Kissigs Rückblick 29/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Almonty, Rocket Lab, Frequency Electronics, Vincorion, Texas Pacific Land - mit blutrotem Ende Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



