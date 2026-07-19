SpaceX-Aktie stürzt nach geplatztem Starship-Start – droht Crash?

Trotz der jüngsten Kursrückgänge bleibt die Bewertung extrem hoch: Das Unternehmen wird mit dem 49‑fachen Jahresumsatz bewertet, die Marktkapitalisierung beträgt noch etwa 1,8 Billionen US-Dollar. Solche Multiples erhöhen die Empfindlichkeit gegenüber operativen Rückschlägen und enttäuschten Erwartungen. Zusätzlichen Verkaufsdruck könnten ab August auslaufende Haltefristen für Mitarbeiter und frühe Investoren erzeugen; bis zu 911,5 Millionen Aktien könnten nach ersten Quartalszahlen handelbar werden und die Liquidität deutlich erhöhen.

SpaceX gerät an der Börse zunehmend unter Druck, nachdem ein geplanter Starship-Testflug am Donnerstag kurz vor dem Abheben automatisch abgebrochen wurde. Ursache waren mehrere Raptor-Triebwerke, die nicht wie vorgesehen zündeten; CEO Elon Musk kündigte einen Austausch von zwei Triebwerken an und peilt einen neuen Versuch Anfang kommender Woche an. Die Nachrichten trafen die Aktie empfindlich: Schlusskurs minus 3,08 Prozent bei 131,11 US-Dollar, nachbörslich weitere Verluste auf rund 127 Dollar – damit notiert das Papier fast sechs Prozent unter dem IPO-Preis von 135 Dollar. Die SpaceX-Aktie steckt in einer fünftägigen Verlustserie und liegt deutlich unter dem Intraday-Rekord von 225,64 Dollar vom 16. Juni.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Institutionelle Anleger verteidigen derweil ihre Positionen: Cathie Woods Ark Invest baute ihre Bestände über mehrere ETFs zuletzt um rund 52,1 Millionen Dollar aus; seit dem Börsengang summieren sich Käufe auf mehr als 475 Millionen Dollar. Parallel klettern Leerverkäufe: Analystenschätzungen zufolge haben Shortseller bislang rund 3,8 Milliarden Dollar unterm Strich verdient, das Short-Interesse liegt bei etwa 181 Millionen Aktien oder rund 28 Prozent des frei handelbaren Bestands.

Operativ steht Starship weiter im Fokus: Die Version 3 soll höhere Nutzlasten ermöglichen und ist zentral für SpaceX‑Pläne wie kommerzielle Starts, Starlink‑Expansion sowie langfristige Mond‑ und Marsmissionen. Frühere Tests zeigten technische Fortschritte, aber auch schwere Fehlfunktionen – zuletzt ging ein Super‑Heavy‑Booster verloren. Analysten sehen die Probleme als typisch für komplexe Entwicklungen; die Mehrheit an der Wall Street bleibt bullish: 27 von 31 Analysten empfehlen Kaufen, Durchschnittskursziel liegt bei rund 242 Dollar, mehrere Häuser bestätigten oder erhöhten Kursziele.

Trotz der Risiken bleiben viele Analysten optimistisch: Needham hob jüngst das Kursziel auf 250 Dollar, Bernstein stuft SpaceX weiterhin mit „Outperform“ und einem Ziel von 239 Dollar ein. Marktakteure betonen die Diversifikation des Geschäftsmodells – Raketenstarts, Starlink, direkte Satelliten‑Verbindungen zu Smartphones sowie mögliche Cloud‑und KI‑Anwendungen – machen langfristig Phantasiemärkte aus. Der anstehende Start ist damit ein Marktentscheid für Vertrauen und Bewertung.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,43 % und einem Kurs von 124,0EUR auf Nasdaq (18. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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