Euro schwächer: Iran‑Risiken stützen Dollar trotz US‑Inflation

Als unmittelbare Treiber der jüngsten Bewegungen nennen Marktteilnehmer fundamental unterschiedliche Impulse aus den USA und geopolitische Risiken. Schwächere als erwartete US-Inflationsdaten – insbesondere ein stärker als prognostiziert fallender Verbraucherpreisindex und ein abgeflachter Anstieg der Erzeugerpreise im Juni – setzten den Greenback unter Druck. Solche Daten dämpfen die Erwartung weiterer Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank und entziehen dem Dollar zeitweilig Rückenwind. Einzelhandelsumsätze, die erwartungsgemäß leicht stiegen, hatten auf die Devisenmärkte kaum Einfluss.

Der Euro hat sich zum Wochenausklang abgeschwächt: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1435 US-Dollar (Donnerstag: 1,1467). Damit notiert der Dollar bei rund 0,8745 Euro. Über die Woche zeigte die Gemeinschaftswährung eine Reihe kurzzeitiger Ausschläge: Nach kräftigen Gewinnen in den Vortagen erreichte der Euro zwischenzeitlich Notierungen um 1,1467–1,1469 Dollar, bevor er zu Handelsende wieder leicht nachgab.

Demgegenüber wirken geopolitische Spannungen als Gegengewicht: Die angespannte Lage im Nahen Osten, jüngste Attacken und Drohgebärden rund um den Iran sowie Aussagen aus Teheran schürten sichere-Hafen-Nachfrage nach dem US-Dollar. Händler beschrieben die Bewegungen am Donnerstag als leichte Gegenreaktion auf die vorherigen Kursgewinne des Euro, wobei geopolitische Risiken die Dollar-Resilienz stützten.

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Analysten heben hervor, dass die Entwicklung der Energiepreise ein entscheidender Unsicherheitsfaktor bleibt. Die jüngere Abschwächung der Erzeugerpreise wurde maßgeblich von gesunkenen Energiepreisen getragen; sollte sich dieser Trend durch eine Eskalation im Nahen Osten umkehren, könnten erneut Inflationssorgen und Zinserhöhungsspekulationen aufkommen. Thu Lan Nguyen, Devisenexpertin bei der Commerzbank, sieht zwei Szenarien, die die Dollar-Resilienz beenden könnten: Entweder wird ein Energiepreisschock ausbleiben oder es kommt zu einer dauerhaften Beruhigung rund um die US‑iranischen Spannungen; alternativ müssten Marktakteure die künftige Reaktion der US‑Notenbank auf Inflation neu bewerten.

Neben Dollarbewegungen gab die EZB für einen Euro am Freitag Referenzkurse zu weiteren wichtigen Währungen bekannt: etwa rund 0,851 britische Pfund, etwa 185,65 japanische Yen und etwa 0,9228 Schweizer Franken. Insgesamt bleibt der Devisenmarkt von kurzfristigen Daten, geopolitischen Nachrichten und der Interpretation der künftigen Geldpolitik geprägt. Für Anleger bedeutet dies erhöhte Volatilität: Solange politische Risiken und unterschiedliche Zinsprognosen dominieren, dürften Schwankungen zwischen Rücksetzern und Gegenbewegungen weiter anhalten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,144USD auf Forex (19. Juli 2026, 04:36 Uhr) gehandelt.

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