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    Die Rallye nimmt Fahrt auf

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    TeamViewer startet durch: Diese Entwicklung treibt die Aktie an

    Nach einem Wochenplus von 9,4 Prozent steigt die Zuversicht rund um TeamViewer. Doch während die Bullen auf niedrige Bewertung trotz solider Profitabilität setzen, warnen Skeptiker vor Wachstums- und Margendruck durch 1E und KI-Verunsicherung.

    Die Rallye nimmt Fahrt auf - TeamViewer startet durch: Diese Entwicklung treibt die Aktie an
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Die Aktie von TeamViewer hat in der zurückliegenden Woche mit einem Plus von 9,4 Prozent für spürbare Bewegung im TecDAX gesorgt. Zwischen einem Wochentief von 5,43 Euro und einem Hoch von 5,87 Euro tastete sich der Kurs an einen charttechnischen Widerstand heran. Die auffällige Performance bei zugleich eher dünnem Handelsvolumen – zuletzt rund 0,3-mal des Wochenschnitts – befeuerte im Forum vor allem eine Debatte über die Bewertung vor den anstehenden Quartalszahlen und die Frage, ob das aktuelle Kursniveau eher Turnaround-Chance oder Übernahmeköder ist.

    Bewertung, Übernahmefantasie und der „Tag der Wahrheit“

    Im Zentrum der Diskussion steht die Einschätzung, ob TeamViewer auf Basis der erwarteten Q2-Zahlen und der Jahresguidance zu niedrig bewertet ist oder ob der Markt zu Recht skeptisch bleibt. Mehrfach wird auf ein KGV von gut 8 auf Basis des Vorjahres verwiesen und darauf, dass TeamViewer im Vergleich zu anderen deutschen Softwarewerten als unterbewertet wahrgenommen wird. Der Kurssprung bei All for One nach einem Übernahmeangebot mit knapp dreistelligem Aufschlag dient vielen als Referenz: In der Community wird spekuliert, dass ein strategischer Käufer bei TeamViewer selbst bei einem deutlichen Aufpreis noch langfristig attraktive Renditen erzielen könnte. Konkrete Angebote sind allerdings nicht bekannt, es handelt sich um reine Erwartungen und Szenarien der Anleger.

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    Parallel dazu rückt der anstehende Quartalsbericht in den Fokus. Als „Tag der Wahrheit“ werden die Q2-Zahlen gesehen, an denen sich die Spekulationen über Wachstum, Profitabilität und die Wirksamkeit der 1E-Übernahme messen lassen sollen. Diskutiert werden Konsensschätzungen für Umsatz und Adjusted EBITDA sowie die Frage, ob schon leichte Verfehlungen angesichts der Vorgeschichte erneut heftige Kursreaktionen auslösen könnten. Ein Teil der Community hält dagegen, dass auf dem aktuellen Kursniveau bereits deutliche Ergebnisrisiken eingepreist seien und der Markt stärker auf Ausblick, Schuldenentwicklung und Sonderfaktoren achten dürfte als auf Abweichungen von ein bis zwei Prozent beim EBITDA.

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    Profitabilität, 1E-Belastungen und KI-Verunsicherung

    Auf der positiven Seite verweisen mehrere Beiträge auf die strukturell hohe Profitabilität des Geschäftsmodells. Die Bruttomarge von über 80 Prozent und EBITDA-Margen im Bereich von über 40 Prozent werden als Beleg für ein grundsätzlich robustes, cashflowstarkes Softwareunternehmen gewertet. In der Rückschau wird betont, dass Umsatz und EBITDA im Kerngeschäft zuletzt nicht der Hauptgrund für den Kursverfall gewesen seien. Vielmehr hätten Sondereffekte im Finanzergebnis, insbesondere Währungseinflüsse, sowie die Diskussion um die Übernahme von 1E und deren Folgen den Kurs belastet. Einige Nutzer erwarten, dass mit dem Auslaufen negativer Währungseffekte und einer allmählichen Entspannung bei Pfund und Dollar der Überschuss in den kommenden Quartalen wieder besser sichtbar wird.

    Dem steht eine deutlich kritischere Fraktion gegenüber, die die 1E-Transaktion als Kernproblem sieht. Genannt werden hoher Kaufpreis, gestiegene Nettoverschuldung, Integrationsprobleme, Kundenabwanderung und wiederholte Prognoseanpassungen. Diese Faktoren hätten das Vertrauen in das Management nachhaltig beschädigt und die Aktie für Shortseller attraktiv gemacht. Hinzu kommt die Sorge, dass schon kleine Rückgänge beim EBITDA oder stagnierendes Wachstum auf dem aktuellen Bewertungsniveau erneut zu zweistelligen Kursabschlägen führen könnten, weil Investoren Softwaretitel mit rückläufigem Gewinnwachstum meiden.

    Kontrovers diskutiert wird zudem der Einfluss von Künstlicher Intelligenz. Ein Teil der Community interpretiert globale Trends – etwa Stellenabbau bei Tech-Konzernen oder die Verlagerung von IT-Budgets in Richtung KI-Infrastruktur – als Risiko für klassische Softwareanbieter wie TeamViewer. Befürchtet werden gekürzte Budgets für Remote-Software und damit Druck auf Wachstum und Margen. Andere Stimmen halten diese Sicht für überzogen und verweisen auf Beispiele, in denen Unternehmen KI-Projekte zurückfahren mussten. Die These, KI könne das Geschäftsmodell von TeamViewer kurzfristig „kaputtmachen“, wird von dieser Seite als einseitige Angstrhetorik bewertet. Einigkeit besteht immerhin darin, dass die KI-Debatte zur allgemeinen Verunsicherung beigetragen und die Bewertung zusätzlich gedrückt hat.

    Strategien, Kursmarken und der Blick auf die nächste Woche

    Auf Anlegerebene kreist die Diskussion stark um den Umgang mit der hohen Volatilität. Mehrfach werden Nachkauf- und Verbilligungsstrategien durchgerechnet und kritisch hinterfragt, weil sie das eingesetzte Kapital massiv ausweiten können. Alternativ werden Stop-Loss-Ansätze mit späterem Wiedereinstieg und eine strikte Budgetplanung vor dem Erstkauf als risikoärmere Herangehensweisen beschrieben. Einig ist man sich darin, dass nicht jedes Investment zwangsläufig im Gewinn enden muss und Kapitaldisziplin bei einer schwankungsanfälligen Aktie wie TeamViewer entscheidend ist.

    Für die kommende Woche rücken vor allem zwei Aspekte in den Vordergrund: Zum einen die technische Lage mit dem Widerstand am Wochenhoch von 5,87 Euro und der Unterstützung am Wochentief von 5,43 Euro. Ein Ausbruch über den Widerstand könnte aus Sicht der Community kurzfristig weiteres Erholungspotenzial freisetzen, während ein Bruch der Unterstützung als Warnsignal gewertet würde. Zum anderen bleibt der Fokus klar auf den anstehenden Quartalszahlen und dem Ausblick des Managements. Entscheidend wird sein, ob TeamViewer die eigene Jahresprognose bestätigt, Fortschritte beim Schuldenabbau und bei 1E aufzeigt und die Währungseffekte sich normalisieren. In diesem Spannungsfeld zwischen günstiger Bewertung, Vertrauensschaden und KI-Verunsicherung dürfte die Aktie auch in der neuen Woche zu den meistdiskutierten Werten im TecDAX gehören.

    TeamViewer Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +9,4 %
    Wochenhoch / Wochentief 5,87€ / 5,43€
    KGV (Vorjahr) 8,07
    Marktkapitalisierung 997,89 Mio.EUR

    Stand: 18.07.2026, 20:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 5,87€ und das Wochentief bei 5,43€ die zunächst wichtigsten Marken.

    TeamViewer

    -0,61 %
    +9,38 %
    +4,81 %
    +18,29 %
    -39,26 %
    -60,76 %
    -80,41 %
    -81,01 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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