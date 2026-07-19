Netflix-Aktie bricht ein: Ausblick enttäuscht – Werbe-Offensive muss retten

Auslöser der Kursreaktion war vor allem der Ausblick. Für das laufende Quartal prognostiziert Netflix ein Umsatzplus von rund 11,7 bis 12 Prozent und Erlöse von etwa 12,9 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn um 0,82 Dollar je Aktie – Werte, die Analystenerwartungen verfehlten. Die Jahresprognose für 2026 wurde auf 51 bis 51,4 Milliarden Dollar eingeengt. Investoren fragen sich, ob das Tempo des bisherigen Wachstums nachhaltig ist, nachdem die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten beinahe die Hälfte ihres Werts eingebüßt hat.

Netflix hat mit den am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen die Anleger nur bedingt überzeugt: Zwar übertraf der Gewinn je Aktie mit 0,80 US-Dollar knapp die Konsenserwartung, der Umsatz von 12,56 Milliarden Dollar blieb jedoch minimal hinter den Schätzungen zurück. Das Wachstum betrug gegenüber dem Vorjahr rund 13 Prozent, der Nettogewinn stieg auf 3,40 Milliarden Dollar. Dennoch quittierten die Märkte die Zahlen mit Ablehnung – die Aktie fiel nachbörslich um etwa neun Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Netflix setzt künftig auf drei Haupttreiber: Werbung, Live-Events und neue Inhalte. Die Werbeerlöse sollen binnen Jahresfrist auf rund drei Milliarden Dollar verdoppelt werden; Live-Formate – etwa Sportrechte, World Wrestling Entertainment und Großereignisse – sollen zusätzliches Publikum bringen. Langfristig prüft das Management auch neue Tarifmodelle, darunter in einzelnen Märkten kostenlose Angebote, konkrete Pläne dazu gibt es jedoch nicht. Zugleich will Netflix die halbjährlichen Popularitätsberichte „What We Watched“ ab 2027 nur noch jährlich veröffentlichen – ein Schritt, der Kritik aus der Branche nach sich zog, weil er Transparenz reduzieren könnte.

In der Analystenrunde wurde auch auf strukturelle Fragen hingewiesen: Die Nutzungsdauer stieg in der ersten Jahreshälfte um rund zwei Prozent auf über 97 Milliarden Stunden, doch Netflix betont, dass Sehstunden nicht gleichbedeutend mit wirtschaftlichem Wert sind. Co-Chef Greg Peters und CFO Spencer Neumann hoben hervor, dass das Unternehmen weiter vor allem auf organisches Wachstum setze und Übernahmen nur bei hoher Renditehürde prüfe. Technisch setzt Netflix vermehrt auf generative KI – in rund 300 Titeln dieses Jahres – etwa zur Erzeugung von Massenszenen.

Marktreaktionen fielen differenziert aus: JPMorgan kappte das Kursziel deutlich, beließ die Einstufung aber bei „Overweight“. Für Netflix bleibt die Herausforderung klar: Nach Preissteigerungen und Maßnahmen gegen Passwort-Sharing muss das Werbegeschäft neben Live-Inhalten und neuen Hits nun den nächsten Wachstumsschub liefern, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,01 % und einem Kurs von 69,14EUR auf Nasdaq (17. Juli 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.