Circus SE kollabiert: Umsatzziel von 55 auf 5 Mio. – Aktie stürzt 50% ab

Der Hamburger Hersteller von robotergestützten Küchenlösungen Circus SE hat Anleger und Analysten mit einer drastischen Neubewertung seiner Geschäftsentwicklung überrascht. Für 2026 reduziert das Management die bislang avisierten Umsatzziele von 44–55 Mio. Euro auf nur noch 5,2 Mio. Euro; das bereinigte EBITDA wird statt eines Fehlbetrags von 6–8 Mio. nun mit rund minus 17 Mio. Euro erwartet. Als Begründung nennt die Unternehmensführung eine strategische Rückverlagerung: Geplante Systemauslieferungen der zweiten Jahreshälfte sollen in das Geschäftsjahr 2027 verschoben werden, um die Wirtschaftlichkeit einzelner Kundenprojekte erst sicherzustellen, bevor in die Breite skaliert wird.

An der Börse fiel die Reaktion hart aus. Nach einem Schlusskurs von 4,94 Euro am Mittwoch stürzte die Aktie am Donnerstag um mehr als 50 Prozent auf 2,40 Euro ab. Seit Jahresbeginn liegt das Papier nahezu 80 Prozent im Minus, binnen zwölf Monaten rund 64 Prozent; gegenüber dem Hoch von 23,50 Euro im November hat sich der Kurs nahezu verzehnfacht abgeschmolzen. Die Neubewertung trifft nicht nur Privatanleger: Analysten von mwb research, die erst Anfang Juli eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 46 Euro ausgesprochen hatten, kappten ihr Ziel noch am selben Tag auf 8,40 Euro und stuften die Empfehlung auf „spekulativ kaufen“ zurück. Sie sehen zwar Potenzial, warnen aber vor erhöhten Risiken und einem angespannten Cash-Verbrauch.