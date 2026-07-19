SpaceX-Aktie stürzt nach geplatztem Starship-Start – droht Crash?
SpaceX gerät an der Börse zunehmend unter Druck, nachdem ein geplanter Starship-Testflug am Donnerstag kurz vor dem Abheben automatisch abgebrochen wurde. Ursache waren mehrere Raptor-Triebwerke, die nicht wie vorgesehen zündeten; CEO Elon Musk kündigte einen Austausch von zwei Triebwerken an und peilt einen neuen Versuch Anfang kommender Woche an. Die Nachrichten trafen die Aktie empfindlich: Schlusskurs minus 3,08 Prozent bei 131,11 US-Dollar, nachbörslich weitere Verluste auf rund 127 Dollar – damit notiert das Papier fast sechs Prozent unter dem IPO-Preis von 135 Dollar. Die SpaceX-Aktie steckt in einer fünftägigen Verlustserie und liegt deutlich unter dem Intraday-Rekord von 225,64 Dollar vom 16. Juni.
Trotz der jüngsten Kursrückgänge bleibt die Bewertung extrem hoch: Das Unternehmen wird mit dem 49‑fachen Jahresumsatz bewertet, die Marktkapitalisierung beträgt noch etwa 1,8 Billionen US-Dollar. Solche Multiples erhöhen die Empfindlichkeit gegenüber operativen Rückschlägen und enttäuschten Erwartungen. Zusätzlichen Verkaufsdruck könnten ab August auslaufende Haltefristen für Mitarbeiter und frühe Investoren erzeugen; bis zu 911,5 Millionen Aktien könnten nach ersten Quartalszahlen handelbar werden und die Liquidität deutlich erhöhen.
Institutionelle Anleger verteidigen derweil ihre Positionen: Cathie Woods Ark Invest baute ihre Bestände über mehrere ETFs zuletzt um rund 52,1 Millionen Dollar aus; seit dem Börsengang summieren sich Käufe auf mehr als 475 Millionen Dollar. Parallel klettern Leerverkäufe: Analystenschätzungen zufolge haben Shortseller bislang rund 3,8 Milliarden Dollar unterm Strich verdient, das Short-Interesse liegt bei etwa 181 Millionen Aktien oder rund 28 Prozent des frei handelbaren Bestands.
Operativ steht Starship weiter im Fokus: Die Version 3 soll höhere Nutzlasten ermöglichen und ist zentral für SpaceX‑Pläne wie kommerzielle Starts, Starlink‑Expansion sowie langfristige Mond‑ und Marsmissionen. Frühere Tests zeigten technische Fortschritte, aber auch schwere Fehlfunktionen – zuletzt ging ein Super‑Heavy‑Booster verloren. Analysten sehen die Probleme als typisch für komplexe Entwicklungen; die Mehrheit an der Wall Street bleibt bullish: 27 von 31 Analysten empfehlen Kaufen, Durchschnittskursziel liegt bei rund 242 Dollar, mehrere Häuser bestätigten oder erhöhten Kursziele.
Trotz der Risiken bleiben viele Analysten optimistisch: Needham hob jüngst das Kursziel auf 250 Dollar, Bernstein stuft SpaceX weiterhin mit „Outperform“ und einem Ziel von 239 Dollar ein. Marktakteure betonen die Diversifikation des Geschäftsmodells – Raketenstarts, Starlink, direkte Satelliten‑Verbindungen zu Smartphones sowie mögliche Cloud‑und KI‑Anwendungen – machen langfristig Phantasiemärkte aus. Der anstehende Start ist damit ein Marktentscheid für Vertrauen und Bewertung.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,43 % und einem Kurs von 124,0EUR auf Nasdaq (18. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.