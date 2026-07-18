Aumann verliert 7,2 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

Im Zentrum der Diskussion stand die Frage, ob das freiwillige Aktienrückkaufangebot korrekt und fair abgewickelt wurde. Laut im Forum zitierten Angaben aus dem Bundesanzeiger wurden insgesamt 9.358.558 Aktien angedient, während Aumann bis zu 1.291.704 Stück zurückkaufen wollte. Die Gesellschaft nutzte demnach die Möglichkeit, geringe Stückzahlen bis 100 Aktien bevorzugt anzunehmen, darüber hinaus galt eine Zuteilungsquote von rund 6,07 Prozent. Das Settlement und die Kaufpreiszahlung an die Depotbanken waren für den 16. Juli angekündigt.

Die Aktie der Aumann AG stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Community. Trotz eines im Vorjahr moderaten Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 10,18 und einer Marktkapitalisierung von rund 185,8 Millionen Euro verlor der Titel auf Wochensicht 7,2 Prozent. Zwischen einem Hoch von 14,05 Euro und einem Tief von 13,10 Euro prägten vor allem Diskussionen um die Abwicklung des jüngsten Aktienrückkaufangebots das Stimmungsbild. Die Kombination aus Kursrückgang und einem im Forum als intransparent empfundenen Prozess sorgte für eine lebhafte Debatte.

Mehrere Anleger schilderten jedoch, dass bestimmte Depotbanken offenbar Sammelmeldungen abgegeben haben, anstatt die Einzelpositionen ihrer Kunden zu übermitteln. Nach einem Telefonat eines Forenmitglieds mit dem Finanzvorstand und Investor-Relations-Verantwortlichen von Aumann, das im Forum wiedergegeben wurde, soll dies dazu geführt haben, dass die gemeldeten Bestände bei diesen Instituten wie eine einzige Großposition behandelt und nur pro rata mit rund 6 Prozent berücksichtigt wurden. Diese Darstellung ist als Einschätzung aus der Community zu werten, sie erklärt jedoch schlüssig, warum einige Anleger deutlich weniger Aktien angedient bekamen als erwartet.

Besonders kritisch wurde das Verhalten einzelner Neobroker gesehen. Nutzerberichte deuten darauf hin, dass bei manchen Anbietern weder eine rechtzeitige Umbuchung in die Interimsgattung noch eine fristgerechte Auszahlung erfolgt sei. Teilweise wurden Auszahlungen erst für Anfang August in Aussicht gestellt, obwohl Aumann die Kaufpreiszahlung bereits für den 16. Juli angekündigt hatte. In der Community wird spekuliert, dass Sammelweisungen und nachgelagerte interne Verteilungen der Odd-Lot-Mengen die Ursache für diese Verzögerungen sein könnten.

Bewertung, Sentiment und Kursfantasie

Abseits der technischen Abwicklung des Rückkaufangebots drehte sich die Diskussion um die fundamentale Attraktivität der Aumann-Aktie. Mehrere Beiträge verweisen auf die aus ihrer Sicht günstige Bewertung gemessen am Vorjahres-KGV von gut 10 und auf eine solide Netto-Cash-Position, die dem Unternehmen Spielraum für Dividenden und weitere Aktienrückkäufe verschafft. Positiv hervorgehoben wird insbesondere der Bereich Next Automation, der nach Einschätzung der Community deutlich wächst und als wichtiger Ergebnistreiber der kommenden Jahre gelten könnte.

Dem gegenüber steht ein ausgeprägt skeptisches Sentiment. Einige Anleger verweisen darauf, dass der Markt derzeit defensive Standardwerte und breite ETFs deutlich stärker honoriert als zyklische deutsche Nebenwerte. Antizyklische Engagements wie bei Aumann erforderten daher viel Geduld und die Bereitschaft, längere Phasen mit Buchverlusten auszuhalten. In den Beiträgen wird befürchtet, dass die depressive Stimmung am heimischen Markt und mögliche Verkäufe frustrierter Aktionäre nach dem Rückkaufangebot zusätzlichen Druck auf den Kurs ausüben könnten.

Als weiterer Unsicherheitsfaktor gelten die Auftragseingänge im Kerngeschäft, insbesondere im E-Mobility-Segment. Die Community beschreibt diesen Bereich als bereits stark abgekühlt, sieht aber auch die Chance auf eine Bodenbildung. Entscheidend seien die Zahlen zu den Bestellungen im zweiten Quartal und der Start in das dritte Quartal. Ohne sichtbare Belebung der Nachfrage könnte der Kurs nach Einschätzung einiger Anleger wieder in Richtung der Netto-Cash-Bewertung und damit in den einstelligen Euro-Bereich fallen, insbesondere nach dem Dividendenabschlag.

Ausblick auf die kommende Woche

Für die nächste Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf die technische Verfassung der Aktie und die Nachwirkungen des Rückkaufangebots. Das Wochenhoch bei 14,05 Euro gilt als erste relevante Widerstandsmarke, während das Wochentief bei 13,10 Euro als kurzfristige Unterstützung beobachtet wird. Angesichts eines rund dreifach erhöhten Handelsvolumens zuletzt wird erwartet, dass Nachzügler-Abrechnungen der Broker und mögliche Anschlussverkäufe das Orderbuch weiter bewegen.

Auf der fundamentalen Seite stehen vor allem die nächsten Unternehmensmeldungen im Fokus, insbesondere Hinweise zu Auftragseingängen und zur Entwicklung im Segment Next Automation. Zudem dürfte die Vorbereitung auf die Halbjahreszahlen und eine mögliche Konkretisierung des Ausblicks die Diskussion prägen. In der Community wird damit gerechnet, dass erst klare Signale zu Wachstum und Profitabilität den anhaltenden Bewertungsabschlag und das schwache Sentiment gegenüber deutschen Nebenwerten aufbrechen könnten.

Aumann Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -7,2 % Wochenhoch / Wochentief 14,05€ / 13,10€ KGV (Vorjahr) 10,18 Marktkapitalisierung 185,77 Mio.EUR

Stand: 18.07.2026, 18:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 14,05€ und das Wochentief bei 13,10€ die zunächst wichtigsten Marken.

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