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    Panter will EU‑Zölle erhöhen — Retten höhere Abgaben VW‑Werk Zwickau?

    Panter will EU‑Zölle erhöhen — Retten höhere Abgaben VW‑Werk Zwickau?
    Foto: Ole Spata - dpa

    Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter hat mit dem Vorschlag, EU-Zölle auf in China produzierte Elektroautos deutlich zu erhöhen, die Debatte um die Zukunft des VW‑Standorts Zwickau neu entfacht. Panter sieht in höheren Einfuhrabgaben ein Druckmittel, um chinesische Hersteller in ein Joint Venture in Sachsen zu locken: Wenn Produktion vor Ort die EU‑Zölle umgehe, entstünden bessere Verhandlungspositionen zugunsten des Standorts. Konkret regte er an, über eine Verdopplung des bestehenden Zolls nachzudenken; die EU erhebt seit 2024 bereits Strafzölle zwischen 7,8 und 35,3 Prozent nach einer Anti‑Subventionsuntersuchung, die staatliche Beihilfen in China als marktwider­sprechend bewertete.

    Vor dem Hintergrund massiver Überkapazitäten in der Branche ringt VW um Strukturmaßnahmen und Produktionsauslastung. Konzernchef Oliver Blume kündigte an, die Verlagerung der Produktion chinesischer VW‑Modelle nach Europa zu prüfen, um Werke wie Zwickau auszulasten. Medienberichten zufolge könnten bis zu vier Werke — darunter Zwickau — von Schließungen bedroht sein. Das politische Manöver Panters zielt deshalb auf eine Verknüpfung von Industrie‑ und Handelspolitik, um Arbeitsplätze zu sichern und Standortverlagerungen zu verhindern.

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    Gleichzeitig verschärft sich der innenkonzernliche Konflikt um Personalia und Sparpläne. Die mutmaßliche Favoritin für den Posten des Personalvorstands, Erika Rasch (Personalchefin bei Bosch), konnte trotz breiter Anerkennung im Aufsichtsrat zuletzt nicht bestätigt werden. Die Arbeitnehmerseite koppelte ihre Zustimmung an die Schaffung eines neuen Technologieressorts — ein Junktim, das zu Verzögerungen führte. Der Posten ist seit Juli 2025 vakant; interimistisch führt VW‑Markenchef Thomas Schäfer das Ressort.

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    Der Betriebsrat erhöht den Druck: Ende August sind konzernweit neunteilige Betriebsversammlungen an Großstandorten geplant, bei denen Blume in Wolfsburg, Emden und Zwickau Rede und Antwort stehen soll. Blume nannte intern eine „theoretische Ableitung“ von rund 50.000 zusätzlichen Stellen, die gestrichen werden könnten — zusätzlich zu bereits geplanten 50.000 Abbaustellen bis 2030. Für die Werke Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm sieht er für die 2030er‑Jahre keine gesicherte „wettbewerbsgerechte Belegung“.

    Die Entwicklungen illustrieren die Verflechtung von Handelspolitik, Unternehmensstrategie und Arbeitsmarkt. Während Politiker protektionistische Instrumente erwägen, spitzt sich die Auseinandersetzung zwischen Vorstand und Arbeitnehmervertretungen zu. In der öffentlichen Debatte treten zudem Kritik an Lohn‑ und Arbeitsbedingungen in China sowie Forderungen nach Konzernaufspaltungen und stärkerer Durchgriffsmacht des Staates als mögliche Lösungsansätze hervor.



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