Trump berät Clarity Act: Bitcoin fällt - Markt entscheidet in Washington

Kernpunkt der Verhandlungen ist eine Ethikklausel, die persönliche Krypto-Transaktionen hochrangiger Regierungsmitglieder beschränken soll. Demokraten verlangen strikte Regeln vor allem mit Blick auf mögliche Interessenkonflikte rund um Trumps Geschäftsbeziehungen und die Krypto-Aktivitäten seiner Familie. Zu den erwarteten Teilnehmern zählen die republikanischen Senatoren Cynthia Lummis und Bernie Moreno sowie Trumps Krypto-Berater Patrick Witt und Stabschefin Susie Wiles. Branchenvertreter betrachten das Treffen als Schicksalsstunde für das Gesetz: Eine Einigung könnte erhebliche regulatorische Unsicherheit beseitigen und damit positive Signale für Bitcoin und breitere Krypto-Assets liefern.

Bitcoin gibt vor einem richtungsweisenden Treffen im Weißen Haus nach: Am Donnerstagnachmittag verlor die Leitwährung 1,1 Prozent und notierte bei 64.034 US-Dollar, sodass das Wochenplus auf rund 1,85 Prozent zusammenschmolz. Markteilnehmer richten ihren Blick nun nach Washington, wo Präsident Donald Trump erwartungsgemäß mit einer kleinen Gruppe von Senatoren und hochrangigen Beratern über den Clarity Act beraten will. Das Treffen, angesetzt für etwa 20:30 Uhr MEZ, könnte den Weg für eine der wichtigsten US-Kryptoregelungen in diesem Jahr ebnen – oder die Blockade im Kongress vertiefen.

Der Zeitdruck ist hoch. Der Senat geht nach der ersten Augustwoche in die lange Sommerpause; Mehrheitsführer John Thune strebt noch vor der Pause eine Abstimmung an. Senator Thom Tillis hofft auf eine Einigung bis Ende der Woche. Auf der Gegenseite beharren führende Demokraten wie Elizabeth Warren, Chris Murphy und Chris Van Hollen auf umfassenden Ethikauflagen. Auch Unterstützer des Gesetzes aus dem Ausschuss – etwa Ruben Gallego und Angela Alsobrooks – hätten einer endgültigen Verabschiedung ohne Ethikregelung nicht zugestimmt. Scheitern die Gespräche an dieser Hürde, drohen Verzögerungen, die die Aussicht auf ein Ende des Jahres als Verabschiedungszeitpunkt deutlich schmälern könnten.

Für die Märkte steht viel auf dem Spiel: Eine politische Lösung würde eine der größten regulatorischen Unklarheiten in den USA reduzieren und die Chancen auf eine neue Aufwärtsbewegung bei Bitcoin verbessern. Ein Scheitern hingegen könnte die Volatilität erhöhen und das Sentiment eintrüben.

Nebensächlich, aber bemerkenswert: Parallelmeldungen betonen weiterhin die Dynamik des Krypto-Ökosystems – von Broker-Auszeichnungen wie der von Aurra Markets auf der Money Expo Abu Dhabi bis zu lebhaften Diskussionsforen, in denen Anleger und Laien unterschiedliche, oft widersprüchliche Einschätzungen über Bitcoin und traditionelle Märkte austauschen. Solche Debatten spiegeln die andauernde Unsicherheit und heterogene Erwartungen am Markt wider.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 64.664USD auf CryptoCompare Index (19. Juli 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar