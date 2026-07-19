"War das der schlechteste Börsengang aller Zeiten?"

Das zumindest titelte die Wirtschaftswoche am Dienstag. Doch das ist m.E. zu kurz gegriffen.

Am Montag debütierte die SMAG Mobile Antenna Masts AG an der Börse. Der Schlusskurs: 26,70€ – ein Minus von 42,0% gegenüber dem IPO-Preis von 46€, der bereits das untere Ende der Bookbuilding-Spanne von 46–54€ war. Am Freitag schloss die Aktie bei 26,50€.

𝗪𝗮𝘀 𝗦𝗠𝗔𝗚 𝗺𝗮𝗰𝗵𝘁

SMAG ist Hersteller von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen. Die Systeme tragen bis zu 600 kg Nutzlast, erreichen 40 Meter Höhe, lassen sich in unter zehn Minuten aufstellen und sind bei über 120 km/h Wind betriebsfähig. 2.000+ Systeme sind in über 20 Ländern im Einsatz, 15 NATO-Streitkräfte zählen zu den Endkunden. Das Unternehmen hat sich als Tier-2-Lieferant im TaWAN-Programm der Bundeswehr etabliert – einem milliardenschweren Digitalisierungsprogramm, bei dem Rheinmetall als Generalauftragnehmer agiert. SMAG liefert die Mastsysteme für beide Systemvarianten. Der Rahmenvertrag mit Rheinmetall läuft bis Februar 2036.

𝗗𝗶𝗲 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻

2025 wurde ein Umsatz von 34,0 Mio. € erzielt. Für 2026 prognostiziert das Management 55–60 Mio. € Total Output bei einer bereinigten EBIT-Marge von 19–21%. Mittelfristig werden ein CAGR von über 40% und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 35% angepeilt. Keine Bankschulden, 8,4 Mio. € Netto-Cash per Ende 2025.

𝗗𝗲𝗿 𝗞𝗼𝗻𝘁𝗲𝘅𝘁

Die Gesellschaft selbst hat rund 30 Mio. € eingesammelt – für Automatisierung, Kapazitätsausbau und Vertrieb. Der Bestandsaktionär AEQUITA hat rund 100 Mio. € aus dem Secondary erlöst und bleibt mit 50,1% Mehrheitsaktionär. In einem Umfeld, in dem KNDS sein IPO kurz zuvor verschoben hat, kann allein die Tatsache, dass der Börsengang gelungen ist, durchaus als Erfolg gewertet werden.

𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗱 𝗥𝗶𝘀𝗶𝗸𝗲𝗻

Der TaWAN-Rahmenvertrag hat laut Prospekt ein Gesamtvolumen von rund 5,5 Mrd. € – SMAG ist für beide Mastsystem-Varianten eingeplant. Eine Programmverdopplung, die Rheinmetall-CEO Papperger letztes Jahr andeutete, würde SMAGs Optionskomponente von 758 Mio. € im Auftragsbestand deutlich wahrscheinlicher aktivieren. Der Defence-Superzyklus ist real, die Marktposition einzigartig. Die Risiken sind aber vorhanden: 62% des Auftragsbestands von 1,4 Mrd. € basieren auf der unausgeübten Option bei Rheinmetall RMMV. Und: kein Vorstandsmitglied hatte im IPO eigene Aktien gezeichnet.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

SMAG ist kein schlechtes Unternehmen – aber der IPO war strukturell schwierig: Ein Finanzinvestor als dominanter Verkäufer, ambitionierte Mittelfristziele ohne Eigeninvestition des Managements, HGB-Bilanzierung mit stark saisonalem Umsatzmuster und ein Scale-Listing. Der Markt hat das entsprechend bepreist. Die nächsten Monate entscheiden: Liefert SMAG in H2 2026 die Zahlen, bleibt die Story intakt.

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Bildquelle: SMAG AG