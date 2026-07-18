Viromed Medical startet durch: Diese Entwicklung treibt die Aktie an

Im Zentrum der Debatte stand eine für den 8. August angekündigte TV-Dokumentation, in der Kaltplasma und damit auch Viromed eine Rolle spielen sollen. Die Community diskutierte intensiv, auf welchem Sender das Format tatsächlich laufen wird. Während einzelne Nutzer zunächst von einer Ausstrahlung auf ProSieben ausgingen, wurde wiederholt klargestellt, dass es sich bei „Life goes on“ um ein Format des Nischensenders Welt der Wunder TV handelt. Die Frage nach der tatsächlichen Reichweite der Sendung und einem möglichen späteren Aufgreifen durch größere oder internationale Formate blieb Spekulation der Anleger.

Die Aktie von Viromed Medical stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der wallstreetONLINE-Community. Bei einer Wochenperformance von plus 5,4 Prozent, einem Handel in einer Spanne zwischen 7,30 und 8,00 Euro und leicht unterdurchschnittlichem Volumen drehte sich ein Großteil der Diskussionen um die erwartete TV-Berichterstattung zu Kaltplasma und deren mögliche Wirkung auf Bekanntheit und Geschäftsverlauf des Unternehmens.

Mehrfach wurde betont, dass allein die Tatsache einer TV-Berichterstattung als kostenlose Werbung für Viromed zu werten sei. Optimistische Stimmen sehen darin einen wichtigen Schritt, um das Thema Kaltplasma aus der Fachnische in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. Andere relativieren die Wirkung mit Blick auf die begrenzte Zuschauerzahl eines Spartensenders und verweisen darauf, dass es vor allem auf die richtige Zielgruppe – Ärzte, Kliniken und Entscheider im Gesundheitswesen – ankomme.

Große Hoffnungen: Kaltplasma als Wachstumstreiber

Auf der positiven Seite dominiert in den Beiträgen die Überzeugung, dass Viromed mit Kaltplasma in einem medizinisch hochrelevanten Zukunftsfeld unterwegs ist. Mehrfach werden die potenziellen Einsatzgebiete hervorgehoben: von chronischen Wunden über postoperative Infektionen bis hin zu komplexen Indikationen in Lunge, Intensivmedizin, Orthopädie, Zahnmedizin und Gynäkologie. Die Community verweist dabei auf eine aus ihrer Sicht beeindruckende Breite möglicher Anwendungen und sieht darin ein erhebliches langfristiges Umsatzpotenzial.

Besonders beachtet wurde, dass Viromed die Informationen zu Kaltplasma auf der eigenen Website offenbar erweitert hat und nun auch Anwendungen im Mund- und Zahnbereich hervorhebt. Dies wird als Zeichen gewertet, dass das Unternehmen seine Technologie zunehmend breiter positioniert. Einzelne Nutzer berichten von Gesprächen mit Ärzten und Hebammen, die Kaltplasma bislang nicht kannten. Daraus leitet die Community die Einschätzung ab, dass der Markt trotz vorhandener Studien und Medienberichte noch weitgehend unerschlossen ist und Aufklärung ein wesentlicher Hebel für Wachstum sein könnte.

Als weiterer Kurstreiber wird in mehreren Beiträgen die erwartete Veröffentlichung von Studiendaten zu PulmoPlas genannt. Teile der Community gehen davon aus, dass positive Ergebnisse den Kurs „entfesseln“ könnten. Diese Erwartung ist bislang jedoch spekulativ; konkrete, neue Studiendaten wurden in den diskutierten Beiträgen nicht belegt.

Geduld gefragt: Offene Deals, hohe Bewertung und Kommunikationsstil

Auf der kritischen Seite rücken vor allem Verzögerungen und wahrgenommene Intransparenz in den Vordergrund. Mehrere Nutzer erinnern daran, dass die Übernahme von Relyon laut früheren Aussagen bis Ende des zweiten Quartals abgeschlossen sein sollte. Da bislang keine Vollzugsmeldung vorliegt, wird in der Community über mögliche Probleme spekuliert. Ähnlich kritisch werden die seit November 2025 erwähnten „fortgeschrittenen Gespräche“ mit einem internationalen Medtech-Konzern gesehen, zu denen es nach Ansicht einiger Anleger zu wenig offizielle Nachberichte gibt.

Auch die Veröffentlichung der PulmoPlas-Studie wird als verzögert wahrgenommen. Einzelne Stimmen bemängeln, dass Unternehmensvertreter auf sozialen Netzwerken aus ihrer Sicht „halbfertige“ Informationen streuen, während wesentliche Fakten nicht zeitnah über offizielle Kanäle kommuniziert würden. Diese Kritik zielt weniger auf die Technologie als auf den Kommunikationsstil und das Erwartungsmanagement des Managements.

Hinzu kommt die hohe Bewertung: Mit einem KGV des Vorjahres von 120,67 ist die Aktie bereits ambitioniert bepreist. In der Community wird zwar selten explizit über das Bewertungsniveau diskutiert, doch implizit schwingt mit, dass weitere Kurssteigerungen stark von erfolgreichen Deals, klaren Studiendaten und einer verbesserten Marktdurchdringung abhängen dürften.

Für die kommende Woche rücken aus charttechnischer Sicht vor allem die Marken des Wochenhochs bei 8,00 Euro als Widerstand und des Wochentiefs bei 7,30 Euro als Unterstützung in den Fokus. Fundamental bleibt der Blick der Community auf mögliche Neuigkeiten zur Relyon-Transaktion, zu Vertriebskooperationen und zu einem konkreteren Zeitplan für die PulmoPlas-Daten gerichtet. Die für den 8. August angekündigte TV-Ausstrahlung bildet im Hintergrund bereits einen Fixpunkt, an dem viele Anleger sich zusätzliche Aufmerksamkeit für Viromed und seine Kaltplasma-Technologie erhoffen.

Viromed Medical Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +5,4 % Wochenhoch / Wochentief 8,00€ / 7,30€ KGV (Vorjahr) 120,67

Stand: 18.07.2026, 21:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 8,00€ und das Wochentief bei 7,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

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