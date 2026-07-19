Lang & Schwarz: H1-Rekord, Dividende 2€, Zukunft bleibt offen

Lang & Schwarz steht weiter im Fokus der Anlegerdebatte. Nach dem Strategiewechsel des Großkunden Trade Republic hat das Düsseldorfer Finanzhaus am 16. Juli eine ausführliche Stellungnahme veröffentlicht, die Marktteilnehmer einerseits beruhigen, andererseits neue Fragen aufwerfen soll. In der Mitteilung betont der Vorstand, das Geschäftsmodell ruhe auf zwei tragenden Säulen – Market Making und strukturierte Produkte – und die Entwicklung hänge nicht allein vom Orderflow eines einzelnen Partners ab. Besonders hervorgehoben wird das starke Wachstum im Bereich strukturierter Produkte: Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Lang & Schwarz ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit von rund 30 Millionen Euro nach knapp 20 Millionen im Vorjahr. Die Emission eigener Produkte stieg auf mehr als 75.000 Stück gegenüber etwa 45.000 zuvor; das Management sieht weiteres Potenzial in margenstarken Nischen.

Trotz dieser Zahlen bleibt die Marktwahrnehmung geteilt. In der wallstreetONLINE-Community loben einige Anleger die Unabhängigkeit des Produktgeschäftes und interpretieren die Ergebnisse als Beleg für eine robuste Ertragsbasis. Kritiker bemängeln jedoch den späten Zeitpunkt und die vergleichsweise vage Darstellung der künftigen Strategie. Zentral sind weiterhin Fragen zum angekündigten Projekt für ein neues Multi-Market-Maker-Modell, das zusätzliche Orderströme erschließen und die Ertragsbasis verbreitern soll. Das Projekt befinde sich in finaler vertraglicher Ausgestaltung, stehe aber unter dem Vorbehalt von Vereinbarungen mit Partnern sowie möglicher regulatorischer Genehmigungen; eine belastbare Quantifizierung der Effekte sei derzeit nicht möglich. Das Management peilt eine erfolgreiche Umsetzung bis Ende 2026 an.