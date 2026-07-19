Circus SE kollabiert: Umsatzziel von 55 auf 5 Mio. – Aktie stürzt 50% ab
Der Hamburger Hersteller von robotergestützten Küchenlösungen Circus SE hat Anleger und Analysten mit einer drastischen Neubewertung seiner Geschäftsentwicklung überrascht. Für 2026 reduziert das Management die bislang avisierten Umsatzziele von 44–55 Mio. Euro auf nur noch 5,2 Mio. Euro; das bereinigte EBITDA wird statt eines Fehlbetrags von 6–8 Mio. nun mit rund minus 17 Mio. Euro erwartet. Als Begründung nennt die Unternehmensführung eine strategische Rückverlagerung: Geplante Systemauslieferungen der zweiten Jahreshälfte sollen in das Geschäftsjahr 2027 verschoben werden, um die Wirtschaftlichkeit einzelner Kundenprojekte erst sicherzustellen, bevor in die Breite skaliert wird.
An der Börse fiel die Reaktion hart aus. Nach einem Schlusskurs von 4,94 Euro am Mittwoch stürzte die Aktie am Donnerstag um mehr als 50 Prozent auf 2,40 Euro ab. Seit Jahresbeginn liegt das Papier nahezu 80 Prozent im Minus, binnen zwölf Monaten rund 64 Prozent; gegenüber dem Hoch von 23,50 Euro im November hat sich der Kurs nahezu verzehnfacht abgeschmolzen. Die Neubewertung trifft nicht nur Privatanleger: Analysten von mwb research, die erst Anfang Juli eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 46 Euro ausgesprochen hatten, kappten ihr Ziel noch am selben Tag auf 8,40 Euro und stuften die Empfehlung auf „spekulativ kaufen“ zurück. Sie sehen zwar Potenzial, warnen aber vor erhöhten Risiken und einem angespannten Cash-Verbrauch.
Zentrale Kritikpunkte sind operative Probleme: Circus räumt ein, dass Onboarding, Integration und laufender Service je System bisher nicht im Einklang mit der geplanten Rentabilität skaliert hätten. Kurz: Die Kosten für Anschaffung, Software und Wartung lassen sich bisher nicht durch die bestellten Roboter refinanzieren. Das Unternehmen betont zugleich, ausreichend finanziert zu sein, will den Fokus neu auf Gemeinschaftsverpflegung, institutionelle Kunden und Verteidigungsaufträge legen – inklusive eines Markteintritts in der Ukraine, wo Circus den Live-Betrieb seiner Systeme für die 3. Angriffsbrigade angekündigt hat. Die Dual-Use-Strategie wird als Chance dargestellt, stößt aber auf Skepsis, weil Circus hier begrenzte Referenzen vorweisen kann.
Investorendiskussionen werfen zudem Fragen zur Unternehmenskommunikation und zur Transparenz technischer Kennzahlen auf; kritische Stimmen beklagen selektive Darstellung von Fehler-Reports und kumulative Durchsatzgrafiken. Entscheidend bleibt, ob Circus seine Lieferkette und den Wartungsaufwand zügig in den Griff bekommt und den Cash-Bedarf ohne weitere verwässernde Kapitalerhöhungen decken kann. Gelingt die Restrukturierung und die Verschiebung auf 2027, besteht Erholungspotenzial. Scheitern die Verbesserungen, drohen weitere Finanzierungsrunden und anhaltender Druck auf Kurs und Bewertung.
Die Circus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,23 % und einem Kurs von 2,065EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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