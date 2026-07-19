Apple auf Rekordhoch: HSBC setzt auf KI – Kaufchance durch China

HSBC‑Analyst Nicolas Cote‑Colisson argumentiert, dass eine überarbeitete Version von Apple Intelligence für iPad, Mac und iPhone zusammen mit einer KI‑gestützten Siri neue Nachfrageimpulse auslösen und einen umfangreichen Upgrade‑Zyklus anstoßen könnte. Apple verfüge über rund 2,5 Milliarden aktive Geräte und müsse im Vergleich zu großen Cloud‑Anbietern weniger in Infrastruktur investieren, was die Margenstory stärke. Zudem erwartet HSBC Produktneuheiten wie ein mögliches faltbares iPhone Ultra sowie die iPhone‑18‑Pro‑Modelle, die das Wachstum stützen könnten. Nach LSEG‑Daten empfehlen 31 von 48 beobachtenden Analysten die Aktie zum Kauf oder starken Kauf.

Apple erreichte zuletzt ein neues Rekordhoch: Die Aktie kletterte am Donnerstag auf 334,68 US‑Dollar und verzeichnet seit Jahresbeginn ein Plus von mehr als 20 Prozent. Die Großbank HSBC sieht darin noch nicht das Ende der Rallye. Sie hob die Einstufung von „Halten“ auf „Kaufen“ und setzte ein Kursziel von 366 US‑Dollar – deutlich über dem Wall‑Street‑Durchschnitt von 318,25 US‑Dollar (SeekingAlpha). HSBC begründet die Neubewertung vor allem mit Apples KI‑Strategie, einer starken Produktpipeline und dem großen installierten Gerätebestand.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gleichzeitig weist HSBCs Einschätzung Risiken auf: Cote‑Colissons persönliche Trefferquote liegt laut TipRanks nur bei rund 45 Prozent, was die Verlässlichkeit einzelner Prognosen relativiert. Offene Fragen betreffen vor allem die Monetarisierung der KI‑Funktionen, den tatsächlichen Mehrwert für Endkunden und die Geschwindigkeit, mit der Apple neue Features breit ausrollen kann.

Für die strategische Positionierung ist die Entwicklung in China wichtig. Die chinesische Cyberspace Administration hat die Registrierung der geräteseitigen generativen KI von Apple bestätigt; eingetragen wurde Apple Intelligence über die lokale Einheit Apple Technology Development (Shanghai) am 8. Juli. Bloomberg berichtet, Apple integriere in China das Sprachmodell Qwen von Alibaba und kooperiere zudem mit Baidu. Aufgrund chinesischer Vorgaben für generative KI setzt Apple inländische Partner ein; ein konkreter Starttermin und der Umfang der initialen Funktionen sind aber noch offen. Die Registrierung ist ein notwendiger Schritt, bedeutet jedoch nicht automatische sofortige Aktivierung – ein Rollout dürfte per Software‑Update oder serverseitiger Freischaltung erfolgen.

Aus ökonomischer Sicht kombinieren Apples KI‑Ambitionen, Produktinnovationen und starke China‑Trends (Auslieferungen Q2 2026: +24,4 Prozent) das Potenzial für spürbare Umsatz‑ und Ergebnissteigerungen. Entscheidend bleibt, ob Apple die technischen Versprechen rasch in verkaufbare Produkte und gesteigerte Services‑Erlöse umsetzen kann; hier liegen die Chancen für weitere Kursgewinne, aber auch die zentralen Risiken.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 333,7EUR auf Nasdaq (18. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.