Schaeffler nach -33%: UBS hebt Rating auf Neutral – Robotik als Chance

Für die Analysten ist entscheidend, dass ein Großteil des früheren Bewertungsaufschlags für langfristige Wachstumsszenarien bereits ausgelöscht wurde. Gleichzeitig erhöht UBS die Zuschreibung für die neuen Geschäftsfelder außerhalb des klassischen Automobilzuliefergeschäfts: Humanoide Robotik, Verteidigung, Drohnen und Raumfahrt werden nun mit 2,40 Euro pro Aktie bewertet, nach zuvor 1,70 Euro. Diese Neubewertung fußt auf jüngsten Kooperationen — etwa mit dem chinesischen Leju Robotics, dem vietnamesischen VinDynamics, dem Schweizer Hexagon Robotics sowie Partnerschaften mit Spire Global und dem französischen Drohnenhersteller Delair — sowie auf internen Strukturmaßnahmen wie der Schaffung einer Chefin für Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäfte.

UBS vollzieht nach dem starken Kursrückgang der Schaeffler-Aktie einen Richtungswechsel: Die Schweizer Großbank hebt die Bewertung von "Sell" auf "Neutral" an und erhöht das Kursziel von 7,10 auf 8,10 Euro. Hintergrund ist weniger ein plötzlich gestiegener Optimismus für das traditionelle Geschäft als die deutlich günstigere Ausgangsbewertung nach einem Kursverlust von rund einem Drittel seit dem Jahresbeginn. Die Aktie notiert derzeit bei etwa 8,40 Euro – ein Niveau, bei dem UBS das Chance-Risiko-Verhältnis als ausgeglichener einschätzt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aufstockung der Bewertung für die "Optionen" im Robotik- und Raumfahrtsegment verleiht dem Investmentcase neue Gründe, hält UBS fest. Gleichwohl bleiben die fundamentalen Herausforderungen groß: Rund zwei Drittel des Umsatzes stammen weiterhin aus dem Automobilsektor, und die E‑Mobility-Sparte schreibt bislang Verluste. Schaeffler peilt an, die E‑Mobility-Marge bis 2028 aus stark negativen Werten zumindest auf leicht positive Zahlen zu bringen — ein ambitioniertes Ziel, dessen Erreichbarkeit UBS skeptisch bleibt.

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Kurzfristig erwartet die Bank von den Ende August anstehenden Quartalszahlen nur begrenzte Kursreaktionen. Wesentlich stärker dürften Markterwartungen und Kursbewegungen künftig von konkreten Fortschritten in den Wachstumsfeldern getrieben werden: Besonders relevant sind Signale zur geplanten Kleinserienproduktion humanoider Roboter und konkrete Auftragseingänge aus Verteidigungs- und Raumfahrtprojekten.

Für Anleger bedeutet die Neubewertung: Die Aktie ist nach UBS-Einschätzung kein klarer Kauf mehr, aber auch kein Sell‑Kandidat — vielmehr ein Titel mit ausgewogener Renditechance und erhöhten Unternehmensrisiken. Entscheidend bleiben die Umsetzungskompetenz des Managements im Kerngeschäft und das Tempo, mit dem sich die neuen Geschäftsfelder in skalierbare und margenstarke Ertragsquellen verwandeln lassen.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,32 % und einem Kurs von 8,20EUR auf Tradegate (17. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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