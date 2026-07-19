Alle reden über Micron, Nvidia, TSMC & Co. - SUSS MicroTec liefert die Maschinen

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit Burkhard Frick, CEO der SUSS MicroTec SE aus Garching bei München – einem der spannendsten deutschen Halbleiter-Ausrüster im Smallcap-Bereich. Burkhard bringt über 20 Jahre Erfahrung bei Philips, knapp ein Jahrzehnt bei ASML und internationale Stationen in Hongkong und den USA mit – ein starker Background für die Führung eines 77 Jahre alten Technologieunternehmens.

Die Themen dieser Folge:

🔬 Halbleiter-Superzyklus oder Bubble? – Micron hat zuletzt mit beeindruckenden Quartalszahlen für Aufsehen gesorgt. Wie zyklisch ist der Markt wirklich, und wo stehen wir gerade im Zyklus?

🧠 Künstliche Intelligenz (KI) als Wachstumstreiber – Wie profitiert SUSS MicroTec konkret von der KI-Chipnachfrage, High Bandwidth Memory (HBM) und Advanced Packaging – und welche Rolle spielen dabei Nvidia, Samsung und SK Hynix?

📦 Chip on Wafer on Substrate (CoWoS) & Packaging-Revolution – SUSS-Maschinen kommen beim Stapeln von HBM-Chips und beim Dünnschleifen von Wafern zum Einsatz – sowohl bei Memory-Kunden wie Micron und Samsung als auch bei Foundries wie TSMC bei der Modulherstellung für Nvidia.

🔲 Panel Level Packaging (PLP) & Chip on Panel on Substrate (COPOS) – SUSS hat jüngst seinen ersten Panel-Scanner an eine Pilotlinie in Taiwan ausgeliefert – als Key Supplier für die weltweit führende Foundry TSMC. COPOS ist eine spezifische Ausprägung von PLP und adressiert rechteckige Substrate statt runder Wafer. Welches Marktpotenzial ergibt sich daraus ab 2030?

💡 Co-Packaged Optics (CPO) – Nvidia und Broadcom treiben den Wachstumsmarkt für optische Chip-Verbindungen voran. Kann SUSS mit seinem bestehenden Portfolio an Scannern und Nanoimprint-Lösungen dort eine Rolle spielen?

🔗 Hybrid Bonding – Bei Besi klarer Follower: Wie ehrlich kommuniziert Burkhard die eigene Marktposition – und was ist der Plan, um bis 2027 auch im Volumenmarkt relevant zu werden?

🔭 Glassubstrate – u.a. Intel und LG treiben das Thema voran, LPKF Laser & Electronics ist mit seiner Laser-Induced Deep Etching (LIDE)-Technologie bereits am Markt. Noch nicht produktionsreif – aber SUSS beobachtet genau, wo sich Anknüpfungspunkte im Advanced Packaging ergeben könnten.

📊 Auftragseingang zweites Quartal 2025 – Schlägt das zweite Quartal den Rekord aus dem ersten Quartal? Burkhard gibt Hinweise – ohne konkrete Zahlen zu nennen. Und was bedeutet die neue Bestellstruktur mit Lieferterminen bis Ende 2027 für die Guidance?

🎯 Mittelfristziele bis 2030 – 750 bis 900 Mio. € Umsatz, plus 8 Prozentpunkte Marge: Wie realistisch sind diese Ziele angesichts der aktuellen Orderdynamik – und welche Rolle spielen die zehn geplanten Produktlaunches dabei?

🏭 Kapazitäten & Margen – Warum hat Besi doppelt so hohe Margen? Was bedeutet der neue Produktionsstandort in Taiwan für die Kostenstruktur – und könnte das SUSS-Modell mit Produktion in Deutschland langfristig unter Druck geraten?

🌍 Europa im Halbleiterrennen – ASML mit Optik von Carl Zeiss und Lasern von Trumpf steht exemplarisch für Europas Stärke in der Zulieferkette. Reicht das – oder verliert Europa den Anschluss, während in den USA, Japan mit Rapidus und Korea mit Samsung und SK Hynix massiv investiert wird?

Ein seltener und offener Einblick in die Strategie eines deutschen Halbleiter-Ausrüsters mitten im größten Technologiezyklus seit Jahrzehnten – direkt vom CEO.

Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

Als Audio auch auf Spotify zu finden

--------------------------------------------------------------

📢 Disclaimer & Risikohinweis:

Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

💡 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.