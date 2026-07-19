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    UnitedHealth überrascht: Quartalsboom, Prognose erhöht – Aktie steigt 7%

    UnitedHealth überrascht: Quartalsboom, Prognose erhöht – Aktie steigt 7%
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    UnitedHealth hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal 2026 Anleger und Märkte überrascht: Der US-Konzern meldete einen Umsatz von 112,0 Milliarden US-Dollar und ein operatives Ergebnis von 8,0 Milliarden US-Dollar – nach 5,2 Milliarden im Vorjahresquartal. Besonders ins Gewicht fällt der bereinigte Gewinn je Aktie von 6,38 US-Dollar, was die Unternehmensführung veranlasste, die Jahresprognose deutlich anzuheben. Für 2026 erwartet UnitedHealth nun einen bereinigten Gewinn von 19,50 bis 20,00 US-Dollar je Aktie, eine Kante über den bisherigen Zielen. Die Aktie reagierte im vorbörslichen Handel mit einem Anstieg von rund sechs bis sieben Prozent.

    Die Erholung folgt auf ein schwieriges Jahr 2025, in dem UnitedHealth unter Kostendruck und regulatorischer Prüfung stand. Konzernchef Stephen Hemsley, der nach der Krise wieder die Führung übernommen hatte, verordnete einen Schrumpf- und Restrukturierungskurs. Die aktuellen Zahlen deuten darauf hin, dass diese Strategie greift: Die medizinische Kostenquote sank auf 86,7 Prozent nach 89,4 Prozent im Vorjahr, was das bessere Kostenmanagement, restriktivere Preissetzung und Anpassungen bei Versicherungsleistungen widerspiegelt. Gleichzeitig stieg die operative Kostenquote auf 12,7 Prozent; der Konzern investiert gezielt in Infrastruktur, künstliche Intelligenz, verbesserte Patientenversorgung und digitale Angebote.

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    Die Geschäftsbereiche zeigen unterschiedliche Dynamiken: UnitedHealthcare betreut zuletzt 48,5 Millionen Versicherte und erzielte 86,0 Milliarden Dollar Umsatz, während die Gesundheitsplattform Optum mehr als 120 Millionen Menschen bedient und ihre Marge im Jahresvergleich spürbar verbesserte. Optum bleibt damit zentrale Ertragsquelle und Hebel für operative Effizienz sowie Margensteigerung.

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    Parallel zu den Finanzkennziffern kündigte UnitedHealth Reformschritte im US-Gesundheitssystem an: Vereinfachte Abläufe, weniger Vorabgenehmigungen, mehr Transparenz bei Arzneimittelpreisen und Unterstützung für ländliche Krankenhäuser. Bis Ende 2026 sollen etwa 30 Prozent der bisherigen Vorabgenehmigungen abgeschafft werden – ein Signal an Anbieter, Regulatoren und Patienten, dass der Konzern sein Geschäftsmodell kundenfreundlicher und effizienter ausgestalten will.

    Finanzchef Wayne DeVeydt betonte, die Erholung habe sich seit dem Jahresanfang als nachhaltig erwiesen; die Behandlungskosten hätten sich im Quartal deutlich besser entwickelt als von Analysten erwartet. Die Maßnahmen zur Straffung des Portfolios und die gezielten Investitionen haben offenbar Wirkung entfaltet: UnitedHealth kommt nach dem Krisenjahr mit stärkerem Gewinnwachstum zurück – und setzt zugleich auf technologische Modernisierung und operative Vereinfachung, um die Ertragskraft langfristig zu stabilisieren.



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    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 426,1EUR auf NYSE (18. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.




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