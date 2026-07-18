Deutsche Rohstoff sucht die Richtung: Anleger streiten über Bewertung der DRAG zwischen Ölboom und Almonty-Sorgen

Im Zentrum der Debatte steht die Frage, welcher Treiber den Kurs der DRAG aktuell wirklich bestimmt. Ein Teil der Community sieht die Aktie klar als Energiewert, dessen Perspektiven maßgeblich vom Ölpreis und der operativen Entwicklung der US-Explorations- und Förderprojekte abhängen. Andere Stimmen betonen dagegen, dass die starke Schwankung der Beteiligung Almonty Industries den Kurs der DRAG zunehmend überlagere und für Verunsicherung sorge.

Die Aktie der Deutsche Rohstoff AG (DRAG) stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der wallstreetONLINE-Community. Trotz einer moderaten Wochenperformance von minus 1,0 Prozent bei einer Spanne zwischen 74,50 und 80,00 Euro drehte sich die Diskussion weniger um kurzfristige Kursbewegungen als um die strategische Einordnung des Werts: Ist DRAG vor allem ein Profiteur eines möglichen Ölpreisaufschwungs – oder wird die Aktie zunehmend von der Beteiligung Almonty Industries und deren Kurskapriolen dominiert?

Auf der positiven Seite dominieren Beiträge, die DRAG als strukturellen Profiteur der angespannten Lage am Ölmarkt sehen. Mehrere Nutzer verweisen auf die geopolitische Eskalation im Nahen Osten und die Sperrung der Straße von Hormus, die nach Einschätzung der Community große Teile der regionalen Öl- und Produktströme beeinträchtigt. In den Forenbeiträgen wird spekuliert, dass die bisherigen Freigaben strategischer Reserven in den USA und China nur begrenzt fortgesetzt werden können und die physischen Reserven vieler Länder an technische Untergrenzen stoßen könnten. Daraus leiten einige Teilnehmer die Erwartung deutlich steigender Ölpreise in den kommenden Wochen ab, teils mit sehr ambitionierten Szenarien. Diese Preisziele sind klar als Spekulation der Community zu werten, zeigen aber, wie stark die Fantasie für Öl- und Gaswerte derzeit ist.

Für DRAG wird daraus die Chance abgeleitet, dass ein bereits heute aus Sicht vieler Anleger attraktives Bewertungsniveau – das Vorjahres-KGV liegt bei 5,82, die Marktkapitalisierung bei rund 380 Millionen Euro – mit Rückenwind durch höhere Ölpreise zusammenfallen könnte. Mehrfach wird betont, dass der aktuelle Ölpreis bereits ausreiche, um die Profitabilität der Gesellschaft zu sichern, während zusätzliche Preissteigerungen als Hebel auf Cashflows und Gewinne gesehen werden. Beruhigend wirkt auf optimistische Stimmen zudem, dass neue Bohrungen in den USA seit Anfang Juli in Produktion gehen sollen; dies wird als Grundlage für steigende Fördermengen und stabilere Ertragsbasis interpretiert.

Ein weiterer, wenn auch indirekter, Hoffnungsträger ist Almonty Industries. Teile der Community sehen in der jüngst gemeldeten Ausweitung eines langfristigen Abnahmevertrags für Wolframkonzentrat einen strategischen Pluspunkt. Die Vereinbarung wird als Signal gewertet, dass ein industrieller Kernkunde die Versorgung über viele Jahre sichern will und damit die Planbarkeit von Umsatz und Cashflow des Minenprojekts erhöht. Einige Nutzer leiten daraus eine deutliche Wertsteigerung des Projekts ab und argumentieren, dass allein der Vermögenswert in Südkorea aus ihrer Sicht einen erheblichen Teil der aktuellen DRAG-Bewertung rechtfertigen könnte. Diese Einschätzungen bleiben allerdings subjektive Bewertungen der Community.

Almonty-Debatte, Bewertungszweifel und Short-Spekulationen

Auf der kritischen Seite wird vor allem die Rolle von Almonty als Belastungsfaktor hervorgehoben. Mehrere Beiträge hinterfragen, ob die sehr langfristige Offtake-Vereinbarung tatsächlich den von einigen Anlegern unterstellten Wert besitzt. Skeptische Stimmen sprechen von überzogenen Erwartungen und warnen davor, aus einem über 21 Jahre laufenden Vertragsvolumen lineare Wertansätze abzuleiten. Es wird bezweifelt, ob der Vertrag in dieser Form über die gesamte Laufzeit unverändert Bestand haben wird, und ob sich daraus kurzfristig ein substanzieller Mehrwert für DRAG-Aktionäre ergibt. Die Kritik richtet sich weniger gegen das Projekt an sich, sondern gegen aus Sicht der Skeptiker zu optimistische Interpretationen einzelner Unternehmensmeldungen.

Hinzu kommt die Wahrnehmung, dass der Kurs von Almonty derzeit stark unter Druck steht und damit indirekt auch auf die DRAG durchschlägt. In der Community wird spekuliert, dass ein Teil der Schwäche auf Leerverkaufsaktivitäten und verliehene Aktien zurückzuführen sein könnte. Konkrete Zahlen hierzu werden als Informationen aus externen Quellen diskutiert, bleiben aber unbestätigte Einschätzungen der Nutzer. Einige Anleger vermuten gezielte Kursmanipulationen und sehen Privatanleger im Nachteil, andere halten dagegen und verweisen auf die generelle Schwäche des Metall- und Minensektors, die auch andere Titel belastet.

Ein weiterer Diskussionsstrang dreht sich um die Frage, warum die DRAG-Aktie trotz Dividende, Aktienrückkaufprogramm und aus Sicht mancher Investoren günstiger Bewertung zuletzt unter Druck stand. Als mögliche Gründe werden die Unsicherheit um Almonty, die Volatilität des Ölpreises und die begrenzte Aufmerksamkeit institutioneller Investoren bei einer Marktkapitalisierung von knapp 380 Millionen Euro genannt. Konkrete institutionelle Restriktionen werden im Forum zwar angesprochen, bleiben aber Spekulation.

Technische Marken und Ausblick auf die kommende Woche

Charttechnisch rückt nach der Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage vor allem die Spanne zwischen dem Wochentief bei 74,50 Euro und dem Wochenhoch bei 80,00 Euro in den Fokus. In der Community wird die Marke von 80,00 Euro als kurzfristiger Widerstand gesehen, dessen Überwinden als Signal für eine Rückkehr in den Aufwärtstrend interpretiert werden könnte. Auf der Unterseite gilt das Wochentief bei 74,50 Euro als wichtige Unterstützung, deren Bruch aus Sicht einiger Anleger den Weg in Richtung der von Pessimisten erhofften tieferen Kurse öffnen würde.

Für die kommende Woche dürften vor allem zwei Faktoren den Ton der Diskussion bestimmen: die Entwicklung des Ölpreises vor dem Hintergrund der angespannten geopolitischen Lage sowie neue Nachrichten oder Kursbewegungen bei Almonty Industries. Bleibt der Ölpreis stabil oder zieht an, könnte sich der Fokus wieder stärker auf die operativen Stärken der DRAG als E&P-Unternehmen richten. Kommt es dagegen zu weiteren Rückschlägen bei Almonty oder zu einer Eintrübung der Rohstoffstimmung insgesamt, dürfte die Debatte um die Belastung durch die Beteiligung und die Nachhaltigkeit der aktuellen Bewertung an Schärfe gewinnen.

Das Handelsvolumen lag zuletzt im Schnitt der Woche, was auf eine noch abwartende Haltung vieler Marktteilnehmer schließen lässt. Ob aus der aktuell engen Handelsspanne ein Ausbruch nach oben oder unten wird, dürfte maßgeblich davon abhängen, welche der beiden Erzählungen sich kurzfristig durchsetzt: die des Ölprofiteurs mit Bewertungsfantasie – oder die des Beteiligungskonzerns, dessen Kursbild von externen Risiken überlagert wird.

Deutsche Rohstoff Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -1,0 % Wochenhoch / Wochentief 80,00€ / 74,50€ KGV (Vorjahr) 5,82 Marktkapitalisierung 379,91 Mio.EUR

Stand: 18.07.2026, 17:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 80,00€ und das Wochentief bei 74,50€ die zunächst wichtigsten Marken.

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