Die SpaceX-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

Im Mittelpunkt vieler Beiträge stand die Einschätzung, dass die Aktie in den kommenden Monaten durch zusätzliche verfügbare Stücke unter Druck geraten könnte. Mehrere Nutzer verweisen auf auslaufende Haltefristen und skizzieren einen Pfad, nach dem der Freefloat bis Mitte 2027 schrittweise auf nahezu den gesamten Aktienbestand ansteigen könnte. Diese Angaben sind als Szenarien und Schätzungen der Community zu werten, nicht als bestätigte Unternehmensguidance.

Die SpaceX-Aktie stand in dieser Woche so stark im Fokus wie seit dem Börsengang nicht mehr. Nach einer Wochenperformance von minus 18,8 Prozent und einer Spanne zwischen 126,56 Euro am oberen und 114,30 Euro am unteren Ende diskutierte die Community vor allem die Frage, ob der Kursrutsch nur eine Zwischenetappe oder der Beginn einer tieferen Korrektur ist. Zentraler Streitpunkt war dabei die Kombination aus massivem Wertverlust seit dem Allzeithoch und der erwarteten Ausweitung des Freefloats in den kommenden Quartalen.

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Als Kernargument der Skeptiker gilt die Erwartung, dass Altinvestoren Kursniveaus deutlich über 100 US-Dollar nutzen könnten, um früh erzielte Buchgewinne zu realisieren. Daraus leitet ein Teil der Diskutanten die Gefahr einer regelrechten Abgabewelle ab, die auf einen ohnehin schwachen Markt treffen könnte. Die aktuelle Marktkapitalisierung von 820,29 Milliarden Euro wird in diesem Zusammenhang mehrfach als nicht durch Gewinne gedeckt und damit als anfällig für Bewertungsanpassungen bezeichnet. Einige Stimmen sprechen von der größten Wertvernichtung der jüngeren Börsengeschichte und sehen in der Aktie vor allem ein Vehikel für Short-Strategien.

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Demgegenüber steht eine kleinere Gruppe, die den schrittweisen Anstieg des Freefloats als Chance für langfristig orientierte Investoren interpretiert. In dieser Lesart könnten panikartige Phasen bei hohen zweistelligen oder sogar deutlich niedrigeren Kursen Einstiegsgelegenheiten eröffnen. Genannt werden dabei spekulative Zielzonen im Bereich von 10 bis 20 US-Dollar, die ausdrücklich als persönliche Erwartungen und nicht als Konsens gelten. Die Hoffnung dieser Fraktion: Mit fallendem Kurs nähert sich das Verhältnis von Börsenwert zu Umsatz aus ihrer Sicht eher einem Bereich, den sie als „ambitioniert, aber vorstellbar“ bezeichnen.

Technologie, Konkurrenz und das „fail fast“-Prinzip

Auf der operativen Ebene konzentriert sich die Diskussion auf das Starship-Programm und die Raptor-3-Triebwerke. Mehrere Beiträge verlinken technische Analysen und Erklärvideos, die die Leistungsfähigkeit der neuen Triebwerksgeneration hervorheben. Befürworter sehen darin die Grundlage für ein langfristig skalierbares Geschäftsmodell mit hohen Startfrequenzen und potenziell sinkenden Startkosten. Der geplante erneute Startversuch am Dienstag, 21. Juli, wird als nächster wichtiger Meilenstein genannt.

Kritische Stimmen stellen dem die jüngsten Rückschläge gegenüber. Der abgebrochene Start der Super-Heavy-Rakete, bei dem nach Community-Angaben zwei Raptor-Triebwerke ausfielen und ein „failed launch“ verhindert haben sollen, wird als Symptom eines aus ihrer Sicht zu aggressiven Entwicklungsansatzes gewertet. Das von Elon Musk propagierte „fail fast, learn fast“ wird von mehreren Nutzern als riskant beschrieben, insbesondere mit Blick auf künftige bemannte Flüge und teure Nutzlasten. Hier dominiert die Sorge, dass wiederholte Fehlstarts das Vertrauen von Kunden und Investoren untergraben könnten.

Zusätzliche Skepsis speist sich aus geopolitischen und sicherheitspolitischen Überlegungen. Angesprochen werden potenzielle Spionage- und Sabotagerisiken aufgrund der strategischen Bedeutung von Starship und Starlink sowie die politische Rolle des Unternehmensgründers. Diese Einschätzungen sind klar als Meinungen der Community zu werten. Parallel wird auf die wachsende Konkurrenz verwiesen, insbesondere auf Fortschritte Chinas bei wiederverwendbaren Raketen, die als langfristige Herausforderung für die technologische und preisliche Führungsposition von SpaceX gesehen werden.

Zwischen Hype-Vorwurf und Langfristfantasie

Ein wiederkehrendes Motiv ist der Vorwurf, der Kurs sei durch ETF-Zwangskäufe und Indexaufnahmen künstlich aufgebläht worden. In dieser Lesart habe ein anfänglicher Hype weitere Käufe nach sich gezogen, ohne dass die fundamentale Ertragskraft Schritt gehalten habe. Die aktuelle Korrektur wird dann als notwendige Bereinigung interpretiert. Andere Nutzer halten dagegen, dass die Volatilität bei einem Wachstumswert mit begrenztem Freefloat und hoher medialer Aufmerksamkeit zwangsläufig hoch sei und sowohl starke Anstiege als auch abrupte Rückschläge zum Profil der Aktie gehörten.

Auf der Chancen-Seite steht die Vision eines integrierten Raumfahrt- und Infrastrukturanbieters, der mit Starship, Starlink und KI-Anwendungen neue Märkte erschließen könnte. Teile der Community sehen in der aktuellen Schwächephase daher eher eine Zwischenstation in einem langfristigen Technologiezyklus. Diese Sicht bleibt jedoch klar spekulativ, zumal gesicherte Daten zu Profitabilität und Margen im Forum kaum eine Rolle spielen und vielfach durch Meinungen und externe Videos ersetzt werden.

Für die kommende Woche rücken vor allem zwei Faktoren in den Fokus: technisch der erneute Starship-Startversuch, der je nach Verlauf die Stimmung kurzfristig deutlich beeinflussen könnte, und charttechnisch die Marken des Wochenhochs bei 126,56 Euro als Widerstand sowie des Wochentiefs bei 114,30 Euro als erste Unterstützung. Angesichts des zuletzt nur 0,6-fachen relativen Handelsvolumens zum Wochenschnitt bleibt zudem offen, ob größere Adressen bereits aktiv umschichten oder noch abwarten. Die Community rechnet mehrheitlich mit anhaltend hoher Volatilität – und mit weiteren hitzigen Debatten um Bewertung, Freefloat und die Zukunftsversprechen von SpaceX.

SpaceX Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -18,8 % Wochenhoch / Wochentief 126,56€ / 114,30€ Marktkapitalisierung 820,29 Mrd.EUR

Stand: 18.07.2026, 15:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 126,56€ und das Wochentief bei 114,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

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