

Schreibe Deinen Kommentar